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    Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров

    Заключительный соревновательный день на ЧМ в Милане -в обзоре СМИ

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
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    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
    isu.org
    Чемпионат мира по фигурному катанию завершился танцевальным турниром, победителями которого в третий раз в своей карьере стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россия в этом виде программы осталась без наград, однако общий результат выступлений сборной стоит считать достойным — Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали первое в своей карьере серебро в парном катании, а Михаил Коляда стал третьим в мужском одиночном катании.

    Зачем проводить ЧМ в олимпийский сезон?

    «Чемпионат мира после Олимпиады – бессмысленный и беспощадный. У лидеров уже нет сил, мотивации, эмоций. И они забивают на турнир, которые в любое другое время был бы главным», — пишут Павел Копачев и Алексей Авдохин в своем блоге на Sports.ru.

    «Но после выматывающих Игр, спустя месяц, сложно настроить организм на второй пик.

    Так было всегда. По крайней мере, в XXI веке:

    Загитова проиграла и расплакалась Чемпионка Пхенчхана стала пятой в Милане

    – из олимпийских чемпионов Солт-Лейка на ЧМ-2002 приехал только Алексей Ягудин. И победил!

    – из олимпийских чемпионов Турина на ЧМ-2006 не было ни-ко-го!

    – из олимпийских чемпионов Ванкувера на ЧМ-2010 приехали Ю-На Ким и танцоры Тесса Виртью и Скотт Моир. Выиграли только канадцы.

    – из олимпийских чемпионов Сочи на ЧМ-2014 откатал только Юдзуру Ханю – и то, потому что турнир проводился в Японии.

    – из олимпийских чемпионов Пхенчхана на ЧМ-2018 заявились Алена Савченко/Бруно Массо и Алина Загитова; и если немцы поймали удивительный кураж, то Загитова так устала, что впервые в сезоне рассыпалась. Она не была похожа на себя.

    Вообще, из 12 личных призеров Игр-2018 в Милан приехали только пятеро. Меньше половины. Но уровень конкуренции – одна проблема. Вторая – ценность таких медалей. С одной стороны, чемпионат мира, а с другой – такой ли полноценный это турнир, если не выступают все сильнейшие?! На чемпионате Европы в Москве звезд и то было больше – за медали рубились Медведева, Фернандес, Боброва/Соловьев. На мире их нет».

    Не стоит переоценивать успех Коляды

    «На стыке двух столетий Россия усилиями Алексея Ягудина и Евгения Плющенко выиграла семь чемпионатов мира подряд. Но после турнира 2004 года в Дортмунде медали в мужском катании стали невероятной редкостью. Следующего попадания соотечественника на пьедестал россиянам пришлось ждать семь лет – Артур Гачинский на турнире в Москве показал, пожалуй, лучший прокат в жизни и дотянулся до бронзы. А после 2011 года российские фигуристы снова взяли семилетнюю паузу, которую сегодня прервал Михаил Коляда – у него тоже бронза. За Натаном Ченом угнаться было нереально – он стал вторым после Ханю фигуристом, набравшим в сумме более 320 баллов. Вторым стал японец Сема Уно, от которого Коляда отстал на полтора балла.

    Первые медали. Савченко и Массо не подпустили к себе Тарасову и Морозова Реакция СМИ на второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию

    В порыве радости не стоит переоценивать успех Коляды. Разумеется, спорт не знает сослагательного наклонения, лучшего результата в любом случае добивается сильнейший. Но главные претенденты на победу на миланском льду проявили себя не лучшим образом, а, если сказать проще, – провалились. Боян Цзинь в ходе своей произвольной программы упал на лед сразу пять раз, Винсент Чжоу – три. Эти падения перечеркнули все старания спортсменов и отправили их далеко за пределы первой тройки. Трижды упал и Сема Уно, но в концовке программы ему удалось сделать сразу несколько прыжков и зубами вытянуть оценку. Коляда, который, кстати, тоже упал дважды, оказался стабильнее и спокойнее своих соперников», — пишет колумнист «Чемпионата» Михаил Чесалин.

