Фигурное катание. Чен лидирует после короткой программы, Коляда — второй

Мужчины. Короткая программа

Российский фигурист Михаил Коляда занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночников на чемпионате мира, который проходит в Милане.

Фигурист показал чистый прокат и получил 100,08 балла.

Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию

Фигурное катание. Костнер — лидер короткой программы ЧМ-2018, Загитова — вторая Итоги первого дня чемпионата мира по фигурному катанию в Милане Победу в короткой программе праздновал американский фигурист Нэтан Чен (101,94).

Тройку лидеров замыкает еще один американец Винсент Чжоу. Еще один россиянин Дмитрий Алиев — тринадцатый.

Фигуристы представят произвольную программу 24 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира Мужчины. Короткая программа 1. Нэйтан Чэн (США) — 101,94. 2. Михаил Коляда (Россия) — 100,08.3. Винсент Чжоу (США) — 96,78...4. Цзинь Боян (Китай) — 95,855. Сома Уно (Япония) — 94,266. Киган Мессинг (Канада) — 93,00...13. Дмитрий Алиев (Россия) — 82,15.

Михаил Коляда Российский фигурист Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали. Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею. Буду делать такой же набор, как и на Олимпиаде. Чтобы попасть на пьедестал, нужно не думать о пьедестале, как бы это странно ни звучало.Просто надо делать свою работу.

Спортивные пары. Произвольная программа

22 марта, 20:55 мск

Олимпийские чемпионы Алёна Савченко и Бруно Массо, выступающие за Германию, выиграли короткую программу соревнованиях спортивных пар.

Менее двух баллов уступают им россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занимающие второе место. На третью строчку судьи поставили французскую пару Ванесса Джеймс/Морган Сипре.

Менее балла уступают им россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. Ещё один российский дуэт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, располагается на седьмом месте после короткой программы.