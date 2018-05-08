За мечтой об олимпийском золоте: Медведева уезжает в Канаду

Начало конца
Первые слухи о грядущем расставании появились в издании SNC сразу после Олимпиады в Пхенчхане, в самом начале марта. Тогда спортсменка и тренер опровергли информацию журнала.
В конце апреля в группе Тутберидзе перестали появляться новости о Медведевой, а сама фигуристка, как потом выяснилось, уже не общалась с тренером.
В первых числах мая информация была озвучена российскими СМИ — Евгения Медведева намерена прекратить сотрудничество со своим тренером. Официально об этом должно быть объявлено 7 мая Федерацией фигурного катания на коньках России.
Глава ФФККР Александр Горшков тогда не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, заявив, что «слухи ходят давно, поэтому давайте подождем».
Самый громкий «развод» последних лет. Медведева уходит от Тутберидзе Решение Евгении Медведевой сменить тренера – в нашем обзоре СМИ Тогда же в прессе появилась информация, что Медведева уходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру, известному по работе с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом.
Это спровоцировало довольно странные слухи о том, что спортсменка может сменить спортивное гражданство, чтобы представлять Армению на официальных стартах. Отец Медведевой — Арман Бабасян, армянский бизнесмен, в прошлом художник.
Интригу подогревало то, что Федерация фигурного катания республики Армения не стала сразу опровергать или подтверждать эту информацию. В итоге, конечно, ФФКРА призналась, что хотело бы, чтобы слухи были правдой, но увы, увы...
Изображая жертву
В спортивном сообществе большинство действующих и бывших фигуристов и тренеров старались избегать комментировать ситуацию до официального объявления о разрыве отношений Медведевой и Тутберидзе, хотя несколько критических высказывай в адрес тренера прозвучало, в том числе и от трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.
Лучше места, чтобы донести свою правду до всей страны, чем эфир Первого канала, найти было сложно. Тутберидзе рассказал о том, как неблагодарная Медведева не хочет разговаривать с тренером.
Более того, Тутберидзе, в лучших традициях шоу Малахова, вслед за личными переписками, вынесла на свет и личные разговоры, чтобы показать, как Медведа, якобы, пыталась подсидеть партнершу по команде Алину Загитову, обошедшую ее на Олимпиаде в Пхенчхане. Теперь то всем стало ясно, кто негодяй в этой ситуации.
Симпатии народных масс может быть Тутберидзе и завоевала, а вот среди профессионалов ее поступок положительной реакции не вызвал. Возмутилась даже Татьяна Тарасова, которая сама не слишком следит за языком и регулярно допускает более чем спорные высказывания.
Официальное прощание
Худший чемпионат мира за последние пять лет Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы Медведева же среагировала на ситуацию более чем достойно, не став ее комментировать, даже когда журналисты напрямую задали ей вопросы о Загитовой и об отказе общаться с Тутберидзе. «Я думаю, что все, кому нужно, все знают досконально», — спокойно парировала спортсменка.
7 мая Евгения выступила с официальным объявлением о прекращении сотрудничества с Тутберидзе, но успокоила болельщиков — завершать карьеру или менять гражданство она не собирается, планируя и дальше выступать за Россию.
Евгения заявила, что рассчитывает на продолжительную карьеру и победу на Олимпиаде. А Брайан Орсер не скрывал своего восторга от того, что ему предоставилась возможность поработать с такой успешной и талантливой спортсменкой.
Тем времени Этери Тутберидзе давала очередное интервью Первому каналу, чтобы публика не забывала, кто в данной ситуации жертва.
Не такой громкий послужной список, как у Медведевой, но повод задуматься о том, почему от тренера бегут спортсменки у публики появился.
Ну а официальное объявление о завершении сотрудничества Медевой и Тутберидзе вызвало новую волну обсуждений в СМИ.
Взаимовыгодный развод
«Медведева продолжит выступать не только под российским флагом (кто бы сомневался?), но и (цитаты) "оставаясь в школе Самбо-70, пусть и 'тренируясь у Брайана Орсера… чтобы использовать новые возможности и другие методики… и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне".
Как вы догадываетесь, Орсер в 'Самбо-70' не работает. У него хватает своих, канадско-всемирных забот. Напомню, что 56-летний специалист тренирует большую группу звезд самой разной величины, а наиболее известными из его учеников являются двукратный чемпион ЮдзуруХаню и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес. Кроме того, в 2010 году Орсер привел к олимпийскому золоту кореянку Юну Ким.
Так как же Медведева будет работать с Орсером, оставаясь в 'Самбо-70'?
