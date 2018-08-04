Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок против ирландца Конора Макгрегора 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Этого ждали многие, но до последнего не верилось, что эта битва станет реальностью.

Макгрегору подтянули рейтинг

«Самое неожиданное произошло в легком дивизионе. Бывший чемпион ирландец Конор Макгрегор по каким-то неведомым причинам поднялся на первое место, обогнав американцев Тони Фергюсона и Дастина Порье. По факту, Конор вообще не должен быть представлен в списке топ-10 лучших, так как свой последний бой провел в ноябре 2016 года.

Можно с уверенностью сказать, что в самое ближайшее время в США поднимется буря критики в адрес промоушена. Ранее номером один был Тони Фергюсон, который по-прежнему надеется, что руководители UFC сделают ему титульный поединок против Хабиба Нурмагомедова. Вторым должен был быть Дастин Порье, который на прошлой неделе нокаутировал Эдди Альвареса. То есть, как минимум два претендента на титульный поединок были, но в гонку вмешался Макгрегор. Вмешался, ничего не делая», — пишет журналист «Советского спорта» Сергей Ващенко.

История тянется несколько лет

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора давно считался одним из самых интригующих, что называется, на бумаге. Один — искусный ударник, другой — главный доминатор категории в аспекте борьбы. Еще когда ирландец покорял полулегкий вес, а россиянин только появился в легком, оба бойца отметили друг друга. На одной из пресс-конференций в 2015 году Макгрегор даже предрек чемпионство Нурмагомедова.

Хабиб годом ранее выкладывал твит с совместным фото с Макгрегором и замечанием: «Опасный пацан». В общем, у этих двоих все начиналось довольно неплохо. Однако по мере увеличения амбиций в одной и той же категории отношения между двумя главными претендентами на золото дивизиона начали вполне логично портиться.

Пожалуй, окончательно плохими они стали, когда Макгрегор перебрался в легкий вес и подвинул в очереди за титульным боем Нурмагомедова с Фергюсоном. На UFC 205, где Конор вошёл в историю, как первый единовременный чемпион в двух весах, Орел выступал за пару часов до выхода Ноториуса. Недавно вернувшийся после долгого лечения, но сразу ворвавшийся в титульную гонку россиянин, в тот вечер снёс топового Майкла Джонсона. А после победы над ним прямо из октагона вызвал Макгрегора на бой, назвав того цыпленком«, — вспомнил обозреватель "Чемпионата" Иван Ковалев.

Титулы не имеют значения

Бойцы раньше испытывали взаимоуважение Instagram

"Осознайте простой факт, осознайте и ужаснитесь. Мы все умрем, захлебнемся в потоках желчи и злобы, которая непременно обрушится с двух сторон от фанатов одного и другого. Фанаты воспринимают бои ММА слишком серьезно, но на то они и фанаты. Бойцы принимают все, происходящее с их карьерой слишком серьезно — но у них и нет другого выбора, иначе они занимались бы чем-то другим. И, что еще важнее, очень часто бойцы и фанаты воспринимают слишком, чрезвычайно серьезно друг друга и свою связь.

А здесь будет все — классическое противостояние двух стилей, двух культур, двух самолюбий, двух команд. Столкновение двух поездов с деньгами, хайпом и грохотом. Бой Конора с Флойдом Мэйвезером был цирковым номером, здесь все будет более сдержанно и корпоративно. Кроме вышибания мозгов — это ребята будут исполнять от души. Победит не тот, кто жестче, не тот, кто лучше борется или лучше бьет.

Это как раз тот случай, где бойцы должны будут использовать интеллект, безумные выходки, магию вуду и пункт реванше, чтобы залезть друг другу в голову. Кому это удастся сделать, кто сможет обмануть соперника и предсказать его действия — тот победит. Титул чемпиона UFC в легком весе? Чушь собачья. Этот как раз тот бой, где титулы не имеют значения. Нам всем снова по 6 лет, и мы сходим с ума от нетерпения, пока нельзя развернуть все подарки и разломать их, чтобы понять, что внутри. Впереди 64 дня безумия", — отметил автор "Спорт-Экспресса" Андрей Баздрев.

Хабиб — крайне неудобный соперник для Макгрегора

Конор Макгрегор ESPN

"Хабиб или Конор — главный вопрос следующих двух месяцев в ММА. Большинство бойцов и аналитиков отдают предпочтение Хабибу, ведь в его стиле есть все, чего опасается Конор: тейкдауны, контроль, удары в партере, болевые и удушающие. Бой во многом решат тейкдауны: если Нурмагомедов повалит ирландца, то сможет реализовать свои сильные стороны, ирландец в этом положении беспомощен. Если не повалит, то будут проблемы — Конор очень хорош в стойке.

Конору невыгодно, чтобы соперник удерживал его на земле — он максимально пассивен в партере. За карьеру в UFC ирландец ни разу не попытался провести болевой или удушающий прием и совершил всего один свип (переворот). Борьба в партере — главная слабость Конора. Все три поражения он потерпел на земле: два раза удушающим, один — болевым. Хабиб финишировал соперника сдачей восемь раз, но в 10 последних боях — всего дважды.

Хабиб пропускает меньше всех среди активных легковесов — всего 1,5 удара в минуту. Для сравнения, показатель Конора — 4,5 удара. Российский боец ни разу не был в нокдауне, но ирландец уже пробивал тех, кого раньше не нокаутировали — Жозе Альдо и Дастина Порье, обоих — в первом раунде", — привел статистику автор блога "Панчер" на Sports.ru. 0