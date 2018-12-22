Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию уверенно выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Второе и третье места заняли Александра Трусова и Алена Косторная. Евгения Медведева стала лишь четырнадцатой.

Главный сюжет дня — не встреча Загитовой и Медведевой

Противостояния Загитовой и Медведевой больше нет, убежден автор Sports.ru Алексей Авдохин.

«Главный сюжет — даже не первая встреча Загитовой и Медведевой: с каждым стартом очевиднее, что такого противостояния на льду больше нет. Эту сакральную историю из прошлого можно сохранить для афиш, ретротекстов или наивных рекламодателей, но искусственно искать в ней интригу и дальше — бессмысленно.

Чемпионат России заводил другим форматом: Загитова против толпы безупречных и совершенных юниорок, тренирующихся, как и она, у Этери Тутберидзе и ежедневно мелькающих рядом. Уникальная вывеска, которой в этом сезоне не найти больше нигде».

У Загитовой были проблемы на разминке

Автор Sport24.ru Александр Мысякин отмечает характер Загитовой:

«За шесть минут до выхода на лед за Алину было тревожно. Никак не получались прыжки, режиссер трансляции поймал сразу несколько неудачных попыток и очень напряженный диалог между тренерами — Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом — у бортика. Напряжение спало, когда Алина чисто исполнила свой фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера. На двойной аксель и тройной флип она заходила уже без всяких опасений.

"Не думал, что чемпионат России заставит меня плакать, — признался во время трансляции олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин. — Не все зрители видели, как много Алина сорвала на шестиминутной разминке. Это дорогого стоит — когда человек может так собраться и проявить характер".

Судьи тоже оценили прокат Загитовой — 80,78 балла. На чемпионате России набрать больше никто не смог.

Успех в короткой программе, конечно, не гарантия общей победы. А баллы в протоколе не главное. Намного важнее, что получилось откатать программу без очевидных ошибок и мелких срывов, которые преследуют Алину с самого начала сезона».

Загитова показала величие

Загитова преобразилась после разминки, отмечает Сергей Подгорнов из «Советского спорта»:

«Звукорежиссер нажал "play" и Загитова моментально поменялась. Растерянная девочка, которая еще три минуты назад с недоумением на лице срывала все технические элементы, в один миг превратилась в хладнокровного мастера.

Алина Загитова fsrussia.ru

Все движения четкие, отточенные, наполненные смыслом. Все прыжки и переходы исполнены великолепно. Загитова показала свое величие. Ее резкая трансформация просто примораживала к стулу. Терялось ощущение реальности. В мире мало фигуристов, которые могут так владеть залом. А ведь Загитовой всего 16.

Об этом вспоминаешь, когда Алина появляется в миксте и начинает с милой улыбкой, способной растопить любой лед, рассказывать про мягкие игрушки, которые ей дарят».

Алина Загитова Фигуристка Короткой программой я довольна, но есть еще куда стремиться. Стараюсь от старта к старту улучшать свое катание.

Провал Медведевой

Обозреватель «Чемпионата» Алексей Адамов — о провальном выступлении Медведевой:

«И вот уже на льду Евгения Медведева. С абсолютно новой короткой программой, в страстном красном платье. Ажиотаж вокруг её возвращения в Россию настолько огромный, что аплодисменты заглушают первые ноты музыки. Зал замирает в тревожном ожидании, но уже через несколько секунд под сводами арены в Саранске проносится разочарованный и даже испуганный вскрик.

Женя неудачно приземлила тройной флип в каскаде и вместо тройного тулупа выполнила одиночный, а вскоре и упала с двойного акселя. Брайан Орсер закрыл лицо руками. Если бы могла, Медведева наверняка сделала бы то же самое. Но она стоически довела прокат до конца и даже нашла в себе силы улыбнуться, когда болельщики несколько минут не прекращали аплодировать. "Они любят тебя", — шепнул ей Орсер.

Как ни подслащивай пилюлю, а такого провала в карьере Медведевой ещё не было. Унизительные для Жени 62,24 балла и только 14-е место. Да, в реальную борьбу Медведевой с Загитовой никто не верил. Да, впереди, конечно, будет произвольная. Но от фактов не убежишь. Фиаско двукратной чемпионки мира выглядит особенно символичным на фоне потрясающе стабильных и уверенных прокатов соперниц. И не только учениц Тутберидзе».

Евгения Медведева Фигуристка Я сделала для себя шаг вперед. Считаю, что никакой катастрофы нет для меня лично. Я ехала на чемпионат России с двумя мыслями: я отбираюсь на чемпионат Европы и мира, и я рада. Если у меня не получается отбираться на чемпионат Европы и мира, у меня есть то время, которое мне нужно для того, чтобы перестроить себя изнутри.

Медведевой нужно забыть о величии

Все шаги Медведевой говорят о ее отчаянии, считает Алексей Авдохин из Sports.ru.

