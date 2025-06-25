ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игор ЖезусТанк из «Ботафого», легенда Саудовской Аравии и еще четыре героя первой недели КЧМ Джанлуиджи БуффонОт Кепы до Влаходимоса. Топ-20 самых дорогих вратарей в истории футбола «Фламенго» занял первое место в группе с «Челси» Секрет успеха. Почему бразильские клубы доминируют на КЧМ
    Все новости спорта

    «Флуминенсе» будет торопиться

    Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира
    Прогноз и ставки на «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Ариас
    25 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Мамелоди Сандаунс» и «Флуминенсе». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Клубный ЧМ. Группа F 25 Июня 2025 года

    Мамелоди Сандаунз

  • Претория
    •  Мамелоди Сандаунз 22:00 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Клубный ЧМ. Группа F
    •

    «Мамелоди Сандаунс»

    Турнирное положение: Южноафриканцы пока не преуспевают. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Мамелоди Сандаунс» в двух стартовых турах набрал 3 очка. Да и атака команды вполне преуспевает, отличившись 4 голами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южноафриканцы уступили «Боруссии» Д (3:4).

    До того команда минимально переиграла «Ульсан Хёндэ» (1:0). А вот поединок с «Пирамидсом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мамелоди Сандаунс» настрелял 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Южноафриканцы в случае победы проходят в плей-офф. Вот только оборона команды ошибается частенько.

    Причем «Мамелоди Сандаунс» побеждает с огромной натугой. Да и вообще, команде явно не хватает креатива в атаке.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Южноафриканцы уж точно намерены бороться до конца.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Трёхцветные» еще не обеспечили себе попадание в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Флуминенсе» набрала 4 очка в двух стартовых турах. А вот отличились игроки команды 4 результативными выстрелами.

  • Беспощадный Гвардиола: «Манчестер Сити» вторым составом уничтожил «Аль-Айн»
  • Пеп выпустил полностью новый состав по сравнению с первым туром!
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Трёхцветные» переиграли «Ульсан Хёндэ» (4:2).

    До того команда дала бой дортмундской «Боруссии» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Интернасьоналем» (2:0).

    При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Трёхцветные» явно мотивированы сохранить первое место в группе. Да и не проигрывает команда уже почти полтора месяца.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Флуминенсе» до последнего матча не пропускал трижды кряду. Так что в плане надежности тылов у команды все вполне позитивно.

    Команда вполне способна прибавить в плане реализации. Пока что «трёхцветные» в среднем забивают 2 гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Бразильцы выглядят банально сильнее соперника.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

    • «Флуминенсе» до последнего матча не пропускал трижды кряду

    • «Трёхцветные» не проигрывают уже почти полтора месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.

    Прогноз: «Флуминенсе» выглядит монолитнее соперника, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости имеют качественный подбор игроков, к тому же явно намерены финишировать на первом месте в группе.

    Ставка: Победа «Флуминенсе» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе?

    Матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе состоится 25 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе?

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Осака — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гваделупа — Гватемала
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Панама — Ямайка
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гондурас — Кюрасао
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Сальвадор
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Носкова — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Таусон
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 25.06.202522:00. «Флуминенсе» будет торопиться
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры