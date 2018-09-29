Рекорды — формальность. Постолимпийский сезон только набирает обороты

Россиянка Алина Загитова победила на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе с тремя мировыми рекордами. Напоминаем, как такое стало возможным на столь скромных соревнованиях.

Новая система судейства

В июне конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) провел собрание в Севилье, где утвердил новую шкалу оценки уровня исполнения (GOE).

Данная шкала была расширена до «минус пяти — плюс пяти» баллов вместо действовавших ранее «минус три — плюс три».

Эта реформа привела к естественному обнулению всех мировых рекордов в фигурном катании.

Начиная с сезона 2018/19 стали действовать новые правила, так что неудивительно, что сейчас мы слышим об установлении мировых рекордов.

Предыдущие лидеры

Мировые рекорды в женском одиночном катании, ушедшие в историю, были установлены россиянками в 2017-2018 годах.

Лучшей в короткой программе была Алина Загитова, которая на Олимпийских играх в Пхенчхане показала результат 82,92 балла и впоследствии стала чемпионкой.

Два других рекорда принадлежали ее соотечественнице Евгении Медведевой. На командном чемпионате мира 2018 года она в произвольной программе набрала 160,46 балла, а в сумме — 241,31.

Показатели Загитовой

А что если бы ISU принял новые правила, но не обнулил бы мировые рекорды? Стали бы результаты Загитовой в Оберстдорфе лучшими в истории? Нет, но она бы вплотную подобралась к рекордам.

Как известно, в короткой программе олимпийская чемпионка-2018 набрала 79,93 балла, в произвольной — 158,50 балла, в сумме — 238,43 балла.

Результат Загитовой очень достойный, тем более что ближайшую преследовательницу она опередила почти на 30 баллов, не ощутив серьезной конкуренции на своем дебютном турнире в постолимпийском сезоне.

Загитова на Nebelhorn Trophy 2018

Основные конкурентки

А как себя чувствуют основные конкурентки в сравнении с Загитовой? На данный момент они серьезно отстают, если судить по первым результатам сезона.

На Asian Open Trophy победила перспективная кореянка Лим Ён Су, но ее суммарный результат составил лишь 184,33 балла.

Россиянка Елизавета Туктамышева стала лучшей на Lombardia Trophy, однако ее показатели в 206,07 балла тоже серьезно не дотягивают до Загитовой.

Ближе всех к Алине подобралась японка Рика Кихира (218,16 балла), хорошо выступившая в Братиславе, куда, к слову, Загитова не попала лишь из-за проблем с документами.

Если говорить о Евгении Медведевой, то она только привыкает к требованиям нового тренерского штаба. Ее второе место на Autumn Classic International (204,89 балла) доказывает, что россиянке нужно серьезно поработать над тем, чтобы не просто вернуть былую форму, но и побороться за медали на чемпионате мира.

Медведева на Autumn Classic International

Что дальше?

Впереди нас ждет насыщенный и интересный сезон, на протяжении которого мировые рекорды, вероятно, будут переписаны и не один раз.

Наивысших результатов мы, конечно, ждем на турнирах серии Гран-при, которые стартуют уже в середине октября.

Как известно, Загитова заявлена на Grand Prix of Helsinki и Rostelecom Cup Moscow, а Медведева — на Skate Canada и Internationaux de France.

Венцом сезона, несомненно, станет чемпионат мира в Японии, который пройдет в марте. 0