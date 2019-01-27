ЧЕ в Минске. Женская обезличка, провал Коляды и два поражения французам

В Минске завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. На континентальном первенстве россияне завоевали шесть медалей и заняли второе место в неофициальном зачете. Мы решили узнать, что написали СМИ о выступлении отечественных спортсменов.

Обезличка на льду

Единственное золото Россия завоевала в женском одиночном катании, где Софья Самодурова стала чемпионкой, потеснив на вторую строчку Алину Загитову. Впрочем, редактор «Спорта День за Днем» Сергей Бавли не слишком этому обрадовался, позволив себе покритиковать современных спортсменок.

«Сейчас много говорится о "чемпионском конвейере Этери Тутберидзе". Воздадим должное Этери Георгиевне, если она стала пионеркой направления, хотя и до нее нечто подобное уже было. Но сейчас этих девочек, прыгающих на автомате четверные, начали готовить и другие тренеры. А век их короток. Спортивный, к счастью. И только. Победительницы Сочи Юлия Липницкая и Аделина Сотникова на здоровье не жалуются. Эти девочки-унисекс смогут триумфально выступать на высшем своем уровне пару лет, не больше. Во-первых, организм не обманешь, он растет. Во всех своих проявлениях, и прыгать четверные под купол Дворца становится тяжелее, а вскоре и вовсе невозможно.

Медицина, конечно, способна на многое, и в старые времена легкоатлетки и пловчихи из братской, но уже бывшей ГДР и пол по завершении карьеры меняли (сказывалось все введенное внутривенно, капельно), но к счастью, это уже в прошлом.

Ну и психология, разумеется. Ребенок, ласково выведенный тренером с конвейера под софиты, первое время толком не понимает, куда он попал и что на него обрушилось. Но и это ненадолго, на те же пару лет как максимум. Девочка взрослеет, в том числе психологически… А тут же все построено на полной обезличке. Она проходит с годами.

Алексей Мишин Тренер Софьи Самодуровой Такого поворота никто не ожидал. Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение. Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли. Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки, и которая мастерски владеет элементами.

Не скрою, фигурное катание меньше всего нынче ассоциируется у меня с понятием "зрелищность". Мне не хватает не только красоты и артистизма в острой схватке лолиток. Мне не хватает борьбы личностей. Я мог бы привести много примеров этого из прошлого, но к чему.

Эти небесспорные заметки многие, наверное, воспримут как старческое брюзжание. Вполне возможно, я и спорить не стану», — заключает Бавли.

Провал Ковтуна и Коляды

В мужском одиночном катании Михаил Коляда, вышедший в лидеры после короткой программы, провалил произвольную и в итоге стал лишь пятым. Провальным чемпионат Европы вышел и для Максима Ковтуна. А вот Александр Самарин порадовал своих болельщиков, заняв второе место.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что с такими результатами сложно отобрать тройку на чемпионат мира.

«И Максим Ковтун, и Михаил Коляда развалились в самый неподходящий момент. Просто на протяжении их карьеры это было уже столько раз, что такой вариант развития событий представлялся, к сожалению, весьма вероятным. При всем их, без шуток, несомненном таланте и мастерстве.

За каждого, тем не менее, по-своему обидно. За Коляду из-за блистательно исполненной короткой программы, за которую он получил более 100 баллов. Показав, как он может кататься в хороший день. Такие, к сожалению, случаются все реже. За Ковтуна обидно из-за того, что на парне все уже поставили было крест, он нашел в себе силы и мотивацию вернуться, но в самый ответственный момент сорвался... Так люди, сидящие на диете и прошедшие почти весь курс, в последний день не выдерживают и бегут к холодильнику навернуть наваристого борщеца с салом и пампушками.

А, главное, теперь непонятно, что делать с составом на чемпионат мира. Ведь благодаря хорошему выступлению Коляды и Дмитрия Алиева год назад у нас снова квота в три участника у мужчин. Одно из них, разумеется, должно достаться главному открытию этого чемпионата Европы Александру Самарину, а вот по двум другим есть вопросы. Думается, шанс поехать в Сайтаму заслужил прекрасно проведший первую половину сезона Сергей Воронов, который из-за болезни пропустил чемпионат России и поэтому не смог отобраться в Минск.

Татьяна Тарасова Известный тренер Что-то, видимо, случилось с кистью, когда упал. Или палец выскочил... Или сломал. Но это тоже нужно быть в таком амоке — никто из наших себе не изменяет. С ума сошли немного. Придется им ехать на Кубок России и еще раз отбираться — кто хуже или лучше. Он так давно катается — никаких секретов нет. До чего так докатался, что на старте упал. На старте!

Самарин же снова заслуживает добрых слов за то, что, как и в короткой программе, не упрощает контент. Он снова единственный из всех участников, кто чисто исполнил четверной лутц (помимо него на этот элемент пошел только Даниэль Грассль из Италии, но упал) и единственный наряду с Хавьером Фернандесом, кто приземлил два четверных прыжка. Только так и можно конкурировать с лидерами и только этим путем и можно идти. Пример того же Коляды показывает, что часто упрощение программы не приводит ни к чему хорошему», — констатирует Гирин.

Семь лет доминирования

Алексей Авдохин в своем блоге на sports.ru остановился на Хавьере Фернандесе, для которого это золото стало седьмым подряд на ЧЕ.

«Семь лет подряд в Европе нет фигуриста круче Хавьера Фернандеса. Похоже, эта победа последняя — 27-летний испанец давно объявил, что чемпионатом Европы поставит точку в карьере.

Просто представьте — семь лет безграничного доминирования. Вечность для фигурного катания, где даже среди мужчин лица мелькают слишком быстро. Несколько поколений русских фигуристов — от Меньшова (ему сейчас 35) до Алиева (19) — так и не нашли, чем обыграть испанца. Последний, кто смог — Плющенко в 2012-м, когда для Хавьера все только начиналось.

