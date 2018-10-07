Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор: кто победил, обзор боя

Хабиб Нурмагомедов
twitter.com/ufc
Бой, который состоялся в Лас-Вегасе (США), завершился победой Хабиба по итогам четырех раундов борьбы.
В первых двух Нурмагомедов отдал предпочтение борьбе и полностью доминировал над соперником, после чего бойцы провели третий раунд в стойке, но и здесь Макгрегору не удалось перехватить преимущество. Итогом стал успешный удушающий прием на шею от россиянина в четвертом раунде.
Таким образом, Нурмагомедов остался чемпионом UFC в легком весе.
LiveSport.Ru давал прогноз на бой, где предсказал победу Нурмагомедова. 1