«Женя очень готовилась к ЧР — главному турниру после непопадания в финал Гран-при.

Перед Саранском она изменила многое:

— полностью короткую программу. Вместо чужой и, кажется, непонятой ею джазовой "Orange Colored Sky" взяла универсальную и беспроигрышную "Тоску";

— постановщика. Теперь с ней работал не главный хореограф из группы Орсера Дэвид Уилсон, а Миша Ге, уже сотрудничавший с ученицей канадского тренера Элизабет Турсынбаевой;

— костюм. На смену темному синему платью пришло яркое в любимых красных цветах;

— прыжковый контент и в короткой (риттбергер вместо лутца, который не шел), и в произвольной программах.

Евгения Медведева Instagram

Все это напоминает одно — отчаяние. Беспорядочный поиск, когда нужно что-то менять, но непонятно что. И, как следствие, разочарование (все же слышали этот жуткий вздох Орсера после объявления оценок?), когда не работает ни-че-го.

Сейчас Медведевой не нужен ни ЧЕ, ни другие турниры на глазах у зрителей. Главное, что ей предстоит в ближайшее время (а его должно быть много — как минимум до сентября) — забыть о том, какая великая она фигуристка. О том, как она когда-то выигрывала без особых усилий. О необходимости доказывать всем, что она стала лучше, сильнее и что там еще Женя каждый раз пытается доказать. И кататься только ради удовольствия. А если его нет — то, возможно, и не кататься».

Брайан Орсер Тренер Евгении Медведевой У меня нет слов для этого разочаровывающего выступления. Мы останемся сильными и будем бороться в произвольной программе. Нет абсолютно никаких оправданий нашему результату. Я действительно в недоумении, чтобы сказать что-то большее. Я буду продолжать быть рядом с ней.

Побороться с Загитовой могут юниорки Тутберидзе

Автор «Спорта День за Днем» Константин Баяльский — о борьбе за призовые места:

«Ну, вот и все. Нет, конечно, впереди еще произвольная программа, но отыграть у олимпийской чемпионки Алины Загитовой 18,38 балла, не под силу никому из взрослых российских фигуристок. Даже Евгении Медведевой образца сезона-2016/2017. Могут, правда, бросить перчатку лидеру в неофициальном чемпионате группы Этери Тутберидзе, проходящем в рамках ЧР-2019, юные Александра Трусова и Алена Косторная.

Александра Трусова fsrussia.ru

Именно эти девчонки, которые по возрасту еще не могут выступать на международных взрослых соревнованиях (на вопрос, зачем их допускают на взрослые всероссийские, внятного ответа от руководителей Федерации фигурного катания на коньках России не последовало) заняли в короткой программе второе и третье места. У Трусовой, освоившей четверной лутц, технический контент в произвольной программе намного выше, чем у олимпийской чемпионки, и она-то отставание менее чем в шесть баллов отыграть вполне способна.

На оценки за компоненты юниоркам из группы Тутберидзе российские судьи в Саранске не поскупились, а вот Станиславе Константиновой и Софье Самодуровой, по мнению многих специалистов (причем не только из Санкт-Петербурга) слегка придержали. В результате Константинова осталась на четвертой позиции, набрав одинаковую с Косторной сумму баллов. Выше юную московскую фигуристку поставили по оценке за технику. Кстати, в произвольной программе, по правилам, приоритет отдается компонентам».

Загитова не говорит про Медведеву

Автор «Советского спорта» Сергей Подгорнов рассказывает о реакции Загитовой на вопросы о Медведевой:

«Все знают, что Загитову бесполезно спрашивать о соперничестве с Медведевой, но все равно пытаются. На этот раз Алина даже не дала журналисту закончить вопрос.

— Вся страна следит за вашим противостоянием с Евгенией Медведевой.

— Я не буду…

— Вы с ней виделись здесь в Саранске? Общались?

— Нет.

Алина Загитова twitter.com/goldenskate

В этот момент в голосе Загитовой звенел металл. Она закрыла тему с тем же хладнокровием, что расправилась с элементами в короткой программе пять минутами раньше.

Впрочем, в режим милашки Алина переключилась также быстро, как и справилась с волнением перед прокатом. В миксте она призналась, что на разминке не чувствовала тело, но потом собралась. Это качество спортсменки высочайшего уровня».

Медведева еще может поехать на ЧМ

Sports.ru рассказывает, каким образом Медведева еще может оказаться на мировом первенстве:

«Не удивляйтесь, но и на чемпионат мира-2019 в Сайтаме (18-24 марта) шанс не потерян, если тренеров не устроит выступление кого-то из россиянок на Европе и потребуется замена, а Медведева устроит фурор, например, на Универсиаде.

Прецедент тоже был — в 2010-м Сергей Воронов закончил ЧР 2-м за Евгением Плющенко, но занял 14-е место на ЧЕ и решением Федерации на Олимпиаду вместо него отправился бронзовый призер ЧР Артем Бородулин». 0