Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор: кто победил, обзор боя

В главном поединке турнирароссиянин, владеющий титулом чемпиона в легком весе, встречался с ирландцем

Бой, который состоялся в Лас-Вегасе (США), завершился победой Хабиба по итогам четырех раундов борьбы.

В первых двух Нурмагомедов отдал предпочтение борьбе и полностью доминировал над соперником, после чего бойцы провели третий раунд в стойке, но и здесь Макгрегору не удалось перехватить преимущество. Итогом стал успешный удушающий прием на шею от россиянина в четвертом раунде.

Таким образом, Нурмагомедов остался чемпионом UFC в легком весе.

LiveSport.Ru давал прогноз на бой, где предсказал победу Нурмагомедова. 1