Загитова отказалась общаться с журналистами

Россиянкапосле окончания своего выступления на чемпионате мира в Милане отказалась общаться с журналистами.

15-летняя фигуристка, шедшая второй после короткой программы, трижды упала во время произвольной и заняла пятое место.

Спортсменка извинилась за свое выступление и отказалась общаться с журналистами, информирует официальный сайт ФФКР. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 не смогла объяснить причину столь неудачного проката.

«Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой опыт», — сказал один из тренеров Загитовой Даниил Глейхенгауз.