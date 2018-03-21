Фигурное катание. Костнер — лидер короткой программы ЧМ-2018, Загитова — вторая

Женщины. Короткая программа
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы на чемпионате мира-2018, стартовавшем в Милане.
Фигуристка показала чистый прокат, но по оценкам уступила итальянке Каролине Костнер (79,51 против 80,27).
Время постолимпийского реванша Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане По технической оценке Загитова обошла Костнер — 42.51 против 41,30, а по компонентам уступила — 37,00 против 38,97.
Третьей стала японка Сатоко Мияхара. Россиянка Мария Сотскова после короткой программы стала пятой, еще одна представительница России Станислава Константинова — лишь 16-я.
Спортивные пары. Короткая программа
21 марта, 20:20 мск
В первый день соревнований короткую программу продемонстрируют спортивные пары. В борьбу за награды вступят 28 дуэтов.
Призёры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт попали в заключительную, седьмую разминку и выйдут на лёд под 25-м и 27-м стартовыми номерами соответственно.
Кроме того, в последней разминке выступят олимпийские чемпионы 2018 года Алёна Савченко и Бруно Массо из Германии, а также французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
Ещё одна российская пара — Кристина Астахова/Алексей Рогонов — получили 15-й стартовый номер и продемонстрируют короткую программу в четвёртой разминке.