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    Фигурное катание. Чен лидирует после короткой программы, Коляда — второй

    Итоги второго дня чемпионата мира по фигурному катанию в Милане

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
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    Михаил Коляда
    Михаил Коляда
    twitter.com/amateur_pixels
    В четверг, 22 марта, в Милане продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй день соревнований короткую программу продемонстрируют мужчины-одиночники, а спортивные пары покажут произвольную программу и разыграют комплект медалей.

    Мужчины. Короткая программа

    Российский фигурист Михаил Коляда занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночников на чемпионате мира, который проходит в Милане.

    Фигурист показал чистый прокат и получил 100,08 балла.

    Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию

    Фигурное катание. Костнер — лидер короткой программы ЧМ-2018, Загитова — вторая Итоги первого дня чемпионата мира по фигурному катанию в Милане Победу в короткой программе праздновал американский фигурист Нэтан Чен (101,94).

    Тройку лидеров замыкает еще один американец Винсент Чжоу. Еще один россиянин Дмитрий Алиев — тринадцатый.

    Фигуристы представят произвольную программу 24 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.

    Фигурное катание. Чемпионат мира
    Мужчины. Короткая программа
    1. Нэйтан Чэн (США) — 101,94. 2. Михаил Коляда (Россия) — 100,08.3. Винсент Чжоу (США) — 96,78...4. Цзинь Боян (Китай) — 95,855. Сома Уно (Япония) — 94,266. Киган Мессинг (Канада) — 93,00...13. Дмитрий Алиев (Россия) — 82,15.
    Михаил Коляда
    Российский фигурист
    Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали. Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею. Буду делать такой же набор, как и на Олимпиаде. Чтобы попасть на пьедестал, нужно не думать о пьедестале, как бы это странно ни звучало.Просто надо делать свою работу.

    Спортивные пары. Произвольная программа

    22 марта, 20:55 мск

    Олимпийские чемпионы Алёна Савченко и Бруно Массо, выступающие за Германию, выиграли короткую программу соревнованиях спортивных пар.

    Менее двух баллов уступают им россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занимающие второе место. На третью строчку судьи поставили французскую пару Ванесса Джеймс/Морган Сипре.

    Менее балла уступают им россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. Ещё один российский дуэт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, располагается на седьмом месте после короткой программы.

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