    Михаил Коляда
    Фото: isu.org

    Мог ли Коляда побороться за золото?

    «Через год на ЧМ в японской Саитаме Россию будут представлять уже три фигуриста-одиночника. Чего мы не могли добиться аж 14 лет, с Москвы-2005, где действующим чемпионом мира был еще Евгений Плющенко!» — говорится в статье Льва Тигая на «Советском спорте».

    Два вторых места. Загитова ниже Костнер, Тарасова и Морозов проиграли Савченко и Массо СМИ – о первом соревновательном дне чемпионата мира по фигурному катанию

    «Удивительно, но самый слабый из четырех наших видов по результатам и Олимпиады в Пхенчхане и прошлогоднего первенства планеты сейчас, в Милане, оказался фактически самым успешным. Даже несмотря на серебро Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым в парном катании. Ведь от них такого результата заведомо ожидали. А бронза с повышенной квотой имени Коляды с Алиевым — это дело другое. Очевидный прорыв.

    Мог ли Коляда побороться не только с Уно, но и за золото? Нет, даже не надейтесь. Феноменальный Натан Чен сделал в произвольной шесть четверных прыжков и разгромил всех конкурентов с громадным итоговым преимущество почти в полсотни баллов! До мирового рекорда Ханю в произвольной, американец, правда, слегка (3,74) недотянул, но похоже, что это – только вопрос времени».

    Танцы — дело судейское

    «Танцевальное золото ожидаемо взяли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие все три мировых рекорда. Интересно, поставили бы судьи французам такие же космические оценки, доедь от Пхенчхана до Милана трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Вирчу и Скотт Мойр.

    Помимо канадцев на ЧМ-2018 не было и самого опытного-титулованного российского дуэта: Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым пропустили турнир, сославшись на усталость. Зато вернулись в строй не допущенные на недавнюю Олимпиаду бронзовые призеры ЧЕ-2018 Александра Степанова и Иван Букин, которых арбитры в обеих программах четко провели по седьмым местам. Если накануне наши фигуристы еще возмущались, не понимая, за что их оштрафовали на один балл, то сегодня все было уже спокойно.

    В танцах так положено: назначили седьмыми — значит, седьмыми и будете. А восьмыми — второй наш дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро, который, наоборот, "пошел на повышение" и в сумме добавил к своим личным рекордам внушительные 7,40. С одной стороны, у России вроде как добавилась еще одна пара в мировой элите, с другой – на увеличение квоты до трех дуэтов на следующем ЧМ наши все равно не наработали.

    Получилось бы с Бобровой и Соловьевым? Ох, не знаю. Танцы — дело категорически судейское», — пишет Лев Тигай.

    Бенефисом канадских тренеров

    «Пападакис и Сизерон обновили в Милане все три мировых рекорда, что стало для дуэта еще одним достижением, помимо медалей: несмотря на то, что французы на протяжении трех лет собирали все высшие титулы (исключением стали лишь Олимпийские игры), рекордный результат в коротком танце никогда ранее им не принадлежал. Сейчас танцевальные рекорды выглядят следующим образом: 83,73 балла в коротком танце, 123,47 – в произвольном и 207,20 в зачете двух программ.

    Произвольный танец французов, безусловно, украсил нынешнее мировое первенство – выступление очень многих лидеров в трех остальных дисциплинах получилось в Милане откровенно провальным.

    Танцевальный турнир стал бенефисом канадских тренеров Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и француза Ромэна Хагенауэра: второе место тоже завоевали их подопечные Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, никогда еще не поднимавшиеся на пьедестал крупных турниров (на прошлогоднем чемпионате мира дуэт был девятым). Танцоры впервые стали в этом сезоне чемпионами США, а в Милане обошли канадцев Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, ставших бронзовыми призерами», — говорится в материале Елены Вайцеховской на «Р-Спорт».

    Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
    Фото: isu.org
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