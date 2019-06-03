ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элите

    Реакция спортивных СМИ на ответные стыковые матчи, определившие состав РПЛ сезона 2019/20

    РПЛ Футбол России ФНЛ Уфа Крылья Советов Нижний Новгород Томь Календарь РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк и Мохамед СалахФакторы финала ЛЧ. Тренерская победа Клоппа, главные лица реванша и обилие АПЛ «Крылья Советов»Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элите Юрген Клопп Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов
  • 23:45
    • Неймару может грозить до 5 лет тюрьмы
  • 22:39
    • Гол Роналду в ворота «МЮ» назван лучшим в Лиге чемпионов-2018/19
  • 19:14
    • Надаль уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:56
    • «Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ
  • 18:27
    • Представлена команда сезона в Лиге чемпионов
  • 18:12
    • «Динамо» пригласит Паршивлюка
  • 16:56
    • ПСЖ интересен форвард «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Самарские «Крылья Советов» и «Уфа» сохранили свои места в РПЛ в следующем сезоне, несмотря на поражения со счетом 0:1 в ответных стыковых матчах. Самарцы дома уступили «Нижнему Новогороду», а «Уфа» проиграла на выезде «Томи».

    Комфортное преимущество «Уфы»

    Редакция «Спорт-Экспресса» отмечает преимущество уфимцев перед ответным матчем, которое оказалось обманчивым.

    «Изначально "Томь" считалась аутсайдером в этом противостоянии. Даже губернатор Томской области Сергей Жвачкин по ходу сезона не скрывал, что у края нет средств, чтобы финансировать выступление клуба в премьер-лиге. Правда, перед "стыками" ситуация изменилась — чиновник провел встречу с командой, где, по словам главного тренера Василия Баскакова, сказал следующее: "Играйте, боритесь за выход в премьер-лигу".

  • Первые «стыки». Борьба в Уфе, драма в Нижнем Новгороде и претензии к Лапочкину
  • Похоже, клубы РПЛ все-таки сохранят свои места в элитном дивизионе
  • 31/05/2019

    • Другое дело, что чисто футбольных ресурсов у "Томи" тоже не так много. Первый матч с Уфе сбирякам откровенно не удался — команда Вадима Евсеева могла побеждать куда крупнее, чем 2:0. Но и это преимущество перед ответной встречей казалось комфортным».

    Невразумительные атаки «Уфы»

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов критикует качество игры команды Вадима Евсеева.

    «Уфимцы приехали в Томск не играть в футбол, а просто защищать добытое преимущество. По крайней мере складывалось впечатление, что команда Вадима Евсеева отказалась от контригры. Это доказывает и статистика ударов — 8-0 (в створ — 2-0) в пользу хозяев. Возможно, у Евсеева был другой план на матч, но атаковали гости малыми силами и весьма невразумительно.

    "Томи" повезло с быстрым забитым мячом на 11-й минуте. После подачи со стандарта защитники "Уфы" не смогли вынести мяч из штрафной, Исламнур Абдулавов сделал скидку головой во вратарскую, а Алексей Гасилин точно пробил в касание. Гол победителя Евро-2013 и финалиста Евро-2015 в составе юношеской сборной России возродил интригу.

  • Факторы финала ЛЧ. Тренерская победа Клоппа, главные лица реванша и обилие АПЛ
  • В напряженном английском финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:0
  • Вчера

    • В целом уфимцы справлялись с атаками томичей, однако концовка встречи получилась очень горячей. Сперва хозяева претендовали на пенальти, считая, что мяч попал в руку защитнику гостей. Судья Виталий Мешков и система VAR не зафиксировали нарушения. Потом стопроцентный момент упустил Роман Бугаев, не попавший в пустой верхний угол ворот Александра Беленова».

    Звездный час Кротова

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой радуется захватывающей концовке довольно скучного матча.

    «Самые яркие события проходили в самой концовке. В компенсированное время у "Томи" был великолепный шанс перевести игру в овертайм. Станислав Крапухин упустил отличную возможность после завала в штрафной "Уфы". Форвард бил из пределов штрафной, но мяч просвистел над крестовиной.

  • Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов
  • Вчера

    • А затем наступил бенефис Александра Беленова. Голкипер "Уфы" умудрился получить две подряд жёлтые карточки за затяжку времени. К тому моменту у гостей уже не осталось замен, поэтому в ворота пришлось встать Вячеславу Кротову. Форвард "Уфы" провёл в рамке слишком мало времени, чтобы оценить его вратарские таланты, но один мини-сейв всё-таки сделал. Уже на последних секундах он уверенно поймал мяч после полу-удара, полу-скидки.

