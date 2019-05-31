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    Первые «стыки». Борьба в Уфе, драма в Нижнем Новгороде и претензии к Лапочкину

    Похоже, клубы РПЛ все-таки сохранят свои места в элитном дивизионе

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    Состоялись первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в сезоне 2019/20, в которых «Уфа» на своем поле обыграла «Томь» (2:0), а «Крылья Советов» в гостях одолели «Нижний Новгород» (3:1). Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    «Уфа» не оставила шансов сопернику

    Журналист «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев заявил, что победа со счетом 2:0 практически гарантировала «Уфе» сохранение прописки в элитном дивизионе.

    «Уже по составу было понятно, что "Уфа" не собирается отсиживаться сзади — Вадим Евсеев решил выпустить на поле сразу трех нападающих, чтобы решить все вопросы о победителе стыков на своем поле, как это было между "Уфой" и "Томью" пять лет назад.

    Единственной надеждой "Томи" были стандартные положения. Но вместо гола со "стандарта" в чужие ворота сибиряки получили в свои. 174-сантиметровый Игбун остался в одиночестве во вратарской "Томи" после подачи со штрафного и беспрепятственно отравил мяч в ворота.

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    • В следующий час уфимцы были обязаны увеличивать счет, но ни Кротов, ни Вомбергар (дважды) моменты не использовали. "Томь" все же забила со "стандарта", но в свои ворота — Эдиев сделал счет 2:0, сняв практически все вопросы перед ответной встречей», — отмечает Рогулев.

    Много борьбы, мало зрелища

    Григорий Каленов в своем материале для Rusfootball.info отметил, что матч «Уфы» и «Томи» не отличался зрелищностью, особенно слабо сыграли гости.

    «Пару раз удавалось протащить мяч играющему на левом фланге Бугаёву, но круче партнёров всё-таки был Ставпец. Он и нанёс первый удар в сторону ворот Беленова. Был смысл отметить и зверски цепляющегося Абдулавова.

    Всё это, конечно, были крохи, но и хозяева за целый тайм создали один единственный момент. Игра получалась очень закрытая. В "Уфе" в первом тайме наверняка скучали по Голубову, который пять лет назад в стыках за башкирскую команду забил 5 голов.

    Было много игры верхом и, следовательно, борьбы. Если у команды Евсеева получалось бросить мяч вперёд, за ним сразу рвался уже забивший Игбун, но в динамике защитники "Томи" справлялись с ним гораздо удачнее.

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    • По итогам первого тайма (помимо гола) был один неточный удар Слая, один заблокированный и один рядом со штангой, который оформил Ставпец. Единственное, чем могли утешать себя болельщики, которые приехали на стадион в столице Башкортостана — бесплатный вход на матч», — замечает Каленов.

    Огненная развязка в Нижнем

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев уделил основное внимание концовке встречи в Нижнем Новгороде, когда уже в компенсированное время «Крылья Советов» забили два гола.

    «Миодраг Божович усилил атаку и в итоге склонил чашу весов в свою пользу. Чергогорцу сначала пришлось хвататься за голову, когда Ткачук не забил из площади ворот, а потом повод для ликования дали пенальти Зиньковского и классный дальний удар Шишкина.

    А Черышев негодовал. По окончании игры он подошел к судьям и указал в направлении самарской штрафной, напоминая эпизод, в котором к мячу рвались Самарджич с Делькиным, и форвард хозяев оказался на газоне.

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    • Понятно, что нижегородцы требовали, чтобы Сергей Лапочкин лично оценил этот эпизод. Как и посмотрел запись момента, по итогам которого он назначил ключевой 11-метровый после попадания мяча в руку. Однако рефери не стал этого делать, получив в обоих случает подсказку от VAR.

    По всей видимости ассистенты были уверены в принятых решениях, и возгласы "Зачем привезли?" — скорее эмоции. У не заслуживавших такого проигрыша хозяев они отрицательные, а Самара практически решила задачу продления прописки в РПЛ», — считает Кузичев.

    Претензии к Лапочкину

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов подробнее остановился на действиях арбитра Сергея Лапочкина, который, почему-то, не хотел смотреть видеоповторы, хотя такая возможность у него была.

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    • «Самый спорный эпизод матча случился на 80-й минуте. Нападающий "Нижнего Новгорода" Артём Делькин упал в штрафной "Крыльев Советов" после контакта с защитником Миралом Самарджичем. Похоже, словенец действительно попал по ноге соперника. В стыковых матчах используется система VAR, однако Сергей Лапочкин не воспользовался видео. Видимо, помощники подсказали ему, что всё было чисто.

    "Смотри VAR! Зачем привезли?" — кричал судье Черышева, но тот не реагировал.

    Зато Лапочкин поставил спорный пенальти в ворота "Нижнего Новгорода", разглядев игру рукой со стороны защитника Лео Гогличидзе. Одиннадцатиметровый реализовал Зиньковский. Более того, в компенсированное время Роман Шишкин добил оставшихся вдесятером после травмы Федорива хозяев», — констатирует Романов.

    Зиньковский — герой

    Роман Гуськов из Rusfootball.info в составе «Крыльев» выделил Антона Зиньковского взявшего на себя роль лидера.

    «Нижегородцы забили и за себя, и за соперника, но для победы 3:1 хоть кто-то из атакующей группы самарцев должен был сыграть хорошо. Роль лидера взвалил на себя Зиньковский. По сути, все позиционные атаки гостей проходили по тактике "Зиньковский с мячом, обыгрывает во фланг и бьёт/простреливает с неудобной левой" (правую ему в большинстве случаев закрывали).

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    • Далеко не все решения Антона были правильны, почти все действия в завершении ни к чему не приводили, но только экс-чертановец мог и пытался что-то создать.

    Видимо, партнёры это оценили, потому молодой парень исполнил пенальти на 90-й минуте, несмотря на присутствие более опытных партнёров, того же Шейдаева, который уже забивал пенальти. Но Антон заслужил это право больше, чем кто-либо. Особенно больше, чем Ткачук, который за пару минут до этого бессовестно лишил Зиньковского голевой передачи, подобрав для удара с линии вратарской не ту ногу», — пишет Гуськов. 0

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