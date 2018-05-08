За мечтой об олимпийском золоте: Медведева уезжает в Канаду

Начало конца

Первые слухи о грядущем расставании появились в издании SNC сразу после Олимпиады в Пхенчхане, в самом начале марта. Тогда спортсменка и тренер опровергли информацию журнала.

В конце апреля в группе Тутберидзе перестали появляться новости о Медведевой, а сама фигуристка, как потом выяснилось, уже не общалась с тренером.

В первых числах мая информация была озвучена российскими СМИ — Евгения Медведева намерена прекратить сотрудничество со своим тренером. Официально об этом должно быть объявлено 7 мая Федерацией фигурного катания на коньках России.

Глава ФФККР Александр Горшков тогда не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, заявив, что «слухи ходят давно, поэтому давайте подождем».

Самый громкий «развод» последних лет. Медведева уходит от Тутберидзе Решение Евгении Медведевой сменить тренера – в нашем обзоре СМИ Тогда же в прессе появилась информация, что Медведева уходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру, известному по работе с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом.

Это спровоцировало довольно странные слухи о том, что спортсменка может сменить спортивное гражданство, чтобы представлять Армению на официальных стартах. Отец Медведевой — Арман Бабасян, армянский бизнесмен, в прошлом художник.

Интригу подогревало то, что Федерация фигурного катания республики Армения не стала сразу опровергать или подтверждать эту информацию. В итоге, конечно, ФФКРА призналась, что хотело бы, чтобы слухи были правдой, но увы, увы...

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 5 Апр 2016 в 11:08 PDT

Изображая жертву

В спортивном сообществе большинство действующих и бывших фигуристов и тренеров старались избегать комментировать ситуацию до официального объявления о разрыве отношений Медведевой и Тутберидзе, хотя несколько критических высказывай в адрес тренера прозвучало, в том числе и от трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.

Что повлияло на решение Жени – это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама. Скорее всего, вместе с семьей. Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает. Дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает. А если наступает, то проигрывает. Ирина Роднина

Тутберидзе не стала ждать официального объявления от ФФККР и решила нанести упреждающий удар, так расставив акценты, что чтобы сторонние наблюдатели поняли, кто в этой ситуации жертва, а кто — неправ.

Лучше места, чтобы донести свою правду до всей страны, чем эфир Первого канала, найти было сложно. Тутберидзе рассказал о том, как неблагодарная Медведева не хочет разговаривать с тренером.

Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене — ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому посмотрев новости Первого канала, я поняла, что Женя от нас ушла.... Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание. Этери Тутберидзе

В подтверждение своих слов тренер даже показала переписку . Тутберидзе 16 апреля написала Медведевой смс: «Женя, привет. Ты должна подойти, взять план и заполнить его. Причем очень быстро». Медведева не стала отвечать, и 24 апреля Тутберидзе написала снова: «Здравствуй. Странно, что на мои смс я не получаю ответа. Это как минимум неприятно. Подойди на каток, нужно разговаривать». Но на эти сообщения ответа от Медведевой тоже не последовало.

Более того, Тутберидзе, в лучших традициях шоу Малахова, вслед за личными переписками, вынесла на свет и личные разговоры, чтобы показать, как Медведа, якобы, пыталась подсидеть партнершу по команде Алину Загитову, обошедшую ее на Олимпиаде в Пхенчхане. Теперь то всем стало ясно, кто негодяй в этой ситуации.

Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?». Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека». Этери Тутбердзе.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 7 Май 2018 в 3:14 PDT

Симпатии народных масс может быть Тутберидзе и завоевала, а вот среди профессионалов ее поступок положительной реакции не вызвал. Возмутилась даже Татьяна Тарасова, которая сама не слишком следит за языком и регулярно допускает более чем спорные высказывания.

