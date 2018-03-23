Первые медали. Савченко и Массо не подпустили к себе Тарасову и Морозова

Итак, на чемпионате мира в Милане разыгран первый комплект наград. В соревнованиях спортивных пар победу с мировым рекордом одержали представители Германии. Также на пьедестал попали россиянеи французы

Мужчины провели короткую программу, по итогам которой в лидеры вышел американец Нэтан Чен. Однако россиянин Михаил Коляда уступает ему меньше двух баллов, так что борется не просто за медаль, а, возможно, даже за победу.

Недосягаемые Савченко и Массо

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Андрей Шитихин считает, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов сделали максимум, а бороться за золото было нереально сложно.

Фигурное катание. Савченко и Массо — чемпионы мира, Чен лидирует после короткой программы Итоги второго дня чемпионата мира по фигурному катанию в Милане «Побороться с Савченко и Массо за золото не смог бы никто. Казалось, откатать произвольную программу на более высоком уровне, чем они сделали это в Пхенчхане, просто невозможно. Но представляющая Германию пара это сделала. Фигуристы смогли показать еще более вдохновенный прокат, черпая энергию ото льда, от трибун, друг от друга.

Даже не глядя на лед, только по реакции трибун можно было сделать вывод о том, что происходит. Все элементы высшего уровня, и лишь крошечная помарка на втором выбросе сальхове. Они выступали перед Тарасовой и Морозовым и было понятно, что немецкие фигуристы уже стали чемпионами мира. Впервые в карьере, кстати (в этом сочетании, так то для Савченко это шестое золото). Оставалось дождаться только оценок.

162,86 балла за произвольную программу и 245,84 по сумме двух программ. Это фантастические цифры. Прежний мировой рекорд по сумме программ Савченко и Массо превысили сразу на восемь баллов. Для постолимпийского чемпионата мира это просто невероятно», — отмечает Шитихин.

Шаг вперед

Михаил Чесалин в своем материале для «Чемпионата» пишет о том, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались довольны своим прокатом, ведь в этот раз сделали шаг вперед.

Два вторых места. Загитова ниже Костнер, Тарасова и Морозов проиграли Савченко и Массо СМИ – о первом соревновательном дне чемпионата мира по фигурному катанию «Алена едва сдерживала слезы, понимая, что стала шестикратной чемпионкой мира и помогла завоевать первую золотую медаль подобного турнира своему партнеру. А у того просто округлились глаза, когда он увидел оценки – 162,86 и 245,84 в сумме. Это не просто лучше, чем на Олимпиаде или где бы то ни было по ходу сезона. Это – новые мировые рекорды!

Впрочем, российские болельщики с нетерпением ждали заключительного выступления: закрывали программу вечера Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На Олимпиаде они были в похожей ситуации: прекрасная короткая программа позволила им взобраться на второе место. Однако в произвольной пара "поплыла", допустила кучу ошибок и выпала из медальной тройки. Рыдающая в зоне Kiss&Cry Женя – это одно из самых душераздирающих впечатлений от Игр в Пхенчхане.

В этот раз все закончилось улыбкой. Понятно, что Евгении и Владимиру было тяжело выступать на фоне феерии от Алены и Бруно, тем более последним номером в разминке. Да и разница в масштабах программ чувствовалась – все-таки нещадно критикуемый многими "горох" блекло смотрелся на фоне драмы фигуристов из Германии. Но свою главную задачу россияне выполнили: обошлись без серьезных ошибок и падений, показали зрителям подкрут в четыре оборота и в итоге с большим запасом показали второй результат, как в отдельной программе, так и в сумме. Год назад Тарасова и Морозов на чемпионате мира были третьими, а теперь сделали шаг вперед», — отмечает Чесалин.

Такого Коляды не хватало в Пхенчхане

Журналист «Советского спорта» Лев Тигай лестно отозвался в адрес Михаила Коляды, хотя и признал, что его прокат получился не самым идеальным.

«Сегодня Коляда открывал последнюю разминку. Начал не с четверного лутца, падая с которого на турнирах этого сезона отбил, наверное, все части тела, а с каскада из двух тулупов "4+3". Получилось – на заглядение. Лутц же он через несколько секунд подумал (прямо в полете!) – и "строил". Не стал прыгать четыре оборота. Потеря в базовой стоимости была ощутимой, но зато и "ослабленный", тройной прыжок у россиянина получился очень красивым, на хорошие судейские "плюсы". Как будто он в воздухе мог успеть еще чайку преспокойно попить.

Вот какого Коляды нам категорически не хватило в феврале на олимпийском льду Пхенчхана! Разумного, опытного, окрысившегося. Да, без второго четверного он сегодня проиграл три балла своему личному рекорду. Но кому они, эти статистические рекорды, нужны, когда речь идет о медалях всемирного значения? И потом, как ни крути, сотня есть сотня. Гроссмейстерский рубеж.

Также надо отметить, что по компонентам наш фигурист превзошел даже победителя короткой программы Нэйтана Чена. А должен был превзойти и по сумме. Американец, пусть без падений, но все ж подпортил оба четверных, однако судьи отнеслись к его "ляпам" благосклонно. Впрочем, превосходство Чена над Колядой все равно получилось минимальным – 1,86», — подчеркивает Тигай.

Работа над ошибками

Автор «Спорта День за Днем» Константин Бяльский считает, что Михаил Коляда прислушался к своим критикам и провел работу над ошибками, которая помогла ему так хорошо выступить в короткой программе.

Время постолимпийского реванша Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане «Выступления в сильнейшей разминке открывал серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях Михаил Коляда. После Пхенчхана в его адрес, а также в адрес его тренера Валентины Чеботаревой критические стрелы не выпустил только ленивый. Или те, кто сосредоточился на критике Роберто Манчини. В вину 23-летнему питерскому фигуристу вменялся именно чрезмерный риск в погоне за сложностью. При этом в короткой программе в командных соревнованиях, как отмечали специалисты, совершенно не требовалось прыгать четверной лутц. У Михаила он получается через три раза на четвертый. Достаточно было исполнить те прыжки, которые отшлифованы до блеска.

В Милане Коляда продемонстрировал, что критические замечания учтены и приняты к действию. Питерский фигурист заявил гораздо более скромный контент, чем обычно: каскад из четверного и тройного тулупов, тройной лутц и тройной аксель. Зато Коляда обошелся без падений и даже без помарок, что позволило ему набрать 100,08 балла. Результат гроссмейстерский, хотя и не дотягивает до лучшего в сезоне.

Другой тенденции придерживались американские китайцы. И главный неудачник Олимпиады Натан Чен, и Винсент Чжоу не стали снижать планку. Оба заявили каскад "четверной лутц – тройной тулуп" и четверной флип. Без тройного акселя в короткой программе не обойтись. В отличие от Олимпиады Чен справился с прокатом короткой программы. Правда, оба четверных прыжка были исполнены отнюдь не безукоризненно, но за счет высокой базовой оценки ученик Рафаэля Арутюняна выиграл малую золотую медаль, опередив Коляду на 1,86 балла», — замечает Бяльский.