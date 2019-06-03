Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элите

Самарские «Крылья Советов» и «Уфа» сохранили свои места в РПЛ в следующем сезоне, несмотря на поражения со счетом 0:1 в ответных стыковых матчах. Самарцы дома уступили «Нижнему Новогороду», а «Уфа» проиграла на выезде «Томи».

Комфортное преимущество «Уфы»

Редакция «Спорт-Экспресса» отмечает преимущество уфимцев перед ответным матчем, которое оказалось обманчивым.

«Изначально "Томь" считалась аутсайдером в этом противостоянии. Даже губернатор Томской области Сергей Жвачкин по ходу сезона не скрывал, что у края нет средств, чтобы финансировать выступление клуба в премьер-лиге. Правда, перед "стыками" ситуация изменилась — чиновник провел встречу с командой, где, по словам главного тренера Василия Баскакова, сказал следующее: "Играйте, боритесь за выход в премьер-лигу".

Другое дело, что чисто футбольных ресурсов у "Томи" тоже не так много. Первый матч с Уфе сбирякам откровенно не удался — команда Вадима Евсеева могла побеждать куда крупнее, чем 2:0. Но и это преимущество перед ответной встречей казалось комфортным».

Невразумительные атаки «Уфы»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов критикует качество игры команды Вадима Евсеева.

«Уфимцы приехали в Томск не играть в футбол, а просто защищать добытое преимущество. По крайней мере складывалось впечатление, что команда Вадима Евсеева отказалась от контригры. Это доказывает и статистика ударов — 8-0 (в створ — 2-0) в пользу хозяев. Возможно, у Евсеева был другой план на матч, но атаковали гости малыми силами и весьма невразумительно.

"Томи" повезло с быстрым забитым мячом на 11-й минуте. После подачи со стандарта защитники "Уфы" не смогли вынести мяч из штрафной, Исламнур Абдулавов сделал скидку головой во вратарскую, а Алексей Гасилин точно пробил в касание. Гол победителя Евро-2013 и финалиста Евро-2015 в составе юношеской сборной России возродил интригу.

В целом уфимцы справлялись с атаками томичей, однако концовка встречи получилась очень горячей. Сперва хозяева претендовали на пенальти, считая, что мяч попал в руку защитнику гостей. Судья Виталий Мешков и система VAR не зафиксировали нарушения. Потом стопроцентный момент упустил Роман Бугаев, не попавший в пустой верхний угол ворот Александра Беленова».

Звездный час Кротова

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой радуется захватывающей концовке довольно скучного матча.

«Самые яркие события проходили в самой концовке. В компенсированное время у "Томи" был великолепный шанс перевести игру в овертайм. Станислав Крапухин упустил отличную возможность после завала в штрафной "Уфы". Форвард бил из пределов штрафной, но мяч просвистел над крестовиной.

А затем наступил бенефис Александра Беленова. Голкипер "Уфы" умудрился получить две подряд жёлтые карточки за затяжку времени. К тому моменту у гостей уже не осталось замен, поэтому в ворота пришлось встать Вячеславу Кротову. Форвард "Уфы" провёл в рамке слишком мало времени, чтобы оценить его вратарские таланты, но один мини-сейв всё-таки сделал. Уже на последних секундах он уверенно поймал мяч после полу-удара, полу-скидки.

В итоге "Уфе" удалось отстоять устраивающий счёт, хоть и по такой игре подопечные Вадима Евсеева не заслуживали сохранение прописки в РПЛ».

Черышев против Денисова

Автор «Спорт-Экспресса» Денис Бычков удивляется поведению наставника «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева, который был удален в первом тайме матча с «Крыльями Советов».

«После неудачи в домашней игре команде Дмитрия Черышева необходимо было не просто активно атаковать в Самаре — от нижегородцев требовалось забить как минимум три мяча и постараться сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако весь первый тайм главная опасность на поле исходила от "Крыльев" — хозяева давили, владели мячом и регулярно создавали голевые моменты: выше ворот пробил Рабиу, Шейдаев чуть-чуть не попал в угол, удар Рохеля приняла на себя штанга, а с выстрелом Антона не без труда справился Анисимов.

Когда за несколько минут до перерыва арбитр Карасев удалил со скамейки запасных главного тренера "Нижнего Новгорода" — Черышев помешал Денисову ввести мяч из-за боковой, схватив его за футболку, — показалось, что у гостей не осталось шансов и рано или поздно самарцы дожмут их. Как бы не так.

Тут же нижегородцы получили право на пенальти — Ткачук вместо выноса мяча срубил в своей штрафной соперника, Фомин с точки отправил мяч в угол, но судья попросил полузащитника перебить. Настрой игрока эта заминка не сбила — он был точен и со второй попытки».

«Крылья» проиграли, но не огорчились

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что, несмотря на поражение, самарский клуб показал более интересную игру.

«Хозяева значительно превзошли гостей по ударам — 21- (в створ — 9-2). Тем не менее, несмотря на большое преимущество, проиграли первый тайм. "Нижний Новгород" тоже бил пенальти и даже перебивал. Даниил Фомин поспешил нанести удар с "точки" — Карасёв попросил полузащитника повторить.

Обе попытки Фомин реализовал, уверенно посылая мяч в разные углы. Чувствуется, с техникой у арендованного воспитанника "Краснодара" всё в порядке.

"Крылья Советов" продолжат выступать в РПЛ, но команде нужны серьёзные перемены. На финише сезона у самарцев 10 поражений в 13 матчах». 0