    В итоге "Уфе" удалось отстоять устраивающий счёт, хоть и по такой игре подопечные Вадима Евсеева не заслуживали сохранение прописки в РПЛ».

    Черышев против Денисова

    Автор «Спорт-Экспресса» Денис Бычков удивляется поведению наставника «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева, который был удален в первом тайме матча с «Крыльями Советов».

    «После неудачи в домашней игре команде Дмитрия Черышева необходимо было не просто активно атаковать в Самаре — от нижегородцев требовалось забить как минимум три мяча и постараться сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако весь первый тайм главная опасность на поле исходила от "Крыльев" — хозяева давили, владели мячом и регулярно создавали голевые моменты: выше ворот пробил Рабиу, Шейдаев чуть-чуть не попал в угол, удар Рохеля приняла на себя штанга, а с выстрелом Антона не без труда справился Анисимов.

  • Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?
  • Для аргентинца прощальным матчем может стать финал Лиги чемпионов
  • 01/06/2019

    • Когда за несколько минут до перерыва арбитр Карасев удалил со скамейки запасных главного тренера "Нижнего Новгорода" — Черышев помешал Денисову ввести мяч из-за боковой, схватив его за футболку, — показалось, что у гостей не осталось шансов и рано или поздно самарцы дожмут их. Как бы не так.

    Тут же нижегородцы получили право на пенальти — Ткачук вместо выноса мяча срубил в своей штрафной соперника, Фомин с точки отправил мяч в угол, но судья попросил полузащитника перебить. Настрой игрока эта заминка не сбила — он был точен и со второй попытки».

    «Крылья» проиграли, но не огорчились

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что, несмотря на поражение, самарский клуб показал более интересную игру.

    «Хозяева значительно превзошли гостей по ударам — 21- (в створ — 9-2). Тем не менее, несмотря на большое преимущество, проиграли первый тайм. "Нижний Новгород" тоже бил пенальти и даже перебивал. Даниил Фомин поспешил нанести удар с "точки" — Карасёв попросил полузащитника повторить.

  • Судьбу Сарри в «Челси» решает не «Челси»
  • Кто будет возглавлять команду в следующем сезоне?
  • 01/06/2019

    • Обе попытки Фомин реализовал, уверенно посылая мяч в разные углы. Чувствуется, с техникой у арендованного воспитанника "Краснодара" всё в порядке.

    "Крылья Советов" продолжат выступать в РПЛ, но команде нужны серьёзные перемены. На финише сезона у самарцев 10 поражений в 13 матчах». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Давно не лучший. Глушаков вовремя покидает «Спартак»
  • 30/05/2019 в 17:02
    •
  • Прогноз
  • Сенегал U20 — Нигерия U20
  • 6.00
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарет Бейл провалил сезон в «Реале»
  • Омерзительная восьмерка: главные разочарования евросезона
    • 03:15 31/05/2019     Денис Глушаков
  • Давно не лучший. Глушаков вовремя покидает «Спартак»
    • 17:02 30/05/2019     Игроки «МЮ»
  • Топ-10 финалов в истории Лиги чемпионов
    • 23:58 28/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Йоханна Конта Теннис «Ролан Гаррос». Федерер, Надаль и Конта — в четвертьфинале, Севастова и Векич вылетелиОбзор восьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 22:370
  • 16:27
    • Федерер одержал очередную победу на «Ролан Гаррос»
  • 16:13
    • «Реал» согласовал с «Челси» трансфер Азара
  • 15:57
    • «Уфа» уступила «Томи», но сохранила место в РПЛ
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» и вышел вперед в серииСчет в серии стал 2:1 в пользу «Брюинз» Вчера в 07:400
  • Экспресс дня

  • Старшие по классу сохранят прописку в элите
  • 6.18
    •
  • 23:52
    • Франция победила в товарищеском матче с Боливией
  • 23:25
    • Паршивлюк согласовал контракт с московским «Динамо»
  • 23:05
    • Дубль Челика принес Турции победу над Узбекистаном
    Маурисио Почеттино Футбол Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?Для аргентинца прощальным матчем может стать финал Лиги чемпионов 01/06/2019 в 15:310
  • 15:27
    • «Реал» готов предложить троих игроков за Погба
  • 15:11
    • «Барселона» нашла альтернативу Гризманну в «Валенсии»
  • 14:42
    • «Челси» объявил об уходе многолетнего лидера команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие