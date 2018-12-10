Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективами

С 6 по 9 декабря в Ванкувере проходил финал Гран-при по фигурному катанию 2018/2019. Россияне выступили на нем скромно, не завоевав ни одной золотой медали, хотя это касается только взрослых спортсменов, ведь наши юниоры приятно порадовали, взяв десять из двенадцати возможных наград. Давайте узнаем, что об этом написали СМИ.

Поражение Загитовой

Наверное, главной темой финала Гран-при стало поражение Алины Загитовой, которая в женском одиночном катании уступила японке Рике Кихире. Андрей Шитихин из «Спорт-Экспресса» считает, что россиянке не хватало легкости, да и сама японка смотрелась непобедимой.

«После короткой программы Алина уступала Кихире 4,58 балла. Для того, чтобы бороться за победу, россиянке нужно было показывать тот уж уровень катания, что на самом первом для себя старте сезона на "челленджере" в Оберстдорфе, где она преодолела барьер в 158 баллов за произвольную программу. В Ванкувере Загитова проиграла самой себе почти десять баллов.

Ошибка случилась на первом же каскаде — к тройному лутцу, выезд с которого получился совсем не идеальным, Алина вместо тройного тулупа прицепила лишь одинарный. Лутц, с которым она боролась на всех тренировках, подвел ее в программе. Сложилось впечатление, что Загитова настолько удивилась собственному выезду, что растерялась и на мгновение забыла, что делать дальше.

Но тут же собралась и продолжила бороться. Она действительно билась за каждый прыжок. Но не было в ее катании той легкости, которой Алина поражала всех в прошлом сезоне. Да, это уже более зрелое и изящное катание, но для победы оно должно быть просто идеальным, чтобы на каждом прыжке зарабатывать большие плюсы.

Кихира не смогла сделать сольный тройной аксель в начале программы, избежав падения только с помощью рук. Судьи поставили за этот прыжок большой минус и две галки за недокрут, что мгновенно снизило стоимость элемента практически до уровня двойного акселя.

Но далее Рика проявила себя фигуристкой со стальными нервами. Она пошла на второй тройной аксель, сделала его замечательно, но пристегнула к нему не тройной, а двойной тулуп, решив не рисковать. Тройной тулуп она сделала в каскаде с тройным лутцем во второй части программы, а первоначально этот прыжок шел сольно.

Все остальное Кихира сделала безупречно. Она пока далека от рекорда Загитовой в произвольной программе и по сумме баллов, но она добилась главного — победы с очень серьезным преимуществом», — подчеркивает Шитихин.

Тарасову с Морозовым попросту обыграли

Автор «Советского спорта» Лев Тигай подчеркнул, что на золото всерьез претендовали Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парном катании, однако довольствовались лишь справедливой бронзой.

«После ночного поражения (а как еще назвать второе место, когда речь идет об олимпийской чемпионке?) Алины Загитовой от японки Рики Кихиры наши утренние надежды были связаны прежде всего с парным катанием. Перед произвольной программой реальные шансы на победу сохраняли четыре дуэта, два из которых представляли Россию. Но первыми свое веское слово сказали Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французы, шедшие только четвертыми и потому оказавшиеся сегодня в первой разминке, выступили блестяще, на 1,07 улучшив свой же октябрьский мировой рекорд. Причем тогда дело тоже было в Канаде, и Джеймс/Сипре тоже получили балл штрафа за превышение лимита времени.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, имевшие запас "плюс три с половиной" относительно конкурентов из Франции, могли остаться впереди при чистом прокате, но... Сначала партнер в середине каскада "3+2+2" выдал одинарную "бабочку", а затем Тарасовой не удалось нормально выехать с выброса, и она уперлась в лед рукой. Одной, а значит это не было падением ни де-факто, ни де-юре. Однако россияне так и остались третьими, уступив не только вдохновенным Джеймс/Сипре, но и победителям короткой программы из Китая. Чен Пен/Ян Цзинь грамотно упростили свой набор прыжков в произвольной, надежно исполнили двойной сальхов и "3+2" из тулупов, что и принесло им серебро.

Ни о каком засуживании речи тут не было. Как и в случае с Загитовой приходилось признать, что Тарасову с Морозовым просто обыграли», — констатирует Тигай.

Синицина и Кацалапов на подиуме, Степанова и Букин — нет

Журналист портала Sport24 Константин Лесик похвалил российских танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, но усомнился в справедливом судействе по отношению к Александре Степановой и Ивану Букину.

«Виктория Синицина и Никита Кацалапов на этапах Гран-при в этом сезоне не побеждали, дважды заняв вторые места. Тем удивительнее был их прорыв на второе место в финале. Ребята выступили в ритм-танце так, что социальные сети буквально взорвались от комплиментов.

А по технике в произвольной программе они сделали абсолютно всех. Каждый элемент был выполнен на большущий плюс.

Им не удалось обыграть только опытных американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, которые в отсутствие действующих чемпионов мира из Франции Габриэлы Пападакис и Гийомома Сизерона были главными претендентами на победу.

Основные надежды фанаты фигурного катания возлагали на Александру Степанову и Ивана Букина. Все-таки они дважды увозили золото с этапов Гран-при в этом сезоне — спортсмены были первыми в России и Финляндии.

Но на этот раз они остались четвертыми. Судьи были строги к Александре и Ивану в компонентах, хотя зажечь на льду у российского дуэта все же получилось. Эксперты в танцах в своих комментариях отмечали уже после ритм-танца, что у Степановой и Букина украли минимум 2 балла. В произвольной, к сожалению, ситуация только ухудшилась. Остается недоумевать, чем так не устроила российская пара судей», — пишет Лесик.

Воронов на дне

Хуже всего россияне выступили в мужском одиночном катании, где Сергей Воронов занял шестое место, хотя обозреватель Eurosport.ru Валерия Кукалева считает, что в этом нет вины спортсмена.

«Единственный вид, где Россия осталась без медалей, но в этом нет вины Сергея Воронова. Напротив, виноваты его более молодые коллеги. Бронзовый призер прошлогоднего финала Михаил Коляда вполне мог бороться за призы и здесь, как и Дмитрий Алиев образца начала года, но оба выступили на своих этапах неудовлетворительно и пока находятся в поисках себя. Чуть-чуть не хватило Александру Самарину — он стал вторым запасным — но чуть-чуть, как известно, не считается.

Воронов занял в финале последнее шестое место, сделав то, что ему по силам. Он допустил несколько помарок и мог выступить чуть лучше, допустим, потеснив с пятой строчки Кигана Мессинга, но совершенно точно не мог прыгнуть выше головы, сиганув шесть четверных на две программы, как Нейтан Чен и Сёма Уно. У Воронова нет поддержки авторитетных Брайана Орсера или Рафаэля Арутюняна, как у Чунхван Ча и Михала Бржезины, и его случай — именно тот, когда важна не победа, а участие.

Однако с этим девизом Воронов не сможет ехать в Саранск на чемпионат России — там для попадания на главные старты необходимо финишировать в тройке, а лучше — в двойке, чтобы обезопасить себя от опасного критерия "тренерское решение". Учитывая, что ни одному из российских фигуристов пока не удавалось собрать воедино два безупречно чистых проката обеих программ, титул получит тот счастливчик, который меньше упадет. Или тот уникум, который все же сделает два проката без видимых сбоев. Помимо Воронова, Коляды, Самарина и Алиева на тройку претендует вернувшийся из небытия Максим Ковтун», — считает Кукалева.

Косторная против Трусовой

Алексей Адамов из «Чемпионата» похвалил нашу молодежь, в частности, юниорок, уверенно занявших первые пять мест в Ванкувере. За золото до последнего сражались Алена Косторная и Александра Трусова.

«Пять россиянок в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию дружно загнали несчастную кореянку на шестое место. Сейчас с российскими девочками бороться не может никто. Мало того, кое-кто из них отлично бы смотрелся и в финале взрослого Гран-при. И даже завоевал бы там медали прямо сейчас.

Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная — сейчас это запредельный уровень для остального мира. Уже в следующем сезоне они дружно перейдут на взрослый уровень, где четверных прыжков пока нет ни у кого.

Лидер соревнований после короткой программы Алёна Косторная могла побороться с Трусовой только благодаря безошибочному катанию. И 15-летняя фигуристка со своей задачей справилась на "отлично". Джульетта в её исполнении была великолепна, а чистые прыжки делали образ ещё более убедительным. Хорошая оценка за технику и щедрые компоненты сложились в общие 141,66 балла за произвольную программу и 217,98 балла за две программы. С таким результатом Косторная потеснила бы Елизавету Туктамышеву из тройки призёров взрослого финала.

Впрочем, и такая высокая оценка не гарантировала Алёне первое место, потому как впереди было выступление Трусовой. И Саша в самом начале программы сделала весомую заявку, прыгнув четверной лутц. Да, без чёткого приземления, с перешагиванием, но это же четверной лутц! Со второго такого прыжка наша фигуристка упала, но тут же поднялась и вскоре отлично исполнила четверной тулуп. Два приземлённых четверных прыжка в одной программе — это просто фантастика. И пусть программа смотрится по-детски наивно и по эмоциям сильно уступает той же Джульетте Косторной или Кармен Загитовой, зато перед нашими глазами происходит настоящая революция в фигурном катании!

Даже с падением и другими ошибками Трусова получила за технику 79,41 балла. Столько не было ни у одной из участниц взрослого финала Гран-при! Косторная уступила Александре чуть больше пяти баллов по технике, но по компонентам разрыв оказался ещё солиднее. Таким образом, Алёна Косторная без четверных прыжков смогла выиграть как произвольную программу, так и финал Гран-при среди юниоров», — замечает Адамов. 0