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    Самый громкий «развод» последних лет. Медведева уходит от Тутберидзе

    Решение Евгении Медведевой сменить тренера – в нашем обзоре СМИ

    Фигурное катание
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    Евгения Медведева и Этери Тутберидзе
    Евгения Медведева и Этери Тутберидзе
    Архив LiveSport.Ru
    Российская фигуристка Евгения Медведева решила уйти от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе. Вероятно, к новому сезону вице-чемпионка Олимпийских игр-2018 года будет готовиться под руководством Брайана Орсера. Предлагаем узнать реакцию СМИ на это событие.

    Олимпийская обида

    Марина Крылова в своем материале для Sport24 пишет о том, что Евгения Медведева затаила обиду на Этери Тутберидзе еще на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Худший чемпионат мира за последние пять лет Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы «Она вряд ли когда-нибудь озвучит это, но все понятно без слов — там, в Пхенчхане, Женя четко осознала, что золотую медаль у нее забрала Этери Тутберидзе. Забрала в тот момент, когда заставила Загитову выучить сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера и уговорила постановщиков отправить все прыжковые элементы во вторую часть обеих программ. Тутберидзе понимала: имея такую соперницу как Алина, Женя, скорее всего, проиграет, но ничего не сделала. Женя задумалась — нужен тот, кто не бросит.

    Права ли Тутберидзе? Как тренер — безусловно. У нее в группе появилась спортсменка, которая умеет немного больше, чем остальные топ-фигуристки. Почему она должна ее искусственно сдерживать?

    Права ли Тутберидзе как человек? Ответа на этот вопрос, скорее всего, нет даже у нее самой. Ни одну из своих учениц она не подпускала так близко, как Женю. В качестве доказательства всего одна деталь: на рабочем столе Тутберидзе до недавнего времени были все две фотографии, на одной — дочь Диана, на второй — Женя Медведева.

    В бизнесе или на производстве, если придерживаться терминологии Тутберидзе, есть такое понятие — кризисный менеджер, а еще есть специалист по запуску стартапов. Почти всегда это совершенно разные люди. Этери Георгиевна блестяще справляется с запуском продукта. Так было в случае с Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, наконец, Алиной Загитовой и, нет сомнения, будет с Александрой Трусовой, Аленой Косторной, Анной Щербаковой.

    Но, как распорядиться этим продуктом, особенно в критические моменты, Тутберидзе знает не всегда. У нее отлично получается раскрывать талант, а вот развивать и поддерживать — нет. В итоге — тупик и понимание, что больше нечего дать, нечему научить. Во многом именно поэтому сначала закончились отношения с Липницкой, а теперь заканчивается их совместная история с Медведевой», — замечает Крылова.

    Рафаэль Арутюнян
    Американский тренер
    На мой взгляд, придется туго обоим – и Орсеру, и Медведевой. Но в данном случае шансов намного больше на реализацию задуманного, чем было у Юли Липницкой, когда ее «ушли» из группы. Конечно, Медведева – прима, эта роль ей по статусу положена. Я уверен, что она прибавит в качестве скольжения и артистизме. В данном случае у меня возникает только один вопрос: увидят ли это судьи, и, если увидят, как они это оценят?

    Туманное будущее

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Шитихин уверен, что после расставания с тренером будущее Евгении Медведевой стало еще более неопределенным.

    «Вряд ли кто-то помимо самих Тутберидзе и Медведевой когда-либо узнает все подробности разговора. Можно лишь предположить, что речь шла не о прошлом, а о будущем. За будущее Тутберидзе можно не волноваться – ей есть, с кем работать. А вот будущее Медведевой покрыто туманом. Куда она выпорхнет из этого тумана, можно только гадать.

    Совсем недавно Евгения заявила, что намерена максимально усложнить свои программы к предстоящему сезону. Но никто не знает двукратную чемпионку мира и двукратного призера Олимпийских игр лучше, чем ее тренер. Только Тутберидзе известны возможности организма Медведевой.

    Не исключено, что тренер сказала подопечной, что усложнение программ – прямая дорога к хроническим травмам. А также могла объяснить, что у Евгении не будет особого статуса в ее группе, несмотря на все достижения. Тогда неудивительно, что Медведева заявила об уходе.

    Что будет дальше? Вариантов два: Евгения Медведева продолжает карьеру, или ее заканчивает. При этом нужно понимать, что слово "заканчивает" не несет в данном случае буквального смысла. Можно заканчивать с большим спортом, официально при этом ничего не объявляя и заверяя всех, что вот-вот состоится громкое возвращение. Уж в фигурном катании примеров достаточно», — отмечает Шитихин.

