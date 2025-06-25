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    Английская молодёжка одолеет голландцев

    Англия (U21) — Нидерланды (U21): прогноз на матч ЧЕ U21 со ставкой 2.15

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    Прогноз и ставки на Англия (U21) — Нидерланды (U21)
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    Харви Эллиотт
    25 июня в 1/2 финала плей-офф молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (U21) и Нидерланды (U21). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Полуфинал 25 Июня 2025 года

    Англия U21

  • U21 Евро-2025. Полуфинал
    •  Англия U21 19:00 Нидерланды U21

    Нидерланды U21

  • U21 Евро-2025. Полуфинал
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    Англия (U21)

    Турнирное положение: Молодые англичане с трудом оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Англия (U21) на групповом этапе набрала всего 4 очка. А вот забила команда лишь 4 мяча в ворота соперников.

    Англия U21 — Нидерланды U21: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Молодые англичане расправились с испанцами (3:1).

    При этом чуть ранее Англия (U21) уступила немцам (1:2). А вот поединок со словенцами принес лишь паритет (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Англия (U21) добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые англичане не особенно преуспевают в плане надежности своих тылов. В четырех матчах турнира команда пропустила 4 мяча.

    При всем при этом Англия (U21) традиционно неудачно противостоит голландцам. Из пяти последних очных поединков команда уступила 1 раз при 4 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Англичане постепенно набирают обороты, к тому же имеют шикарный подбор игроков.

    Нидерланды (U21)

    Турнирное положение: Голландцы не столь уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

    Причем Нидерланды (U21) в трех матчах добыла 4 зачетных балла. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Голландцы переиграли португальцев (1:0).

    До того команда уверенно расправилась с ершистыми украинцами (2:0). А вот чуть ранее она уступила датским одногодкам (1:2).

    Вообще же, Нидерланды (U21) в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Рубен Ван Боммель — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Голландцы смотрятся весьма выгодно. Команда победила в двух своих последних матчах.

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    При этом Нидерланды (U21) не пропускали в 2 своих последних поединках. Да и в плане реализации команда еще способна прибавить.

    Амбициозные голландцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и англичанам в этой возрастной категории команда еще ни разу не проигрывала.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и оборона англичан не походит на непроходимые редуты.

    Статистика для ставок

    • Молодые голландцы победили в 2 последних матчах

    • Англичане в среднем пропускает гол за матч

    • Англия (U21) еще ни разу не обыгрывала голландскую молодежку

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева набирают обороты, и наверняка будут активно атаковать.

    Молодые англичане имеют весьма квалифицированный состав, к тому же мотивированы впервые одолеть голландскую молодежку.

    Ставка: Победа Англии (U21) за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)?

    Матч Англия (U21) — Нидерланды (U21) состоится 25 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Англия (U21) — Нидерланды (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия (U21) — Нидерланды (U21)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Англия (U21) — Нидерланды (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Англия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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    Англия (U21) — Нидерланды (U21): прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 25.06.202519:00. Английская молодёжка одолеет голландцев
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