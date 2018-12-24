Феерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧР

В Саранске закончился чемпионат России по фигурному катанию, последний день которого подарил сенсацию. Весь подиум в женском одиночном катании заняли юнирки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лишь пятой, а Евгения Медведева — девятой.

Наперекор мировому тренду

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев не забывает, что чемпионат России был отборочным турниром для ЧМ-2019, и гадает, как результаты национального первенства скажутся на выступлении команды.

«Самой старшей из призеров чемпионата России только 15, и ни одна из наших медалисток пока не имеет права выступать на взрослых международных турнирах. Это обстоятельство наверняка породит новую волну разговоров о необходимости приведения внутренних возрастных цензов к международным стандартам. Наши юные фигуристки, безусловно, огромные молодцы и нет никаких сомнений, что они заслужили нынешний успех. Но сражаться с мировым трендом по ограничению допуска детей на взрослые соревнования странно и бессмысленно.

В большинстве видов спорта российские старты так или иначе подчинены интересам национальной команды. А женской сборной России на предстоящим чемпионатах Европы и мира будет очень непросто. Прежде всего потому, что непонятно, как переживет случившееся в Саранске Алина Загитова.

Олимпийский титул дает Загитовой основания считаться лидером сборной, несмотря на пятое место на чемпионате России и поражение не только от космических юниорок, но и от Станиславы Константиновой. Все последние неудачи — на чемпионате мира, в финале "Гран-при" и на российском первенстве — это болезненный удар по самолюбию Загитовой. Алина редко дает волю эмоциям, но нынешний неприход в микст-зону говорит о том, что переживания очень серьезны. И дай бог, чтобы тренеры не позволили им переродится в комплекс».

Дети, ждущие золота

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай уверен, что увидел на чемпионате России будущее мирового женского фигурного катания.

«Вам же битым русским словом перед Саранском здесь написали: этот чемпионат будет "дырой в будущее". От наших юниорок, которые получат право бороться за большие медали с осени 2019 года, а пока типа как вне конкурса — но убьют всех. И вы — что? Не услышали? Ухи не прочистили? Жаль, очень бы пригодилось. Как и Алине Загитовой с Евгенией Медведевой.

Теперь — нет ни их, ни вас. Простите, любимые, так получилось.

И нет смысла обсуждать ошибки Медведевой. Это идиотизм! Она просто не в состоянии конкурировать с этими фантастическими девчонками. Как и ее величество Загитова, и еще одно величество Рика Кихира, обыгравшая Загитову в начале декабря на финале Гран-при. Вот просто возьмите все — и отдохните. Или сходите куда-то по возможности далеко. В это воскресенье в Саранске вам наглядно объяснили: у вас просто нет другого выхода. Все, поезд ушел.

Хотя да, не совсем. Полсезона еще теоретически имеется. И формально Медведева ни в чем не виновата. Она просто… устарела. В 19 — и глухо. В пыль, позапрошлый век.

В следующем сезоне эти дети-убийцы получат официальное право убивать всех — и непременно убьют. Загитову, Медведеву, Кихиру, нас с вами — им все равно. Они хотят большого золота, а этот Саранск — просто предупреждение. Очень громкое и окончательное. Точка».

Загитова оказалась на месте Медведевой

Автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров отмечает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова на чемпионате России повторила судьбу Евгении Медведевой, столкнувшись с новым поколением молодых соперниц.

«И, похоже, сейчас мы находимся на том этапе развития вида спорта, когда даже идеальная база катания Медведевой, дополненная любовью фанатов и судей, не оставит ей надежды перед новым поколением Тутберидзе. И ведь за Косторной, Щербаковой и Трусовой придут новые — такие смешливые и лёгкие монстры.

Алина же просто стала взрослой. Она больше не тот олимпийский ребёнок. Загитова цветёт: женственностью, красотой, пониманием своей миссии в стране и спорте. Но беда в том, что развитие сопровождается вопросами познания, рефлексией и страхом.

Вот подумайте, что с вами будет, если младшая подружка вдруг сделает на льду то, что вам вряд ли когда-то удастся?

Каково это, если весь зал забросает розами и полюбит не вас, а ту, с которой есть пусть и нагнетаемая обществом, но дуэль?

И представьте, что творится в голове, если вы, может, впервые ясно сознаёте, что уже не лучше всех?!

Реакция Загитовой получилась нормальной. Она провалилась. И вдруг оказалась на месте Медведевой. Их дуэли на чемпионате России не случилось. Это было самоубийство.

Но пока мы ещё воспринимаем фигурное катание как сказку, а не как инкубатор, есть надежда, что мир не так жесток и ещё вчера великие фигуристки ещё воскреснут до больших побед».

Битвы Загитовой и Медведевой больше нет

Корреспондент Sport24 Константин Лесин считает, что искусственно нагнетаемая напряженность вокруг Алины Загитовой и Евгении Медведей теперь сойдет на нет.

«Ее и не было. Есть два спортсмена мирового уровня, которые своими феноменальными результатами влюбили в себя миллионы фанатов и привлекли внимание журналистов. А дальше — дело техники.

