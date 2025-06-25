Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025 года

25 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Мамелоди Сандаунс» и «Флуминенсе». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мамелоди Сандаунс»

Турнирное положение: Южноафриканцы пока не преуспевают. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Мамелоди Сандаунс» в двух стартовых турах набрал 3 очка. Да и атака команды вполне преуспевает, отличившись 4 голами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южноафриканцы уступили «Боруссии» Д (3:4).

До того команда минимально переиграла «Ульсан Хёндэ» (1:0). А вот поединок с «Пирамидсом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мамелоди Сандаунс» настрелял 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Южноафриканцы в случае победы проходят в плей-офф. Вот только оборона команды ошибается частенько.

Причем «Мамелоди Сандаунс» побеждает с огромной натугой. Да и вообще, команде явно не хватает креатива в атаке.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Южноафриканцы уж точно намерены бороться до конца.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Трёхцветные» еще не обеспечили себе попадание в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Флуминенсе» набрала 4 очка в двух стартовых турах. А вот отличились игроки команды 4 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Трёхцветные» переиграли «Ульсан Хёндэ» (4:2).

До того команда дала бой дортмундской «Боруссии» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Интернасьоналем» (2:0).

При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трёхцветные» явно мотивированы сохранить первое место в группе. Да и не проигрывает команда уже почти полтора месяца.

При этом «Флуминенсе» до последнего матча не пропускал трижды кряду. Так что в плане надежности тылов у команды все вполне позитивно.

Команда вполне способна прибавить в плане реализации. Пока что «трёхцветные» в среднем забивают 2 гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Бразильцы выглядят банально сильнее соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

«Флуминенсе» до последнего матча не пропускал трижды кряду

«Трёхцветные» не проигрывают уже почти полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.

Прогноз: «Флуминенсе» выглядит монолитнее соперника, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости имеют качественный подбор игроков, к тому же явно намерены финишировать на первом месте в группе.

Ставка: Победа «Флуминенсе» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25