Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Реал Солт-Лейк» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Реал Солт-Лейк» на 4 очка отстает от зоны плей-офф. А вот отличились игроки команды 18 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Реал Солт-Лейк» одолел «ДС Юнайтед» (2:0).

До того команда была бита «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). А вот поединок с «Остином» принес боевой паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Реал Солт-Лейк» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда чередует относительно успешные поединки с блеклыми.

Причем «Реал Солт-Лейк» традиционно сложно противостоит «Лос-Анджелесу». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда уже почти два года не проигрывает «Лос-Анджелесу».

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» выглядит относительно выгодно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Лос-Анджелес» в 16 матчах чемпионата набрал 26 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил «Эсперансу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Челси» (0:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Спортинг» Канзас-Сити (3:1).

При этом «Лос-Анджелес» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» в последних матчах не блистал. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Лос-Анджелес» забивает в среднем почти 2 гола за матч. А вот отставание от лидера конференции составляет 9 зачетных баллов при 2 имеющихся матчах в запасе.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и опытнейший Оливье Жиру явно скажет свое веское слово.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда намерена прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» уступил в 2 своих последних поединках

«Реал Солт-Лейк» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Реал Солт-Лейк» уже практически два года не проигрывает «Лос-Анджелесу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен прервать свой неудачный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00