Ну, а почему нет? Не уверен на все сто, но рискну предположить, что дело тут просто в деньгах. Видимо, подмосковная школа Тутберидзе в той или иной степени будет участвовать в оплате услуг канадца. И такой цивилизованно-взаимовыгодный вариант 'развода' делает честь всем трем сторонам – и тренеру, и фигуристке, и школе. А то и четырем, с учетом ФФКР.
Второй важный момент: в заявлении Медведевой не говорится ничего определенного про травму стопы, во многом из-за которой (хотя, конечно, не только) она проиграла февральскую Олимпиаду Алине Загитовой. Напрашивается вопрос: март мартом – а дальше-то что? Видимо, даже примерная дата возвращения Медведевой к полноценным соревнованиям пока никому неизвестна. Ни ей, ни Орсеру, ни Тутберидзе, ни врачам. А если ей еще придется пропустить целый год?», — переживает за будущее спортсменки обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай.
Всем спортсменам, идущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается... —————————- Как много тех, кто любит обсуждать, Потоки грязи, сквернословий выливая,- Как мало тех, кто может помолчать, Твоё решенье просто уважая... Как много тех, кто любит осуждать, Безосновательно и ничего не зная,- Как мало тех, кто может поддержать, Твой выбор безусловно принимая... Как много тех, кто числится в друзьях И в вечной верности без устали клянётся, — Как мало тех, кто, нет, не на словах, С тобой по жизни рядом остаётся… Как много тех, кто завистью кипит, Твои паденья радостно считая, — Как мало тех, кто бережно хранит Твоё спокойствие, тебя оберегая… Так было, есть и будет так всегда: Пусть меньше тех, кто верен и надёжен, Зато они не бросят никогда, Их шаг предательства – немыслим, невозможен… Пусть меньше тех, с кем можно помолчать, Не тратить слов, ведь им и так всё ясно: Они тебя умеют понимать И просто взглядом чувствуют прекрасно… Им ничего не надо разъяснять, Им не нужны причины, объясненья… Они готовы терпеливо ждать И поддержать твой выбор и решенья! #любите и #будтелюбимы #давайтедружить #всемсчастья #дружба #будтедобрее #путь #свойпуть #вперед и #тольковперёд #никогданесдавайся #пост #мотивация 💪
Скандала можно было избежать
«Конфликт случился, разрыва не избежать. Зато можно было бы обставить все предельно корректно. Выпустить заявление со словами тренера и спортсменки, объяснить, что пришло время идти дальше, поблагодарить каждую за совместную работу и отличные результаты. Проще говоря, проявить взаимное уважение и идти дальше своим путем.
Понятно, что сейчас вопросы были бы неизбежны, но можно было придать им определенную информационную направленность. Не конфликтную. Теперь точно нельзя – время ушло, да и слова, причем очень резкие слова,уже сказаны. И никакие официальные заявления, которые наверняка появятся, сейчас не помогут.
Это традиционная 'закрытость' российского спорта, когда молчание только дает почву для нехороших домыслов и предположений. А потом окажется, что разрыв Тутберидзе и Медведевой произошел не на почве взаимных претензий и невозможности работать дальше, а из-за журналистов, которые запустили слухи и разожгли то, чего изначально не было», — переводит стрелки на спортивные СМИ автор «Спорт-Экспресса» Андрей Шитихин.
Козырь в битве с МОК и ВАДА
«Есть в этой истории и ещё один стратегически тонкий момент, о котором сама Медведева сейчас вряд ли задумывается, но который к Олимпиаде-2022 может перевернуть всё с ног на голову. Давайте вспомним, что на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро не пустили никого из российских легкоатлетов за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Только Дарья, тренирующаяся в Америке с 2013 года, сумела доказать, что она даже при всём желании не могла иметь отношения к допинговой системе, которую якобы нашли в России. В то же время ни Исинбаева, ни Шубенков, несмотря на свою репутацию и титулы, на Игры не поехали.
Нет никаких гарантий, что к Олимпиаде-2022 года Международный олимпийский комитет не начнёт вновь затягивать гайки в отношении России. И если предположить, что в фигурном катании могут появиться столь же драконовские и несправедливые (но работающие!) правила, как и в лёгкой атлетике в 2016 году, то Медведева может оказаться едва ли ни единственной представительницей сборной России. Глупо будет не допустить спортсменку, которая тренируется под боком у ВАДА и регулярно проходит тестирование на территории Северной Америки», — находит неожиданную прибыль в ситуации колумнист «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Орсер не спасет карьеру Медведевой
«Жене будет сложно. Во-первых, придется привыкать к тренерским методикам Орсера, а они точно отличаются от тех, которые были у Тутберидзе, как минимум потому что на Западе тренер – просто наемный профессионал, который помогает достичь определенных целей, но не слишком беспокоится о личной жизни спортсмена. Во-вторых, придется переехать в Канаду, возможно, одной, а, значит, неминуемо столкнуться с бытовыми вопросами, которые до этого решали бабушка и мама. В-третьих, Турсынбаева и Дэйлман, в одной группе с которыми теперь будет работать Медведева, едва ли смогут составить такую конкуренцию, как Загитова или даже подрастающая Трусова.
