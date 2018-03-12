Запредельный уровень. Юная конкурентка Загитовой и Медведевой

Речь идет о россиянке, которая впервые в истории женского катания чисто исполнила в произвольной программе два разных прыжка в четыре оборота — сальхов и тулуп. Она побила несколько рекордов по набранным баллам и стала настоящей героиней последних дней в СМИ.

Меняющая реальность

Журналист газеты «Спорт-Экспресс» Екатерина Беспалова впечатлена тем, как Александра Трусова откатала произвольную программу.

Фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира Российская фигуристка завоевала золото юниорского чемпионата мира, который проходит в Болгарии «Наличие обоих четверных в заявке на произвольную программу юниорского чемпионата мира выглядело сумасшествием: ведь после них планировалось еще три каскада 3-3! Да, по ходу сезона Александра даже после неудачного сальхова катала программы так, словно и не было падения, но адреналин у многих болельщиков зашкаливал.

Ведь если уж на четверных парней приходилось закрывать глаза и глотать валерьянку, то тут на них заходила крохотная девочка. Но ее старания, непоколебимость и бесстрашие были вознаграждены исполнением желания: "Хочу сделать что-нибудь первой в мире".

И вот она – третья сумма за произвольную программу у женщин по новой системе судейства– 153,49 после Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Это при том, что по компонентам Трусова пока объяснимо проигрывает обеим фигуристкам 15-17 баллов.

Сюда же рекордные для женщин 92,35 баллов за технику, которые оказались не по зубам даже Михаилу Коляде и Патрику Чану в личном турнире Пхенчхана. Первый женский четверной тулуп на официальных соревнованиях и впервые два четверных прыжка в программе одиночницы. Меняющая реальность – иначе про Трусову и не скажешь», — считает Беспалова.

Космический космос

Автор «Советского спорта» Лев Тигай шокирован оценкой Александры Трусовой за технику.

Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ «За исключением помарки на тулупе софийский прокат Трусовой получился идеальным. А потом на табло зажглись фантастические оценки за технику: 92,35! Скоко-скоко?.. Эй, ребята, у вас там с электроникой явно нелады. Таких баллов у женщин просто не бывает. Ну-ка, перезагрузите этот "глюк"… Что, не помогает? Опять девяносто два? Ну, тогда я не знаю, какими словами это комментировать. Тут не то, что слова, — буквы от растерянности заканчиваются. Какой-то космический космос, полет в другую галактику…

Зато цифры — они надежные, они помогут. Итак: когда год назад Евгения Медведева устанавливала действующий и поныне мировой рекорд, у нее было 82,40. Личное достижение Загитовой из Пхенчхана – 83,06. И сегодня девчонка-подросток "нахлобучила" им обеим по десять баллов!

Да что там Загитова-Медведева: с такой технической оценкой Трусова в феврале была бы седьмой в олимпийской произвольной среди… мужчин. Да-да! И вытеснила бы на восьмое место чемпиона России Михаила Коляду. Представляете? Интересно, какие оценки в 13 лет получал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю…», — спрашивает Тигай.

Круче мужчин

Андрей Шитихин в своем материале для «Спорт-Экспресса» отметил тот факт, что уже сейчас Александра Трусова на равных соревновалась бы со взрослыми мужчинами.

«Что сделала Трусова в Софии? Она прыгнула четверные сальхов и тулуп, во второй половине программы сделала три подряд каскада из двух тройных прыжков, в том числе и "загитовский" лутц-риттбергер (и практически с теми же надбавками, что у олимпийской чемпионки), а также отличные одиночные лутц в три оборота и двойной аксель. Все это – за три минуты и тридцать секунд, включая вращения и дорожку шагов. 92,35 – оценка Александры за технику.

У Загитовой в командном турнире Олимпиады было 83,06, у чемпиона мира среди юниоров Алексея Ерохова (тоже ученика Тутберидзе) – 85,36. Даже Михаил Коляда в произвольной программе на Олимпиаде набрал меньше! Что сделал Коляда в Пхенчхане? Хотя, в случае с Михаилом надо говорить о том, что он не сделал. Он не сделал тройной аксель, прыгнув вместо этого одинарный, и вместо тройного риттбергера сделал двойной. А также упал с четверного лутца и тройного акселя. Он получил 91,62 балла за технику.

У мужчин-одиночников на один прыжковый элемент больше, есть хореографическая дорожка шагов и программа длится четыре минуты и тридцать секунд. И Трусова со своей юниорской программой набрала больше по технике. Это ей еще судьи довольно серьезно придерживают компоненты. При историческом прокате и сложнейших прыжках владение коньком ей ставят менее восьми баллов – это просто смешно», — убежден Шитихин.

Оставьте четверные мужикам

А вот выпускающий редактор РИА Новости Андрей Симоненко не стал особо восхищаться прокатом Александры Трусовой, заявив, что девочки не должны рисковать своим здоровьем.

Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие Два мировых рекорда за 15 минут «Увы, радоваться произошедшему от всей души, не буду врать, не могу. Мешает висящая перед глазами запись проката Трусовой в том самом Финале Кубка, где ей впервые покорился чистый четверной сальхов.

Посмотрите ее и вы — и увидите, как страшно Саша падает с четверного тулупа. Если бы ей не удалось в последний момент подставить руки под подбородок, сейчас бы она не стояла на пьедестале почета с золотом юниорского первенства мира, а лежала бы в больнице, в лучшем случае с сотрясением мозга.

Травмоопасность четверных элементов для девушек — не пустой звук. Уже есть в печальной летописи изучения четверных выбросов тяжелые травмы китаянки Суй Вэньцзин (частичная потеря зрения) и нашей Натальи Забияко (ухудшение слуха). Стоит ли риска изучение четверных прыжков для 12-13-летних девочек, у которых еще, извините за банальность, вся жизнь впереди? И которые к тому же ввиду малолетства не чувствуют страха и не осознают ответственности? Мне кажется, этот вопрос как минимум должен стать предметом экспертной дискуссии.

Девочек, как мне кажется, остановить надо. Оставьте, пожалуйста, четверные прыжки сильному полу и вспомните, что вы — не прыгуньи, а фигуристки. И несите зрителям красоту, а не рекорды», — призывает Симоненко.