Я это слышала по телевизору. Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя – предатель. Этери взрослый человек. Женя ей как дочь. Она была ей как дочь. С дочерью, наверное, надо найти общий язык. Татьяна Тарасова

В недоумении от поступка Тутберидзе, вынесшей личные разговоры и переписки на потеху всей стране был и двукратный олимпийский чемпион

Этери Георгиевна – жесткий специалист, это естественно. Женю я знаю хорошо, и знаю, насколько она порядочный, корректный, адекватный и умный человек. Причем, она всегда была умной не по годам. Поэтому я не понимаю, зачем нужно было выносить на публику, в эфир Первого канала, какие-то личные разговоры. Между спортсменом и тренером всегда есть доверие, и есть вещи, которые ты никогда бы и никому бы не сказал. Может быть, даже своей маме не рассказал, а тренеру говоришь, потому что с ним ты проводишь гораздо больше времени. И в данной ситуации выносить все на суд, несмотря на то, что произошло какое-то недопонимание, не совсем правильно.Не хочу оценивать, кто победил в медиа-дуэли Жени Медведевой и Этери Георгиевны Тутберидзе, но лично мне было неприятно слышать внутреннюю кухню спортсмена и тренера на главном федеральном канале. Максим Траньков

Тут уместно вспомнить, как расстались другой тренер и олимпийская чемпионка:. Прекращение сотрудничество произошло по СМС. Однако тогда тренер не делала громких заявлений и не выдавала личные беседы по федеральным каналам.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 29 Янв 2016 в 2:28 PST

Официальное прощание

Худший чемпионат мира за последние пять лет Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы Медведева же среагировала на ситуацию более чем достойно, не став ее комментировать, даже когда журналисты напрямую задали ей вопросы о Загитовой и об отказе общаться с Тутберидзе. «Я думаю, что все, кому нужно, все знают досконально», — спокойно парировала спортсменка.

7 мая Евгения выступила с официальным объявлением о прекращении сотрудничества с Тутберидзе, но успокоила болельщиков — завершать карьеру или менять гражданство она не собирается, планируя и дальше выступать за Россию.

Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться. Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне. Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать Евгения Медведева

Спортсменка также сообщила, что для работы с Орсером она переберется в Канаду, так же как это сделал в свое время японец. Гендиректор ФФККРне стал комментировать то, кто будет заниматься финансированием тренировочного процесса Медведевой.

Евгения заявила, что рассчитывает на продолжительную карьеру и победу на Олимпиаде. А Брайан Орсер не скрывал своего восторга от того, что ему предоставилась возможность поработать с такой успешной и талантливой спортсменкой.

Когда она мне написала, я был в полном шоке. Я даже созвонился со своим помощником и сказал ему: «Ты не поверишь!». Медведева сказала мне, что хочет измениться. Но не сообщила, почему. Я сразу очень сильно зауважал ее, как только она сказала: «Я не хочу говорить ничего плохого про моих нынешних тренеров». Главное, что ей сейчас нужно – собственный голос в фигурном катании. Мы уже обсуждали музыку для программ и направления, в которых хотим идти. Такой роскоши у нее раньше не было. А было так: «Вот под эту музыку ты будешь кататься. А вот порядок твоих вращений, а тут – твои позы». Медведева сказала мне, что хочет выиграть Олимпиаду. Я ответил: «Всегда держи это в голове, но это не значит, что мы должны выиграть все чемпионаты на пути к этому». Это важное послание для всех, кто хочет знать цели Медведевой. Хочу, чтобы все это знали. Именно на это будут направлены наши усилия. Я сказал, что первым делом ей нужны такие программы, которые позволят ей оставаться здоровой. Медведева хочет заново себя открыть. Несмотря на то, что у нее уже много титулов, я чувствую, что это только верхушка айсберга. Мы еще многого можем с ней достичь. Что касается ее неправильного исполнения тройного лутца, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить это. Я уже думаю над этим. Я думаю, что с Медведевой придется нелегко, но она открыта для всего. Она готова к изменениям. Это будет непросто. Группа Тутберидзе знает ее намного лучше меня. Так что нам придется очень много общаться. Но здорово, что Медведева пролетела полмира, чтобы приехать ко мне. Брайан Орсер

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 12 Фев 2017 в 10:33 PST

Тем времени Этери Тутберидзе давала очередное интервью Первому каналу, чтобы публика не забывала, кто в данной ситуации жертва.