Стойкое ощущение, что Фернандес мог бы обыгрывать русских парней еще много лет — в состоянии (Татьяна Тарасова, комментировавшая на Первом, метко назвала его амоком — впервые она использовала это слово осенью 2016-го, когда в короткой на Гран-при Японии развалилась Анна Погорилая), которое они ловят на топ-турнирах.

Сегодня справился один Александр Самарин, но от золота его отделили 1,75 балла или один прыжок, потерянный в первом же каскаде с четверным лутцем. Возможно, хватило был и двойного тулупа, но Александр так и не выбрал момент, чтобы прикрепить его куда-то позже.

Артур Дмитриев Двукратный олимпийский чемпион Второе место Александра Самарина для меня не стало сюрпризом, считаю, что он заслуженно завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Спортсмен хорошо проявил себя на стартах, прекрасно выступил на чемпионате России, постепенно набирая форму. Уверен, он еще может прибавить, он научился бороться. Думаю, что на чемпионате мира он еще сможет проявить себя, так как, на мой взгляд, у него есть не только технический запас, но и воля к победе, что очень важно

Серебро ЧЕ — важный шаг вперед для Самарина, который из самого неочевидного претендента на мартовский ЧМ превратился в первого фигуриста страны. Ему пока не хватает компонентности и, возможно, еще одного четверного, но характера — сегодня это первое проявление — хватит на троих», — считает Авдохин.

Тарасова и Морозов не устояли против мирового рекорда

Журналист Sport24.ru Владимир Афанасьев отметил, что в парном катании россияне остались без золота.

«С 2012 года золото чемпионатов Европы в парном катании неизменно уходило к российским фигуристам. Начали эту традицию Максим Траньков вместе с Татьяной Волосожар. А на двух последних континентальных турнирах побеждала пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. С лета прошлого года Тарасова и Морозов стали тренироваться под руководством Максима Транькова. Казалось бы, вот он, рецепт стопроцентной победы. Однако в этом сезоне сумасшедший уровень катания стали показывать французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре, выигравшие два этапа Гран-при, а заодно и финал. И перед началом турнира именно французский дуэт был основным претендентом на победу.

Джеймс/Сипре, как и накануне, выступали перед Тарасовой/Морозовой. И установили новый мировой рекорд! Прокат французов действительно был классным, Ванесса лишь чуть-чуть ошиблась на сальхове, коснувшись рукой льда. Все остальное — на высшем уровне. И теперь титул чемпионов Европы в парном катании уплывает во Францию.

Для золотой медали Тарасовой и Морозову было необходимо идеально откатать свою программу. Однако в очередной раз была допущена ошибка на прыжке — Евгения завалила каскад. Порядка 7 баллов ребята на этом потеряли, если учитывать возможные плюсы.

Нина Мозер Тренер Очень тяжело было в произвольной, много психологии. Надо опять научиться побеждать. Надеюсь, что маленький шаг в этом направлении мы сделали. Подготовку к чемпионату мира проведем очень внимательно.

Россияне получили "сизн бест", но для победы этого не хватило. Пока что в очных противостояниях французы ведут 2:0. Однако если на ЧМ в Японии Тарасова/Морозов возьмут реванш, о сегодняшней неудаче никто не вспомнит. Впереди 2 месяца тренировок, надо восстановить стабильность прыжков. Нашим фигуристам это вполне по силам», — убежден Афанасьев.

Без интриги в танцах

Автор «Советского спорта» Сергей Подгорнов написал об уникальном стиле наших танцоров Александре Степановой и Иване Букине, которого, впрочем, не хватило для победы.

«У танцевальных пар интриг было не так много. Виктория Синицина и Никита Кацалапов сами исключили себя из борьбы за медали после падения в ритм-танце, первое место было однозначно забронировано Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Единственный соревновательный момент был между парами Александра Степанова/Иван Букин и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Россияне опережали итальянцев всего на пару баллов, а в ультрасубъективных танцах это преимущество нивелируется одним неверно выставленным ребром. Но Степанова и Букин на этом турнире находятся в праймовой форме. Они так зажгли в ритм-танце, что Пападакис с Сизером на следующий день по полной зареспектили российскую пару.

Саша и Ваня действительно выделяются в танцах на льду подчеркнутой сексуальностью и некоторой дискотечностью. Их программы даже под классическую музыку выглядят очень свежо и отлично попадают в молодую аудиторию. Но, согласитесь, когда в паре партнер и партнерша обладают такой внешностью, глупо этим не пользоваться. Данную фишку нужно отыгрывать до конца.

Александр Свинин Тренер Это все равно не предел. Будем идти дальше и надеемся на большие баллы и лучший прокат. Еще когда они были юниорами, мы настаивали, чтобы они показывали то, что умеют, а не думали, что нужно с кем-то соревноваться и обгонять. Если они будут кататься хорошо, то оценки приложатся. Можно ли опередить Пападакис и Сизерона? Нет ничего невозможного. Может, не сейчас, потому что очень хорошо они катаются, но почему нет. Считаю, мы сделали приличный скачок в этом году. И если так дальше продолжим, то к Олимпиаде, может быть, получится. Главное, чтобы допустили.

У Пападакис с Сизероном она, безусловно, тоже есть. У них абсолютно телепатическая связь на льду, которая завораживает. Они могут делать все, что угодно, а им будут ставить оценки под мировой рекорд. Так произошло и сегодня. С точки зрения подачи и сюжета программа Степановой/Букина куда более цепляющая, но удивительная плавность французов почему-то выносит всех: зрителей, судей, журналистов», — пишет Подгорнов. 0