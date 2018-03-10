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    Фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира

    Фигурное катание
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    Александра Трусова
    На фото:Александра Трусова
    Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото юниорского чемпионата мира, который проходит в Болгарии.

    Во время произвольной программы россиянка исполнила тулуп в четыре оборота. Такой прыжок впервые был исполнен на официальных соревнованиях.

    Также 13-летняя Трусова сделала четверной сальхов. Кроме нее, сальхов в четыре оборота ранее исполнила только японка Мики Андо.

    Александра Трусова выиграла чемпионат мира с результатом 225,52 по сумме короткой и произвольной (в которой она получила рекордные 92,35 балла за элементы) программ.

    Второе место заняла россиянка Алена Косторная (135,76/207,39), третье — японка Мако Ямасита (128,38/195,17).

    Еще одна россиянка, Станислава Константинова, став пятой в произвольной программе, заняла четвертое место — 123,72/186,35

    Всего российские фигуристы на юниорском чемпионате мира завоевали 9 медалей — 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.

    В мужском одиночном катании награды завоевали Алексей Ерохов (золото) и Артур Даниелян (серебро). В женском катании — Александра Трусова (золото) и Алена Косторная (серебро).

    В парном катании россияне заняли весь пьедестал почета. Медали получили пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

    В танцах на льду золото завоевали Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, бронзу — Арина Ушакова/Максим Некрасов.

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