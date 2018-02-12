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Произвольные программы у фигуристов в командном турнире

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Фигуристы принесли сборной России вторую медаль ОИ-2018Сегодня в 07:24 Коляда стал вторым в произвольной программеСегодня в 07:07
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