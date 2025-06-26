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    «Лос-Анджелес» вернётся на победный путь

    Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес»
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    Оливье Жиру
    26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Реал Солт-Лейк» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Реал Солт Лэйк

  • Солт-Лэйк Сити
    •  Реал Солт Лэйк 04:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •

    «Реал Солт-Лейк»

    Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Реал Солт-Лейк» на 4 очка отстает от зоны плей-офф. А вот отличились игроки команды 18 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Реал Солт-Лейк» одолел «ДС Юнайтед» (2:0).

    До того команда была бита «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). А вот поединок с «Остином» принес боевой паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Реал Солт-Лейк» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда чередует относительно успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Реал Солт-Лейк» традиционно сложно противостоит «Лос-Анджелесу». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда уже почти два года не проигрывает «Лос-Анджелесу».

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» выглядит относительно выгодно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лос-Анджелес» в 16 матчах чемпионата набрал 26 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил «Эсперансу» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Челси» (0:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Спортинг» Канзас-Сити (3:1).

    При этом «Лос-Анджелес» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» в последних матчах не блистал. Команда уступила дважды кряду.

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    При этом «Лос-Анджелес» забивает в среднем почти 2 гола за матч. А вот отставание от лидера конференции составляет 9 зачетных баллов при 2 имеющихся матчах в запасе.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и опытнейший Оливье Жиру явно скажет свое веское слово.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда намерена прервать свой неудачный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Реал Солт-Лейк» в среднем забивает аккурат гол за матч

    • «Реал Солт-Лейк» уже практически два года не проигрывает «Лос-Анджелесу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен прервать свой неудачный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же оппонент не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес?

    Матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес состоится 26 июня 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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    Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 26.06.202504:30. «Лос-Анджелес» вернётся на победный путь
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