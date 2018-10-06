Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Прогноз и ставки на бой 6 октября 2018 года

В субботу, 6 октября, россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229. Встреча пройдет в американском Лас-Вегасе. Прогноз на Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов

Россиянин Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе и занимает восьмую позицию в списке лучших бойцов по версии данной организации.

В смешанных единоборствах он провел 26 поединков и во всех одержал победы, восемь из которых завершились нокаутом.

В своем последнем бою, который состоялся 7 апреля 2018 года, Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей и стал чемпионом UFC.

Хабиб регулярно проводит бои в Северной Америке с 2012 года. Его соперниками были известные бойцы из США и Бразилии.

Лучшие моменты с участием Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор

Ирландец Конор Макгрегор был чемпионом UFC в легком весе с 2016 по 2018 год. В рейтинге лучших бойцов организации он занимает второе место.

30-летний спортсмен провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу, в том числе 18 — нокаутом.

Два поражения Конор потерпел на заре своей карьеры, а еще одно — 5 марта 2016 года, когда уступил американцу Нейту Диасу, у которого через несколько месяцев все же взял реванш.

Последний бой в рамках UFC ирландец провел 12 ноября 2016 года и победил американца Эдди Альвареса техническим нокаутом.

В прошлом году Макгрегор попробовал свои силы в профессиональном боксе, но в чемпионском бою проиграл титулованному американцу Флойду Мейвезеру, продержавшись до десятого раунда.

Лучшие моменты с участием Конора Макгрегора

Прогноз

В предстоящем бою букмекеры отдают преимущество россиянину: победа Нурмагомедова — 1.50, победа Макгрегора — 2.70, ничья — 60.00.

Все прогнозы на спорт

Конечно, предугадать победителя сейчас довольно сложно, но все же мы можем проанализировать некоторые моменты, которые помогут нам определить фаворита.

В пользу Хабиба говорит тот факт, что он имеет достаточно практики и находится в отличной форме, что доказал в последних боях, тогда как Конор уже почти два года не выступал в UFC, и это тревожит фанатов ирландца.

Если говорить о стилях, то россиянин предпочитает задавить соперника своим прессингом и окончательно добить его на канвасе, где ему, вероятно, нет равных в легком весе.

Что касается Макгрегора, то он опасен своими ударами в стойке. Некоторые эксперты отмечают, что они могут достичь подбородка Нурмагомедова, у которого, как принято считать, есть проблемы в защите.

Нам кажется, что шанс Конора заключается в том, чтобы максимально активно начать поединок и постараться шокировать россиянина шквалом ударов. Готов ли Хабиб к такому сценарию? Думаем, что его команда уже разработала план.

Ожидаем, что Нурмагомедов навяжет Макгрегору свой стиль, и когда ирландец немного выдохнется, дожмет его. Наш прогноз — досрочная победа россиянина за 2.15.

Также мы бы рассмотрели ставку «победа Нурмагомедова болевым/удушающим/добровольной сдачей» за 3.50. 0