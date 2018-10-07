Хабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие

В главном поединке турнира UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона в легком весе, встречался с ирландцем Конором Макгрегором. Поединок завершился в четвертом раунде, когда ирландец сдался после удушающего приема.

Нурмагомедов сдул комического героя

«Макгрегор до боя: суперзвезда, икона стиля, псих, нокаутер, самый богатый парень в UFC, самый талантливый трэштокер в истории ММА, самый бесстрашный актив Дэйны Уайта.

Макгрегор после боя: балабол, алкоголик, лопнувший пузырь. Человек, который сдается. Пацан, который выписал ртом столько чеков, что не смог обналичить их кулаками. Комический герой, который сдулся, как Ронда Роузи.

Это было действительно странно — Конор позволил Хабибу реализовать более-менее все, о чем тот предупреждал. Дагестанец сразу же забрал инициативу, потом отлупил Мака во втором раунде, затем достойно провел пять минут в стойке, а после этого изящно придушил врага — тому оставалось только похлопать Нурмагомедова по предплечью.

К сожалению, Хабиб даже не почувствовал соперника. Да, Конор не дрался в ММА два года, но это не оправдание. Не готов — не выходи. Не набрал форму — разомнись на мешке, чтобы биться с чемпионом. Вместо этого Макгрегор превратил главный бой года в одностороннее уничтожение — непонятно, за счет чего ирландец собирался реализовать то, о чем так дерзко болтал на пресс-конференциях», — написал корреспондент Eurosport.ru Павел Городницкий.

Макгрегор не добился превосходства даже в стойке

Тактика Макгрегора не сработала mmajunkie.com

«На третий раунд Конор вышел еле дыша, но вначале два раза попал. Хабиб даже был не против стойки, двоечку пробил. Конор тяжело двигался, но Хабиб не шел в тэйкдаун. Поверил в себя? Последовал Лоу-кик от Хабиба, затем двойка и неудачный тейкдаун. Хабиб снова бил и попадал. Даже в стойке у него было преимущество, Конор совсем вымотан.

Все пять минут шла рубка в стойке и там не было преимущества у ирландца. Был уверен в своих навыках Хабиб, и они его не подвели. Он свежее, он все контролировал, но все равно это опасно и рискованно», — отметил обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов.

Хабиб Нурмагомедов Чемпион UFC в легком весе Прошу прощения за то, что произошло. о хотел бы вот что сказать. Все сейчас говорят о том, что я выпрыгнул из клетки. А что насчет того, что делал этот парень. Насчет того, что он говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце? Он приехал в Бруклин и разбил окно в автобусе, чуть не убив пару людей. Как можно назвать все это дерьмо? Мой отец учил меня уважать людей, все это знают. Все, кто со мной знаком, знают, что я именно такой. Что случилось сегодня? Его называли чемпионом в двух весовых категориях. Но непобежденный и бесспорный чемпион — я.

Хабиб заставил ирландца сдаться

«Макгрегор наконец нашел комфортную для себя дистанцию, позволяющую наносить фирменные боковые удары на скачке с левой, а также держать на контроле попытки тейкдаунов соперника. Несколько раз Макгрегор попал в цель, но его удары не несли в себе разрушительной мощи. При этом Хабиб, как показалось, целенаправленно действовал вторым номером, не форсировав событий и позволяя сопернику ещё больше вымахаться.

Развязка наступила в четвертой пятиминутке, когда россиянину удался очередной проход в ноги и как следствие перевод и ювелирная работа по части улучшения позиции. Сначала Хабиб попытался выйти на удушающий из-за спины, а после неудачной попытки он скорректировал свои действия и, зайдя за спину, защелкнул на шее ирландца плотный замок. Конору ничего не оставалось делать, как сдаться. Он постучал по руке соперника. Хабиб одержал 27-ю победу, провел защиту чемпионского пояса и доказал всем критикам, особенно говорливому сопернику, кто есть настоящий чемпион», — констатировал журналист «Чемпионата» Константин Устьянцев.

Вадим Финкельштейн Президент М-1 Global Как я и говорил, если Хабиб сможет навязать свою технику, то завершит победой. Так и произошло. Конор не достигал никогда такого уровня бойца, как Хабиб. Имею в виду борцовскую подготовку. Супер, Хабиб — молодец! Он разобрал Конора и доказал, что тот — болтун.

Жесть как она есть. Это был последний бой Нурмагомедова?

Хабиб не смог сдержать эмоции после боя mmajunkie.com

«Как выяснилось, после досрочной победы у Хабиба осталось достаточно сил. Взрывной характер Нурмагомедова известен хотя бы по его страничке в Инстаграм, посты откуда от греха подальше иногда удаляет администрация социальной сети. Произошедшее в Вегасе попало на сотни тысяч страничек популярного ресурса — теперь полностью почистить Инстаграм не получится.

Дагестанец элегантно перемахнул через заграждение и принялся избивать Диллона Дэниса — бойца Bellator и тренера Конора по джиу-джитсу. Пока Нурмагомедова осыпали ударами другие спаринг-партнеры ирландца, а секьюрити пытались растащить потасовку, Макгрегор в октагоне бился уже со вторым россиянином за вечер. Ирландец обменялся парой джебов с Зубайрой Тухуговым.

Успокаивать Хабиба принялся даже Даниэль Кормье — хороший друг Нурмагомедова, чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе и американский аналог Федора Емельяненко. Подключившийся президент UFC Дэйна Уайт слышал от россиянина разве что: "Посадите меня в тюрьму, если я виноват. Только дайте пояс"! Пояс Хабибу так и не дали — бойцов под охраной увели в раздевалки. А вот насчет тюрьмы все еще возможно.

Три представителя команды Хабиба отправились в участок сразу по окончании поединка. Что будет с самим Нурмагомедовым, пока неизвестно, но эта вспышка гнева может стоить ему очень дорого. Дело не только в своеобразных американских законах, по которым россиянина могут если не отправить за решетку, то точно лишить визы и выслать в Россию. Дэйна Уайт вместе с руководством UFC теперь плотно задумается над перспективами Хабиба. Россиянину уже заморозили выплату гонорара за бой до завершения расследования — Макгрегор свои деньги получит точно.

Нурмагомедов мог стать новым Конором, только более спокойным и рассудительным: сначала дать вспыльчивому ирландцу реванш, еще раз выдоив эту золотую рыбку, а потом с туго набитым кошельком в свое удовольствие биться с Тони Фергюсоном или кем еще угодно до конца карьеры — отец отводил Хабибу еще пару лет в профессиональном спорте. Теперь же россиянина с Макгрегором в одно помещение никто не пустит, да и те самые пару лет Хабиб вполне вероятно проведет в судебных тяжбах, взаимных разбирательствах и лишении чемпионского пояса из-за долгого простоя вне октагона.

Если все действительно пойдет по такому сценарию, то бой с Конором — последний для Хабиба. Да, Нурмагомедов уйдет в определенном смысле на пике и непобежденным, но сколько классных поединков он еще мог бы провести?», — задает вопрос автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов. 0