    Тамара Москвина
    Заслуженный тренер России
    Пойдет ли это на пользу, увидим хотя бы после года занятий. У Медведевой и так были хорошие результаты, будем надеяться, что она их не растеряет. Я только что по радио услышала эту новость, не знаю, верить ей или нет, и почему так случилось, я не знаю.

    Обычная рокировка

    Автор «Советского спорта» Лев Тигай не увидел ничего сверхъестественного в желании Евгении Медведевой поработать с канадцем Брайаном Орсером.

    Запредельный уровень. Юная конкурентка Загитовой и Медведевой Россиянка Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, установив несколько рекордов «Если это правда, то это бомба. Напомню, что 56-летний Орсер свое время сам был выдающимся фигуристом: у него 6 медалей чемпионатов мира (включая одно золото) и два олимпийских серебра. Что же до тренерской работы, то наибольшую славу Орсеру принесли ЧМ 2015 и 2016 годов, где его ученик Фернандес отбирал титул у его же ученика Ханю, причем последний искренне радовался за первого в присутствие их общего наставника. Согласитесь, это слегка отличается от "конвейера одноразовых чемпионок имени Туберидзе". И не может не вызывать законной симпатии.

    При этом не стоит считать Орсера "мужским тренером". В 2010 году он привел кореянку Юну Ким к олимпийскому золоту, а сейчас его подопечных значатся некогда очень перспективная Элизавета Турсынбаева из Казахстана и канадка Гэбриэль Дэллмен, в прошлом году неожиданно для многих взявшая бронзу ЧМ в Хельсинки.

    Чемпионкой там была Медведева. В двадцати баллах впереди Дэллмен и с мировым рекордом. А теперь у женщин явно наступает эра четверных прыжков, которые прекрасно исполняют подопечные Орсера – Ханю и Фернандес.

    Так что ничего сверхъестественного в этой "рокировке" вроде бы нет. Кроме одного: при всем уважении к Орсеру несколько обидно, что действующая российская суперзвезда делает выбор в пользу зарубежного тренера, при том, что в этом виде спорта (чуть ли не в единственном из всех!) у нас и своих хватает. Уж где-где, а в российском фигурном катании ни на "Самбо-70", ни на "Карате-2030", если бы такая тоже существовала, свет клином точно не сошелся.

    Впрочем, надо подождать официальной, точной информации. Она должна быть в понедельник, 7 мая. И каким бы ни был выбор Евгении Медведевой, главное, чтобы эта великолепная российская фигуристка вернулась на лед и продолжала кататься. Хоть у Орсера, хоть у дьявола, хоть у господа бога», — убежден Тигай.

    Елизавета Туктамышева
    Чемпионка мира
    Я обожаю этого тренера, его систему работы. Орсер – очень хороший вариант, это один из самых лучших тренеров. Как человек, он тоже замечательный.

    Не уходить, а убегать

    Журналист «Чемпионата» Андрей Иванов с пониманием отнесся к решению Евгении Медведевой, так как убежден, что тренер ее просто предала.

    «Итак, Медведева бросает Тутберидзе? А вот и нет, просто потому что Этери Георгиевна бросила её первой и давно. Да, на Олимпиаде. В самый главный момент всей карьеры Жени. Той самой блестящей карьеры, которой она принесла своему наставнику настоящую известность и славу тренера-чемпиона. Настоящего, а не двухдневной Липницкой.

    Два года Евгения Медведева упрямо и неукротимо делала себе имя. Себе и своему наставнику. К началу олимпийского сезона-2017/18 непобедимость Жени уже без всяких вариантов шла в паре с гением тренера. Сложно было представить одну без другой. И потому именно Тутберидзе лучше всех понимала: другого шанса на олимпийское золото у Медведевой не будет. И тренер должна была костьми лечь, кровь сдать, продать пару органов, чтобы Женя получила это золото.

    И тренер действительно сдала – но не свою кровь, а свою чемпионку. Просто и откровенно. Что было на Олимпиаде – мы знаем. Медведева проиграла другой воспитаннице Тутберидзе – более молодой и подающей больше надежд Алине Загитовой. А точнее – проиграла своему тренеру. Ничего личного – просто бизнес», — констатирует Иванов.

    Ирина Роднина
    Трехкратная олимпийская чемпионка
    Что повлияло на решение Жени – это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама. Скорее всего, вместе с семьей. Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает. Дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает. А если наступает, то проигрывает.
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