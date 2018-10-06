Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Прогноз и ставки на бой 6 октября 2018 года

Хабиб Нурмагомедов
Россиянин Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе и занимает восьмую позицию в списке лучших бойцов по версии данной организации.
В смешанных единоборствах он провел 26 поединков и во всех одержал победы, восемь из которых завершились нокаутом.
В своем последнем бою, который состоялся 7 апреля 2018 года, Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей и стал чемпионом UFC.
Хабиб регулярно проводит бои в Северной Америке с 2012 года. Его соперниками были известные бойцы из США и Бразилии.
Конор Макгрегор
Ирландец Конор Макгрегор был чемпионом UFC в легком весе с 2016 по 2018 год. В рейтинге лучших бойцов организации он занимает второе место.
30-летний спортсмен провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу, в том числе 18 — нокаутом.
Два поражения Конор потерпел на заре своей карьеры, а еще одно — 5 марта 2016 года, когда уступил американцу Нейту Диасу, у которого через несколько месяцев все же взял реванш.
Последний бой в рамках UFC ирландец провел 12 ноября 2016 года и победил американца Эдди Альвареса техническим нокаутом.
В прошлом году Макгрегор попробовал свои силы в профессиональном боксе, но в чемпионском бою проиграл титулованному американцу Флойду Мейвезеру, продержавшись до десятого раунда.
Прогноз
В предстоящем бою букмекеры отдают преимущество россиянину: победа Нурмагомедова — 1.50, победа Макгрегора — 2.70, ничья — 60.00.
Конечно, предугадать победителя сейчас довольно сложно, но все же мы можем проанализировать некоторые моменты, которые помогут нам определить фаворита.
В пользу Хабиба говорит тот факт, что он имеет достаточно практики и находится в отличной форме, что доказал в последних боях, тогда как Конор уже почти два года не выступал в UFC, и это тревожит фанатов ирландца.
Если говорить о стилях, то россиянин предпочитает задавить соперника своим прессингом и окончательно добить его на канвасе, где ему, вероятно, нет равных в легком весе.
Что касается Макгрегора, то он опасен своими ударами в стойке. Некоторые эксперты отмечают, что они могут достичь подбородка Нурмагомедова, у которого, как принято считать, есть проблемы в защите.
Нам кажется, что шанс Конора заключается в том, чтобы максимально активно начать поединок и постараться шокировать россиянина шквалом ударов. Готов ли Хабиб к такому сценарию? Думаем, что его команда уже разработала план.
Ожидаем, что Нурмагомедов навяжет Макгрегору свой стиль, и когда ирландец немного выдохнется, дожмет его. Наш прогноз — досрочная победа россиянина за 2.15.
Также мы бы рассмотрели ставку «победа Нурмагомедова болевым/удушающим/добровольной сдачей» за 3.50. 0