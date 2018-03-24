Осмонд завоевала золото ЧМ, Загитова — пятая

Канадская фигуристказавоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира в Милане (Италия).

Осмонд, шедшая четвертой после короткой программы, за произвольную программу получила 150,50 балла и набрала в сумме 223,23 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигучи (210,90), третьей стала еще одна японка Сатоко Мияхара (210,08).

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане россиянка Алина Загитова осталась без медалей, показав пятый результат. Загитова, которая была второй в короткой программе, во время исполнения произвольной программы упала на лед три раза и по сумме двух видов набрала 207,72 балла.

Еще одна россиянка Мария Сотскова стала восьмой (196,61), Станислава Константинова — 19-я (153,03).

По итогам выступления на ЧМ-2018 Россия сохранила максимальную квоту в три участницы в женском одиночном фигурном катании на ЧМ. Согласно регламенту чемпионата мира, максимальная квота у страны сохраняется в том случае, если две лучшие спортсменки в сумме своих мест не превысили число 13. Загитова и Сотскова остановились именно на этой цифре.