Конечно мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать: спасибо. Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила. Этери Тутберидзе

Правда, ситуацию подпортило то, что ранее в тот же день о своем уходе объявила, которая сотрудничала с Тутберидзе с 2013 года. На счету Полины победы в первенстве России среди юниоров, юниорском «Гран-при» и юношеской Олимпиаде.

Не такой громкий послужной список, как у Медведевой, но повод задуматься о том, почему от тренера бегут спортсменки у публики появился.

Ну а официальное объявление о завершении сотрудничества Медевой и Тутберидзе вызвало новую волну обсуждений в СМИ.

Взаимовыгодный развод

«Медведева продолжит выступать не только под российским флагом (кто бы сомневался?), но и (цитаты) "оставаясь в школе Самбо-70, пусть и 'тренируясь у Брайана Орсера… чтобы использовать новые возможности и другие методики… и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне".

Как вы догадываетесь, Орсер в 'Самбо-70' не работает. У него хватает своих, канадско-всемирных забот. Напомню, что 56-летний специалист тренирует большую группу звезд самой разной величины, а наиболее известными из его учеников являются двукратный чемпион ЮдзуруХаню и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес. Кроме того, в 2010 году Орсер привел к олимпийскому золоту кореянку Юну Ким.

Так как же Медведева будет работать с Орсером, оставаясь в 'Самбо-70'?

Ну, а почему нет? Не уверен на все сто, но рискну предположить, что дело тут просто в деньгах. Видимо, подмосковная школа Тутберидзе в той или иной степени будет участвовать в оплате услуг канадца. И такой цивилизованно-взаимовыгодный вариант 'развода' делает честь всем трем сторонам – и тренеру, и фигуристке, и школе. А то и четырем, с учетом ФФКР.

Второй важный момент: в заявлении Медведевой не говорится ничего определенного про травму стопы, во многом из-за которой (хотя, конечно, не только) она проиграла февральскую Олимпиаду Алине Загитовой. Напрашивается вопрос: март мартом – а дальше-то что? Видимо, даже примерная дата возвращения Медведевой к полноценным соревнованиям пока никому неизвестна. Ни ей, ни Орсеру, ни Тутберидзе, ни врачам. А если ей еще придется пропустить целый год?», — переживает за будущее спортсменки обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай.

Скандала можно было избежать

«Конфликт случился, разрыва не избежать. Зато можно было бы обставить все предельно корректно. Выпустить заявление со словами тренера и спортсменки, объяснить, что пришло время идти дальше, поблагодарить каждую за совместную работу и отличные результаты. Проще говоря, проявить взаимное уважение и идти дальше своим путем.

Понятно, что сейчас вопросы были бы неизбежны, но можно было придать им определенную информационную направленность. Не конфликтную. Теперь точно нельзя – время ушло, да и слова, причем очень резкие слова,уже сказаны. И никакие официальные заявления, которые наверняка появятся, сейчас не помогут.

Это традиционная 'закрытость' российского спорта, когда молчание только дает почву для нехороших домыслов и предположений. А потом окажется, что разрыв Тутберидзе и Медведевой произошел не на почве взаимных претензий и невозможности работать дальше, а из-за журналистов, которые запустили слухи и разожгли то, чего изначально не было», — переводит стрелки на спортивные СМИ автор «Спорт-Экспресса» Андрей Шитихин.

