А.Емельяненко сделал прогноз на бой Хабиба с Макгрегором

Известный российский боец смешанного стиляподелился мнением насчет того, кто победит в бою междуи ирландцем

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«Хабиб победит. Говорю так не потому, что он мой соотечественник. Рассматриваю ситуацию, как человек, знающий смешанные единоборства и этих бойцов. В чем преимуществом Хабиба? В том, что Макгрегор не настолько хорош в борьбе, а также хуже готов функционально. Да, он хорошо двигается в стойке. Но к длинным, изматывающим боям Конор не готов. В этом мы уже могли убедиться, когда он потерпел свое последнее поражение.

Хабиб видит удары соперников, работает с опущенным подбородком. Постоянно поддавливает и хорошо реагирует на встречные атаки — он уходит под удары и переводит бой в партер, навязывает сопернику свою манеру ведения боя, изматывает. Макгрегор? Хороший боец. Уважаю людей, которые занимаются спортом», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок против ирландца Конора Макгрегора 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 0