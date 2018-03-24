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    Загитова отказалась общаться с журналистами

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    Алина Загитова
    На фото:Алина Загитова
    Россиянка Алина Загитова после окончания своего выступления на чемпионате мира в Милане отказалась общаться с журналистами.

    15-летняя фигуристка, шедшая второй после короткой программы, трижды упала во время произвольной и заняла пятое место.

    Спортсменка извинилась за свое выступление и отказалась общаться с журналистами, информирует официальный сайт ФФКР. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 не смогла объяснить причину столь неудачного проката.

    «Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой опыт», — сказал один из тренеров Загитовой Даниил Глейхенгауз.

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