Александр Горшков Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Евгения Медведева, как взрослый спортсмен, пришла к нам в федерацию и сообщила о своем уходе от Этери Тутберидзе к Брайану, вот и все. Пойдет ли ей на пользу переезд в Северную Америку? Никто не может знать заранее. Вообще у нас в фигурном катании переход от одного тренера к другому – довольно распространенная практика. Все, кто интересуются фигурным катанием, знают, что это происходит каждый год. Вспомнить хотя бы переход Алексея Ягудина из группы Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой

Козырь в битве с МОК и ВАДА

«Есть в этой истории и ещё один стратегически тонкий момент, о котором сама Медведева сейчас вряд ли задумывается, но который к Олимпиаде-2022 может перевернуть всё с ног на голову. Давайте вспомним, что на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро не пустили никого из российских легкоатлетов за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Только Дарья, тренирующаяся в Америке с 2013 года, сумела доказать, что она даже при всём желании не могла иметь отношения к допинговой системе, которую якобы нашли в России. В то же время ни Исинбаева, ни Шубенков, несмотря на свою репутацию и титулы, на Игры не поехали.

Нет никаких гарантий, что к Олимпиаде-2022 года Международный олимпийский комитет не начнёт вновь затягивать гайки в отношении России. И если предположить, что в фигурном катании могут появиться столь же драконовские и несправедливые (но работающие!) правила, как и в лёгкой атлетике в 2016 году, то Медведева может оказаться едва ли ни единственной представительницей сборной России. Глупо будет не допустить спортсменку, которая тренируется под боком у ВАДА и регулярно проходит тестирование на территории Северной Америки», — находит неожиданную прибыль в ситуации колумнист «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Екатерина Боброва Олимпийская чемпионка-2014 Мы – подруги, и я поддержу любое Женино решение. Во-первых, она абсолютно взрослый состоявшийся человек, и жизненного опыта у нее не на 18 лет, учитывая все, что она пережила, — и травмы, и соревнования, и победы, и проигрыши. Это здравомыслящий человечек, которого я абсолютно поддерживаю во всех начинаниях, какой бы она выбор по жизни ни сделала. Я не оцениваю этот шаг Жени как правильный или неправильный. Это ее жизнь, и она делает то, что считает правильным. Я не вправе никого осуждать – тренер виноват или Женя. Это решение, поверьте мне, принято отнюдь не Евгенией единолично. Наверняка были какие-то собрания и обсуждения и с федерацией, и с мамой и бабушкой, которые всю жизнь следят за ее катанием. Это не было так, что Женя проснулась утром и приняла это решение. Конечно же, оно ей непросто далось, но, тем не менее, оно было принято

Орсер не спасет карьеру Медведевой

«Жене будет сложно. Во-первых, придется привыкать к тренерским методикам Орсера, а они точно отличаются от тех, которые были у Тутберидзе, как минимум потому что на Западе тренер – просто наемный профессионал, который помогает достичь определенных целей, но не слишком беспокоится о личной жизни спортсмена. Во-вторых, придется переехать в Канаду, возможно, одной, а, значит, неминуемо столкнуться с бытовыми вопросами, которые до этого решали бабушка и мама. В-третьих, Турсынбаева и Дэйлман, в одной группе с которыми теперь будет работать Медведева, едва ли смогут составить такую конкуренцию, как Загитова или даже подрастающая Трусова.

Орсер, как и любой западный специалист, удовольствие не из дешевых. Понятно, что сейчас большую часть расходов на себя возьмут Минспорта и федерация фигурного катания. Для российского спорта так называемые стажировки – привычная практика. Но платить будут ровно до тех пор, пока будет результат. Точнее – если будет. В противном случае либо предложат вернуться, либо – уйти на самообеспечение.

Примеров – масса. Так, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных, которая после расставания с Никитой Кацалаповым встала в пару с Русланом Жиганшиным, пыталась спасти карьеру в Мичигане в группе Игоря Шпильбанда. На спасение отвели чуть больше шести месяцев. Внушительного прогресса не случилось, финансовой помощи – тоже. Пары Ильиных/Жиганшин больше нет.

Медведевой почти наверняка дадут больше времени, но финансовый вопрос все равно будет давить и отвлекать от действительно важного», — предрекает Медведевой провал журналистка Sport24 Марина Крылова.