Помогла в развитии конфликта недосказанность: уход Медведевой от Этери Тутберидзе по-прежнему покрыт туманом и запутан противоречивыми заявлениями тренера и спортсменки. А сами фигуристы неохотно говорят друг о друге. Информационные пробелы на фоне большого интереса трансформируются в слухи и скандальные статьи. Но это скоро пройдет, и никто не будет замечать, что фигуристки сидят в разных сторонах зала на жеребьевке и даже не смотрят в сторону друг друга.

То, что так сильно раздражало настоящих болельщиков фигурного катания, наконец сходит на нет. Несколько недель назад Алина была пятой в рейтинге самых популярных людей года в стране, Медведева — седьмой. Сейчас они заняли точно такие же места. Только на чемпионате России по фигурному катанию. Сталкивать лбами их становится сложнее. Да и нужно ли вообще? Интерес к ним, конечно, останется. Но не в контексте великой битвы друг с другом. Но это не точно.

Кстати, болельщики, которые скандировали имя олимпийской чемпионки, узнав, что она покинула каток, никуда не уехали. Они ждали новых героев нашего фигурного катания — юных призерок ЧР, две из которых ходят в восьмой класс, а еще одна — в девятый. Только девушки остановиться перед фанатами не смогли, их увели на допинг-контроль».

Традиции не обрываются

Председатель тренерского совета Елена Чайковская для «Российской газеты» подвела итоги турнира, отметив прогресс в сревнованиях спортивных пар и танцах на льду.

«В танцах заметен прогресс и успех Синициной — Кацалапова. Показали результат мирового класса. Думаю, мы уже можем о себе заявлять серьезно на любых чемпионатах. Рядом и вторая пара — молодые, дерзающие Степанова — Букин. У них все в руках.

Впервые попала на Европу пара из Самары Евдокимова — Базин. Нам просто необходимо развиваться в регионах. Хватит уже перевозить всех то в Питер, то в Москву. В регионах научились готовить спортсменов — участников чемпионатов мира и Европы. Меня лично это вдохновляет. Немножко испугали Загорски — Гурейро. Хорошо шли весь сезон, пробились в финал Гран-при, а в Саранске какое-то "растерянное", скомканное выступление. Никто ничего прощать не будет. И рядом стоит сильная пара. Так произошло и в танцах.

Роскошно откатались Тарасова — Морозов. Прекрасные элементы, музыкальность. Все зависит от них. Готовы к высоким результатам. То же скажу и о Забияко — Энберте. Они — совсем близко. В произвольной выступили надежно. И еще большая радость — возрождение школы Тамары Москвиной, где работает Олег Васильев. Их новая пара Бойкова — Козловский пробилась на чемпионат Европы. Очень хорошо в Питере работает с парами семья тренеров Людмилы и Николая Великовых. Тоже возрождение. У питерской школы сегодня большие заявки. Чемпионы мира прошлого года среди юниоров Павлюченко — Ходыкин из Москвы выглядят и среди взрослых очень достойно.

И, начав с резерва, с появления юных, я и заканчиваю тем же. Рассчитываем на наших. Есть о ком говорить. Династия российского фигурного катания не обрывается».

Ковтун вернулся из небытия

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай огорчается, что неожиданные результаты в женском одиночном катании заставили забыть о других участниках турнира.

«Субботняя феерия одиночниц затмила другие яркие события саранского чемпионата, которых вообще-то тоже было немало. Возвращение из небытия Максима Ковтуна, забравшего обратно у Михаила Коляды титул сильнейшего фигуриста страны. Первое в карьере национальное золото олимпийского чемпиона Сочи-2014 Никиты Кацалапова, выигравшего с Викторией Синициной дуэль за звание российского танцевального дуэта №1 у Александры Степановой и Ивана Букина.

Совершенно заоблачные прокаты и оценки (даже по сравнению с Щербаковой-Трусовой!) в парном катании, где Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым получили на 15 баллов больше мирового рекорда, а Александра Бойкова с Дмитрием Козловским завоевали бронзовую путевку на чемпионат Европы в борьбе с другими изумительными вчерашними юниорами — Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. И было много чего еще. Замечательный турнир получился.

В воскресенье тренерский совет ФФККР обсуждал состав сборной России на ЧЕ, который пройдет в конце января в Минске. В каждом виде минимум по два места в национальной команде автоматом получают сильнейшие по результатам саранского чемпионата (медальные юниорки-одиночницы — не в счет), а по третьим путевкам окончательное решение — за федерацией. Уже известно, что в женском и мужском катании ФФККР выбрала чисто спортивный принцип: в Белоруссии будут выступать Загитова, Станислава Константинова, Софья Самодурова, Ковтун, Коляда и Александр Самарин. Таким образом, на ЧЕ не будет двух финалистов Гран-при-2018, пропускавших ЧР из-за проблем со здоровьем — Сергея Воронова (травма) и Елизаветы Туктамышевой (воспаление легких)». 0