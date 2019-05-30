Давно не лучший. Глушаков вовремя покидает «Спартак»

Уход капитана столичного гранда уже давно не был секретом для болельщиков, но до вчерашнего дня существовала минимальная вероятность, что стороны передумают и договорятся. В последнее время 32-летнего футболиста окружали скандалы, поэтому ему однозначно пора сменить обстановку. LiveSport.Ru собрал мнения СМИ о данной ситуации.

Две большие беды

«Капитан "Спартака" Денис Глушаков за один сезон потерял практически все, чего он с таким трудом добивался на протяжении всей карьеры.

Если сильно упростить, то у Глушакова было две большие беды: первая — развод с женой, который благодаря адвокату Сергею Жорину превратился в грандиозный скандал, вторая — конфликт с бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, завершившийся сначала увольнением итальянца, а через восемь месяцев — и самого Глушакова. Полузащитник, еще пару лет назад праздновавший с фанатами чемпионство на площади у стадиона, превратился в "Иуду" и изгоя.

Мало кто из людей способен выдержать такое давление: с баннерами, свистом и регулярными сливами переписок, телефонных разговоров и аудиосообщений. Нормально играть в футбол при такой атмосфере Глушаков не мог, нормально общаться с Олегом Кононовым, преемником Карреры, — тоже. В общем, несмотря на поддержку команды, Глушаков все-таки покидает "Спартак" под оглушительный свист трибун и оскорбительные баннеры», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев.

Худший в мире капитан

Глушаков превратился из героя в изгоя ФК «Спартак»

«Денис Глушаков, наверное, переплюнул по объему ненависти даже Кокорина и Мамаева. Всё началось с невинного лайка: уже тогда начался пожар, как будто соцсети залили Диким Огнём из "Игры Престолов", хотя объяснения Глушакова показались вполне адекватными. И это было только начало.

Последовало увольнение итальянского тренера, с которым "Спартак" за 16 лет впервые стал чемпионом. А против Дениса уже вовсю велась информационная война. Условную армию Белых ходоков (раз мы уже полезли во вселенную сериала) возглавляла, очевидно, его бывшая супруга, которая активно делилась аудио и видеозаписями с журналистами. Продолжилось всё тем, что в интернет слили ролик осады бани, которую Глушаков достойно проигрывает.

Потом были записи переговоров с супругой. Это к футболу не относилось совсем, но болельщики, которые и так вовсю ненавидели Глушакова за якобы слив Карреры (тогда ещё вообще не было никаких доказательств), дополнительно распалились из-за этого.

Тут ещё подъехали и чисто футбольные мотивы. Глушаков после нового года больше тайма играть просто не мог. Да и те же сорок пять минут проводил, мягко скажем, на не чемпионском уровне. Были редкие удачи, но сам Денис предпочитал всё моментально похерить. Например, забив гол "Зениту", капитан "красно-белых" зачем-то начал дразнить своих фанатов, показывая им на фамилию и быкуя в толпу.

Казалось бы, что проще? Ткни на эмблему в грудь, напомни, за какой Дом ты воюешь. Сделать это было легче даже физически. Но Глушаков не стал искать прямых путей. А совсем недавно подъехали записи переговоров, в которых Глушаков обсуждал работу Карреры. И после них нельзя сказать, что был стопроцентный слив тренера, но появились явные основания это предполагать.

Тогда уже и Федун, хранивший весь сезон таинственное молчание, решился убирать Глушакова. Сейчас вопрос заключается лишь в том, кто готов заплатить за Дениса. Говорили про "Ростов", но пока без конкретики. А вбросы продолжаются: телеграм-канал Mash написал, что футболист при разрыве контракта хочет получить 1,5 миллиона евро наличными, чтобы не делиться с женой. Безумие в жизни Дениса продолжается», — констатировал обозреватель Rusfootball.info Григорий Каленов.

Никита Симонян Бывший футболист «Спартака» Пошла обоюдная острота между болельщиками и Глушаковым. Игрок себя повел неправильно, когда стал забивать — показывал майку и прочее. Надо находить общий язык с болельщиками. Они приходят на трибуну десятками тысяч, переживают за команду.

Дальше — «Локомотив» или «Ростов»?

Карпину может пригодиться опыт Глушакова ФК «Ростов»

«Текущий контракт Глушакова, переподписанный при Каррере с одобрения итальянского специалиста, действует до июня 2020 года и предусмартривает опцию расторжения летом с выплатой половины зарплаты за оставшийся срок договора, что в данном случае будет равняться 1,5 млн евро.

По информации Sport24, с высокой долей вероятности Денис продолжит контракт в "Ростове", фактически у себя на родине.

Правда, сомнительно, чтобы за переход футболиста команда Валерия Карпина платила за него компенсацию, так как у ростовчан не самое лучшее финансовое положение. При этом дорожка из "Спартака" в Ростов-на-Дону была проторена еще зимой, когда в качестве свободных агентов на юг перебрались полузащитники Ивелин Попов и Роман Еременко.

Слухи связывают его с московским "Локомотивом", в котором креативного хавбека хочет видеть лично главный тренер Юрий Семин», — пишет корреспондент «Газеты.ru» Александр Седов.

Глушаков сдал в игровом плане

«Спартак» легко переживет уход капитана rfs.ru

«Глушаков — не опорный полузащитник. Признайтесь, эту фразу вы слышали не раз. На заре карьеры в Премьер-лиге он здорово смотрелся в "Локомотиве", действуя ближе к атаке. Потом его стихией считалась роль хавбека, действующего от штрафной до штрафной — так называемого box-to-box. Тем не менее, в этом сезоне Глушаков чаще играл в опорной зоне, и делал это не лучшим образом.

В итоговом отчете InStat в данном амплуа упомянуты фамилии 56 футболистов. Спартаковец в этом списке 40-й — между Рабиу из вылетевшего "Анжи" и нечасто игравшим за "Оренбург" Маляровым. Последний провел на поле 612 минут. У Глушакова игровое время вдвое больше (1291), а комплексный индекс, автоматически высчитывающий по множеству показателей степень влияния на игру команды, точно такой же — 244.

Даже в "Спартаке" по итогам чемпионата Глушаков в ключевых для опорного полузащитника компонентах проигрывает всем игрокам центральной оси. Он не собирает подборы на уровне Зобнина (222 всего/8 среднем за 90 минут), не вступает в единоборства с частотой Романа (352/13) и не отбирает мяч, как Гулиев (112/5). А по участию в командном прессинге уступает форварду Зе Луишу (57/2,5 в среднем). 43 процента выигранных единоборств — более чем скромный показатель для опорного хава. Как и среднее их число за 90 минут игрового времени (8).

Он и сейчас проигрывает конкуренцию при трех вакансиях в центре поля, а если "Спартак" наконец-то купит атакующего полузащитника, количество мест сократится до двух. С учетом Умярова в командном рейтинге у Глушакова будет четвертый-пятый номер. Держать при таком раскладе возрастного игрока с внушительной зарплатой — непозволительная роскошь. Всему свое время, а время Дениса в "Спартаке" прошло», — сделал вывод Андрей Кузичев из «Спорт-Экспресса». 0