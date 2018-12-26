Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года Шипулин 25 декабря объявил о завершении спортивной карьеры

Почти что легенда

«Все знают, что уходить надо вовремя и по возможности красиво. Особенно — из спорта.

У Антона красоты, увы, не вышло. Не исключено, что он бы завершил карьеру сразу после выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане, к которой так упорно готовился. Она могла подарить Антону первую личную олимпийскую награду, но не сложилось, причём по не зависящим от самого Шипулина обстоятельствам. Его, как и многих других лидеров сборной России, на Олимпиаду просто не допустили. И это решение биатлониста попросту подкосило!

Не попав на Олимпийские игры, он практически целый год думал, а стоит ли ему продолжать карьеру, взвешивал все "за" и "против". И, вероятно, пришёл к выводу, что ему будет не хватать одного из двух: физических сил, чтобы угнаться за лидерами, или мотивации, чтобы пахать как проклятый ещё год или два. Без совокупности этих двух факторов до высоких мест добраться нельзя. А болтаться в третьем-пятом десятке Шипулину, видимо, совсем не хочется», — пишет о решении биатлониста завершить карьеру автор «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Решение Шипулина — ультиматум ВАДА

Журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Шитихин считает, что Шипулин завершил карьеру из-за давления ВАДА.

«Даже если оставить за скобками все нападки со стороны структур, якобы ведущих борьбу с допингом, вряд ли возвращение Шипулина получилось бы успешным. Сейчас об этом сложно судить, ведь он не выступал на этапах Кубка IBU, отказался от этапов Кубка мира, хотя имел право быть в команде без отбора. А определить, в какой он форме, можно только через старты.

К сожалению, сегодня в спорте действительно слишком много политики и интриг. На мой взгляд, спортсмены должны выходить на старт, бороться на дистанции и радовать своих болельщиков, а не заниматься постоянным доказыванием своей непричастности к различного рода сомнительным историям. В этом смысле я понимаю Антона, который, похоже, от всего этого просто устал. Когда на чаше весов, с одной стороны, продолжение спортивной карьеры в условиях полной неопределенности относительно возможности участия в крупнейших международных стартах, а на другой — семья, ребенок и собственное здоровье, принятое Антоном решение, выглядит вполне логичным. Серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов

Не исключено, что Шипулин просто понял, что быстро восстановить свою привычную форму он не сможет. Тем более, здоровье подводило его и в прошлом сезоне, когда он переболел мононуклеозом. Последствия ослабления иммунитета сказываются и сейчас. А уходить, как Бьорндален, которого обыгрывали почти все, Антон не захотел.

Антидопинговые структуры своими наездами показали лучшему российскому биатлонисту, что есть и такая дорога, и Шипулин именно на нее и свернул».

Найдите Шипулину «хлебную должность»

«Его несправедливо не взяли на Олимпиаду. Вернуться и доказать, как был не прав МОК, Антон не захотел. Просто свернул карьеру. Больше не будет споров, как ему тренироваться: одному или с командой. Хотя к чему их вспоминать. Пустой треп. Даже провал на ЧМ-2016 не заставил Шипулина отступить от своего. Он делал так, как ему удобно. Сейчас на каждом углу хают Медведеву за отъезд к Орсеру. Может Женя была не права, но она хотя бы попробовала. Шипулин так и не ушел от Андрея Крючкова, чьи методики не давали желаемого результата. Зато самоподготовка оставляла больше свободного времени для семьи. Антон ведь лучше знает, что ему нужно. Точнее знал.

СБР надо искать нового героя. Есть Александр Логинов, но он уже попадался на допинге. Да, отсидел свое, но репутацию так просто не восстановить. У Шипулина она была безупречная. Поэтому 29 декабря в Гельзенкирхене Антон пробежит "Рождественскую гонку" вместе с Екатериной Юрловой. А мы еще неделю назад ждали его на "Ижевской винтовке". Вот наивные люди» — подводит итоги карьеры Шипулина редактор отдела «Спорта День за Днем» Александр Кавокин.

Шипулин уходит. Конец эпохи

Автор «Советского спорта» Тигай Лев разочарован тем, что лучший биатлонист страны последних лет Антон Шипулин завершает карьеру.

«Нет, что-то изменилось в последние дни, совершенно точно изменилось. Уж слишком явно менялся тон текущих сбоку-комментариев. У всех: от "живьем зависящих" от процесса официальных руководителей СБР и сборной до ни за что толком не отвечающих ура-комментаторов с нашего ТВ.

Большое человеческое спасибо тебе за твою спортивную карьеру. Ты был настоящим лидером, который вёл команду вперёд, мог дать верный совет и поддержать! Я рад, что смог быть в одной команде с тобой Максим Цветков, российский биатлонист

Проблемы с сердцем? Готов "по стойке смирно" оговориться, что это, конечно, ого-го, и я на сто процентов верю, что они у Шипулина есть. Хотя знаю и другое: разных болячек у 31-летнего спортсмена полным-полно всегда. Найти причину тут вообще никогда не проблема — только выбирай.

Немного грустнее от того, что он закончит в Германии. Хотя — а где? России ведь запрещено принимать у себя крупные биатлонные старты неизвестно на сколько. Четыре года "бана" как минимум».

Главная потеря года

«В Пхенчхане Шипулина не было. Из-за бесконечных допинговых обвинений и расследований в адрес России МОК оставил без приглашения абсолютное большинство лидеров русского спорта. Разочарование, с которым уже не получилось справиться. Антон завершил карьеру.

Шипулин и допинг — слова, которые не мог уместить в одном ряду даже Мартен Фуркад, известный борец за чистоту. Когда русский спорт, в том числе биатлон, накрыло допинговым скандалом, Фуркаду было достаточно всего одного слова Шипулина. Антону вообще верили соперники. Редкая история.

Теперь у русского биатлона нет такого человека. В ситуации, когда статус СБР под вопросом, а обвинения регулярно обрастают новыми подробностями, становится тревожно.

Послужило этому несколько причин, одна из которых и самая важная — прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпиаду. Я отдохнул, восстановился, по здоровью у меня тоже были проблемы, но вместе с друзьями и тренером приняли решение, что будем выступать дальше. Но, к сожалению, из-за ситуации с полицией в Австрии, которая бездоказательно начала нас обвинять и подозревать в чем-то, у меня совершенно опустились руки. Антон Шипулин

Компенсировать медали и подиумы, за которые в последние годы в команде отвечал Шипулин, пока получается у Александра Логинова. Но у биатлонной семьи к нему слишком много вопросов, чтобы считать его полноценной заменой Шипулина. В ноябре 2016 Александр вернулся из эритропоэтиновой дисквалификации. Фуркад и еще десяток лидеров мирового биатлона посчитали это личным оскорблением. Это их право и их правда. Перед законом Логинов чист, но репутация нарушителя останется с ним навсегда, как и с любым российским спортсменом, который привык отмалчиваться вместо того, чтобы рассказать грустную, но поучительную историю о том, как три буквы (ЭПО) могут перечеркнуть всю спортивную жизнь», — пишет о решение спортсмена журналист Sport24 Марина Крылова. Спорт сейчас стал очень грязным. Если раньше была чистота спорта, ты верил в людей, ты знал, что спорт и политика — это разные вещи, ты мог показывать свою силу на турнирах, то сейчас двойные стандарты. Ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что чист 0