Алексей Мишин Тренер Это такая неопределенная ситуация сейчас. Бывают разводы, приносящие счастье обоим расстающимся, бывают разводы, которые не приносят счастья обоим, другие разводы приносят счастье кому-то одному. Думаю, что сейчас правильная позиция – отнестись к этому спокойно. Мы никого не теряем, у нас есть достойные спортсменки. Брайан Орсер показал себя как специалист высокого класса, так что надо отнестись к этому спокойно и в какой-то степени посочувствовать Жене, которая сейчас находится в очень сложном положении

Медведева чувствовала себя преданой

«Но можно понять и Медведеву. Какие же это равные шансы, если она почти полсезона – олимпийского! – пропустила из-за травмы?! Да еще прервала восстановление и тренировочный процесс, когда в декабре ездила с Жуковым и Смирновым в Лозанну. Унижаться перед МОК, выпрашивая у этих бесстыдных людей прощения. Не для себя. Для других!

А в это время Загитова последовательно набирала форму и авторитет у судей, сенсационно уничтожая всех подряд на этапах Гран-при и в его финале. Закономерным итогом стала первая победа Загитовой над, казалось бы, несокрушимой Медведевой на чемпионате Европы. А затем и в Пхенчхане.

Но что случилось потом? Загитова оглушительно провалилась на чемпионате мира, куда Медведева не поехала опять же из-за травмы. В произвольной программе олимпийская чемпионка допустила три (!!!) падения и рухнула на пятое место?!

По факту король – точнее, королева – оказалась голой. Что еще, как я понимаю, сильнее напрягло Женю. Одно дело проиграть действительно более умелому конкуренту, который станет законодателем мод на годы. И совсем другое, опять же если руководствоваться исключительно сухими цифрами, – калифу на час. В нашем случае – на полсезона.

Что в итоге вышло? У Медведевой два золота чемпионата мира, выигранных в одну калитку; у Загитовой – ноль. Но олимпийское золото не у нее, а у соперницы-подружки по команде, которую подготовил тот же тренер.

Но откуда взялась эта травма? Разве она не стала следствием тех запредельных нагрузок, благодаря которым Медведева доминировала два года в женском фигурном катании и добыла для страны две высшие награды первенства планеты?», — считает автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

Рафаэль Арутюнян Тренер Я разговаривал с российскими журналистами и сказал им, что это было предсказуемо. Это всегда случается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристки становятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы. Если сравнивать с Юлией Липницкой, то Евгения приняла лучшее решение. Орсер – очень сильный тренер и его окружают сильные специалисты. Уверен, что Медведевой придется тяжело. Она из другой культуры. Не знаю, как она справится с тем подходом, который сейчас есть в США и Канаде. Тут спортсмены несут большую ответственность за то, что делают, нежели в России. Надеюсь, она справится. Это будет нелегко. Им обоим будет трудно. Но из всех имеющихся вариантов – переход к Орсеру был лучшим решением

Прикладная конспирология

«Была ли возможность избежать конфликта? Навряд ли. С учетом того, что в группе Тутберидзе подрастают новые звезды, всем было понятно, что больших перспектив с этим специалистом у Медведевой нет, и в ближайшие пару лет у нее возникнут проблемы даже с попаданием в сборную России. Кроме того, случившееся в Пхенчхане подорвало атмосферу доверия между ученицей и тренером. Повзрослевшая Евгения стала критичнее относиться к методам работы специалиста и поняла, что предстоящие изменения в правилах дают ей новый шанс, но для этого требуется менять стиль катания и методы тренировок.

Могли ли быть какие-то другие причины для разрыва, помимо неудачи на Олимпиаде? Этого мы, возможно, не узнаем никогда. Возможно, имеет место человеческий конфликт, который очень часто возникает в творческих коллективах. Возможно, в окружении Медведевой появился человек, который настраивает ее против тренера. Не исключено, что этим человеком является мать Евгении, которая имеет большое влияние на фигуристку. Есть даже конспирологические версии о том, что никакой травмы в конце прошлого года у Медведевой не было. В общем, догадок множество, а нынешние эмоции мешают смотреть на ситуации с холодной головой. Очевидно одно – развод состоялся, и совсем не факт, что это плохо для фигуристки и ее тренера», — ищет подстрекателей конфликта автор «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев.