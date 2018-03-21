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    Фигурное катание. Костнер — лидер короткой программы ЧМ-2018, Загитова — вторая

    Итоги первого дня чемпионата мира по фигурному катанию в Милане

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    Каролина Костнер
    Каролина Костнер
    photoaction.it
    В среду, 21 марта, в Милане стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день соревнований короткую программу продемонстрируют женщины и спортивные пары.

    Женщины. Короткая программа

    Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы на чемпионате мира-2018, стартовавшем в Милане.

    Фигуристка показала чистый прокат, но по оценкам уступила итальянке Каролине Костнер (79,51 против 80,27).

    Время постолимпийского реванша Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане По технической оценке Загитова обошла Костнер — 42.51 против 41,30, а по компонентам уступила — 37,00 против 38,97.

    Третьей стала японка Сатоко Мияхара. Россиянка Мария Сотскова после короткой программы стала пятой, еще одна представительница России Станислава Константинова — лишь 16-я.

    Фигурное катание. Чемпионат мира
    Женщины. Короткая программа
    1. Каролина Костнер (Италия) – 80,27. 2. Алина Загитова (Россия) – 79,51.3. Сатоко Мияхара (Япония) – 74,36.4. Кейтлин Осмонд (Канада) – 72,73. 5. Мария Сотскова (Россия) – 71,80. 6. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 71,61...16. Станислава Константинова (Россия) – 59,19.
    Станислава Константинова
    Российская фигуристка
    Получила колоссальное удовольствие от стадиона, атмосферы, поддержки зрителей, довольна как маленький ребенок. Жаль, не все получилось, но я старалась сделать свой максимум, готовилась, работала не жалея себя. Я всегда рада выступать и в восторге от еще одной возможности выступить, от того, что у меня был шанс сюда поехать. На каскаде помешало, что немного расслабилась. Был хороший прыжок, была готова показать шикарный выезд, но немного не удержалась. Мне надо только повнимательнее быть в произвольной программе. Я просто делала свою работу. Возможно, неуверенность связана с тем, что это мой дебют. Я здесь в таком положении, что не до конкурентов. Нужно справляться сама с собой, и я к этому уже близка

    Спортивные пары. Короткая программа

    21 марта, 20:20 мск

    В первый день соревнований короткую программу продемонстрируют спортивные пары. В борьбу за награды вступят 28 дуэтов.

    Призёры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт попали в заключительную, седьмую разминку и выйдут на лёд под 25-м и 27-м стартовыми номерами соответственно.

    Кроме того, в последней разминке выступят олимпийские чемпионы 2018 года Алёна Савченко и Бруно Массо из Германии, а также французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

    Ещё одна российская пара — Кристина Астахова/Алексей Рогонов — получили 15-й стартовый номер и продемонстрируют короткую программу в четвёртой разминке.

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