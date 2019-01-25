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    Тарасова и Морозов подарили золото ЧЕ французам

    СМИ — о результатах в парном катании на ЧЕ-2019 в Минске

    Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию ЧЕ по фигурному катанию-2019 Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
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    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию. Золотые медали достались французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.
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    Тарасова и Морозов — больше не чемпионы

    «С 2012 года золото чемпионатов Европы в парном катании неизменно уходило к российским фигуристам. Начали эту традицию Максим Траньков вместе с Татьяной Волосожар. А на двух последних континентальных турнирах побеждала пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. С лета прошлого года Тарасова и Морозов стали тренироваться под руководством Максима Транькова. Казалось бы, вот он, рецепт стопроцентной победы.

    Однако в этом сезоне сумасшедший уровень катания стали показывать французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре, выигравшие два этапа Гран-при, а заодно и финал. И перед началом турнира именно французский дуэт был основным претендентом на победу.

    Для золотой медали Тарасовой и Морозову было необходимо идеально откатать свою программу. Однако в очередной раз была допущена ошибка на прыжке — Евгения завалила каскад. Порядка 7 баллов ребята на этом потеряли, если учитывать возможные плюсы. А теперь смотрим в итоговую таблицу», — подвел итоги выступления корреспондент Sport24 Александр Мысякин.

    Первое золото — у французов, но есть и хорошие новости

    «Если смотреть на результаты пар с точки зрения сухих цифр, то результат можно назвать грустным: впервые с 2012-го Россия осталась без золота в коронном виде. Джеймс и Сипре, на прошлой Европе ставшие четвертыми, в этот раз взяли первое место без вариантов: при почти одинаковых компонентах обыграли Тарасову и Морозова техникой.

    На самом деле повод для радости есть и у России: наши молодые пары показали, что готовы бороться за медали в дебютных стартсх. Павлюченко и Ходыкин — пятые, а у Бойковой и Козловского — бронза. Семь лет назад это удалось сделать Столбовой-Климову — неплохой пример для подражания. Символично, что тренер Александры и Дмитрия Артур Минчук — бывший партнер Ксении.

  • У нас была одна ошибка — такая же, как и в короткой программе. Не знаю, закономерность ли это. Мы очень довольны катанием, но ошибки наказали нас. На ЧМ будем готовиться очень усердно и постараемся нейтрализовать все ошибки, больше работать
  • Евгения Тарасова, российская фигуристка

    • Бойкова и Козловский — проект школы Тамары Москвиной, которая хотела уйти после Кавагути и Смирнова, но взялась помогать талантливому дуэту, составленному из бывших одиночников в конце 2015-го», — говорится в материале Sports.ru.

    Тарасова и Морозов проиграли французам на ЧЕ. Стоит ли беспокоиться?

    «Безусловно, для Тарасовой с Морозовым — и особенно для их тренера Максима Транькова — поражение в Минске болезненно. Траньков, приняв сильнейший дуэт России, в начале сезона четко обозначил задачу — выигрывать все. Увы, эта задача не выполнена. Французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре Евгения и Владимир уступили по всем статьям, причем второй раз в сезоне (первый был в Финале Гран-при).

  • Не думали, что делаем историю Франции. Да, пары из нашей страны не выигрывали с 1932 года. Горжусь молодыми Бойковой и Козловским, говорил им уже, что они возьмут титул. С Тарасовой и Морозовым будем ещё бороться — они очень хорошо катаются
  • Морган Сипре, победитель спортивных пар на ЧЕ в Минске

    • Почему Тарасовой и Морозову не удалось взять реванш за Ванкувер, где россияне были на "чужом поле" (Джеймс и Сипре тренируются в Северной Америке), в Минске, практически на своей территории? Причин может быть несколько, и не все они очевидные. Например, лично мне — да и, должен признаться, не только мне — не совсем понятно, почему в начале года фигуристы поехали на шоу в Италию.

    Почему туда отправилась Евгения Медведева, я понимаю: ей на "Европе" выступать не надо было. А вот Тарасовой и Морозову надо. Что-то я за свою 20-летнюю практику освещения фигурного катания не припомню, чтобы в промежутке между чемпионатами России и Европы, где и так полно праздников — два Новых года и Рождество — члены сборной команды отправлялись бы на зарубежные гала.

    Но, скорее всего, не это послужило причиной двух ошибок Тарасовой и Морозова на прыжках, которые и не позволили российской паре приблизиться к французской. Да и в глобальном плане это не столь важно», — написал в своем материале автор «Р-Спорта» Андрей Симоненко.

    Теперь ждем золота от Загитовой

    О первом разыгранном титуле минского ЧЕ-2019 написал автор «Советского спорта» Тигай Лев.

    «Произвольная программа у спортивных пар мало чем отличалась от короткой. Опять одна ошибка Евгении Тарасовой на прыжке (вместо каскада получился просто параллельный тулуп, причем недокрученный) и опять хороший прокат лидеров-соперников из Франции. Только на сей раз Джеймс/Сипре улучшили свои же мировые рекорды, как в произвольной, так и по сумме. И отобрали у российского дуэта континентальный титул, которым Тарасова с Морозовым владели два года подряд.

  • Сейчас мы эмоционально вымотаны и опустошены. Удивительные эмоции, что на дебютном чемпионате Европы удаётся подняться на пьедестал. Это огромная ответственность, потому что у России всегда были чемпионы. И раз уж из-за травмы не поехали Забияко и Энберт, мы должны были отстоять места на пьедестале. Очень рады, что нам это удалось
  • Дмитрий Козловский, российский фигурист

    • О том, как это бывает, говорит другой свежий пример — от Николь Делла Моники и Маттео Гаризе. Опытнейшие итальянцы, привыкшие к благосклонности судей, в четверг вечером после проката долго пялились в монитор, отказываясь верить, что они проиграли бронзу нашим вчерашним юниорам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

    Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина замучили выбросы. Видно: перед тем, как 148-сантиметровую Дашу швырнут в воздух, у нее на лице автоматом появляется выражение животного ужаса. В общем, что-то там не так. Не вообще, а с этим конкретным элементом. Хотя времени, чтобы это "не так" исправить — более, чем достаточно. А пока — вполне почетное для дебютантов пятое место.

    Итак, в парах наши — вторые, третьи и пятые. Вроде неплохо, однако золота нет. Оно должно появиться без 20 десять в пятницу, когда на лед минского катка выйдет Она. Олимпийская чемпионка. Алина Загитова». 0

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