Орсер, как и любой западный специалист, удовольствие не из дешевых. Понятно, что сейчас большую часть расходов на себя возьмут Минспорта и федерация фигурного катания. Для российского спорта так называемые стажировки – привычная практика. Но платить будут ровно до тех пор, пока будет результат. Точнее – если будет. В противном случае либо предложат вернуться, либо – уйти на самообеспечение.
Примеров – масса. Так, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных, которая после расставания с Никитой Кацалаповым встала в пару с Русланом Жиганшиным, пыталась спасти карьеру в Мичигане в группе Игоря Шпильбанда. На спасение отвели чуть больше шести месяцев. Внушительного прогресса не случилось, финансовой помощи – тоже. Пары Ильиных/Жиганшин больше нет.
Медведевой почти наверняка дадут больше времени, но финансовый вопрос все равно будет давить и отвлекать от действительно важного», — предрекает Медведевой провал журналистка Sport24 Марина Крылова.
Медведева чувствовала себя преданой
«Но можно понять и Медведеву. Какие же это равные шансы, если она почти полсезона – олимпийского! – пропустила из-за травмы?! Да еще прервала восстановление и тренировочный процесс, когда в декабре ездила с Жуковым и Смирновым в Лозанну. Унижаться перед МОК, выпрашивая у этих бесстыдных людей прощения. Не для себя. Для других!
А в это время Загитова последовательно набирала форму и авторитет у судей, сенсационно уничтожая всех подряд на этапах Гран-при и в его финале. Закономерным итогом стала первая победа Загитовой над, казалось бы, несокрушимой Медведевой на чемпионате Европы. А затем и в Пхенчхане.
Но что случилось потом? Загитова оглушительно провалилась на чемпионате мира, куда Медведева не поехала опять же из-за травмы. В произвольной программе олимпийская чемпионка допустила три (!!!) падения и рухнула на пятое место?!
По факту король – точнее, королева – оказалась голой. Что еще, как я понимаю, сильнее напрягло Женю. Одно дело проиграть действительно более умелому конкуренту, который станет законодателем мод на годы. И совсем другое, опять же если руководствоваться исключительно сухими цифрами, – калифу на час. В нашем случае – на полсезона.
Что в итоге вышло? У Медведевой два золота чемпионата мира, выигранных в одну калитку; у Загитовой – ноль. Но олимпийское золото не у нее, а у соперницы-подружки по команде, которую подготовил тот же тренер.
Но откуда взялась эта травма? Разве она не стала следствием тех запредельных нагрузок, благодаря которым Медведева доминировала два года в женском фигурном катании и добыла для страны две высшие награды первенства планеты?», — считает автор «Советского Спорта» Виталий Славин.
Прикладная конспирология
«Была ли возможность избежать конфликта? Навряд ли. С учетом того, что в группе Тутберидзе подрастают новые звезды, всем было понятно, что больших перспектив с этим специалистом у Медведевой нет, и в ближайшие пару лет у нее возникнут проблемы даже с попаданием в сборную России. Кроме того, случившееся в Пхенчхане подорвало атмосферу доверия между ученицей и тренером. Повзрослевшая Евгения стала критичнее относиться к методам работы специалиста и поняла, что предстоящие изменения в правилах дают ей новый шанс, но для этого требуется менять стиль катания и методы тренировок.
Могли ли быть какие-то другие причины для разрыва, помимо неудачи на Олимпиаде? Этого мы, возможно, не узнаем никогда. Возможно, имеет место человеческий конфликт, который очень часто возникает в творческих коллективах. Возможно, в окружении Медведевой появился человек, который настраивает ее против тренера. Не исключено, что этим человеком является мать Евгении, которая имеет большое влияние на фигуристку. Есть даже конспирологические версии о том, что никакой травмы в конце прошлого года у Медведевой не было. В общем, догадок множество, а нынешние эмоции мешают смотреть на ситуации с холодной головой. Очевидно одно – развод состоялся, и совсем не факт, что это плохо для фигуристки и ее тренера», — ищет подстрекателей конфликта автор «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев.