Фигурное катание. Чен лидирует после короткой программы, Коляда — второй

Мужчины. Короткая программа
Российский фигурист Михаил Коляда занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночников на чемпионате мира, который проходит в Милане.
Фигурист показал чистый прокат и получил 100,08 балла.
Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание. Костнер — лидер короткой программы ЧМ-2018, Загитова — вторая Итоги первого дня чемпионата мира по фигурному катанию в Милане Победу в короткой программе праздновал американский фигурист Нэтан Чен (101,94).
Тройку лидеров замыкает еще один американец Винсент Чжоу. Еще один россиянин Дмитрий Алиев — тринадцатый.
Фигуристы представят произвольную программу 24 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.
Спортивные пары. Произвольная программа
22 марта, 20:55 мск
Олимпийские чемпионы Алёна Савченко и Бруно Массо, выступающие за Германию, выиграли короткую программу соревнованиях спортивных пар.
Менее двух баллов уступают им россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занимающие второе место. На третью строчку судьи поставили французскую пару Ванесса Джеймс/Морган Сипре.
Менее балла уступают им россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. Ещё один российский дуэт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, располагается на седьмом месте после короткой программы.