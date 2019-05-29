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    Отложили неминуемую отставку. Кононов пока остается

    Перед главным тренером «Спартака» поставили серьезные задачи

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    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    Накануне в Москве состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором главный тренер Олег Кононов выступил с докладом о проделанной работе. Как и ожидалось, специалист сохранил свой пост, но перед ним поставили конкретные задачи: место в групповом этапе Лиги чемпионов, победа в Кубке России и выход в групповой этап Лиги Европы. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Неутихающие разговоры

    Александр Чистяков в своем блоге для soccer.ru подчеркнул, что за последние полгода СМИ только и говорят о будущем Олега Кононова.

    «Об Олеге Кононове за всю жизнь не говорили так много, как за последние полгода, которые он руководит "Спартаком". Сам пост обязывает к повышенному вниманию, кроме того, Олег Георгиевич дает повод для разговоров, причем их тон далеко не позитивный.

    Кажется, уже даже недоброжелатели "Спартака" в шоке от тренерских качеств Кононова и желают "красно-белым" избавиться от чудесного специалиста и с его комбинационным футболом, однако совет директоров "Спартака" оставил Олега "Непотопляемого" Кононова во главе команды после сегодняшнего заседания.

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    • Забавная формулировка в официальном сообщении "Спартака" о "проценте набранных очков". Ну да, Массимо Каррера набрал 18 очков (37%), Рауль Рианчо — 1 очко (2%), а Олег Кононов целых 30 очков (61%), ну так и матчей у тренеров было разное количество: у Карреры — 11, у Рианчо — 3, у Кононова — 16.

    К чему было нужно это ненужное подчеркивание несуществующего достижения? Хочется верить, что при новом руководителе медиа-отдела такой лажи не будет», — надеется Чистяков.

    «Спартак» мыслит пятилетками

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов не удивился тому, что Олег Кононов остался на своем посту, поскольку внимательно слушал выступления Леонида Федуна.

    «Карты на ближайшие несколько сезонов Федун раскрыл еще в начале года. Это было в Катаре, во время победоносного для "красно-белых" турнира "Кубок Матч Премьер". Леонид Арнольдович прилетел в Доху в прекрасном настроении и охотно общался с журналистами на разные темы: текущее состояние команды, трансферы, благотворительные инициативы. И вдруг посреди одного разговора выдал предельно краткий, но конкретный манифест: "Мы хотим двигаться дальше. У нас есть задача к 2022 году стать чемпионами еще как минимум раз. К столетию 'Спартака'. Поэтому станем строить новую команду".

    Почему-то многие тогда пропустили эту фразу мимо ушей — больше интересовали стеночки и забегания Кононова, яркие (без иронии) победы над "Зенитом" и "Локомотивом" в спаррингах и впоследствии решение турнирных задач. А ведь Федун ни слова не сказал ни о Кубке, ни о чемпионате. Его идея на будущее уже сформировалась — новая команда и чемпионство к 2022 году.

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    • В общем-то, после этого стало совершенно неважно, как "Спартак" сыграет с "Уралом", сколько Кононов наберет очков в оставшихся турах и в каком месяце весны мы увидим кружева. Федун дал четко понять: начинается строительство, а крайний срок его окончания — 2022 год.

    С этим, насколько понимаю, и связаны все стратегические решения клуба. Потому что теперь "Спартак" мыслит пятилетками. Прошлое чемпионство случилось в 2017-м, следующее должно последовать в 2022-м. Реперные точки, между которыми может быть что и кто угодно. И необязательно — один человек», — считает Зеленов.

    Пока не справляется

    Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров заявил, что пока Олег Кононов не справляется с теми обязанностями, которые поставило перед ним руководство клуба.

    «Результаты? Их нет. Можно вертеть цифрами сколько угодно: вспоминать, что принял Кононов "Спартак" на 9-м месте, а поднял до 5-го; что до последнего тура по итогам 15 матчей у него был ровно такой же процент очков, как у Карреры; что финишный рывок (правда, со смачным падением в лужу перед самой ленточкой) позволил остаться в еврокубках.

    Уж простите, но оценивать работу тренера по такой заниженной шкале — значит относить "Спартак" к середнякам. Руководство клуба само задало планку — Лига чемпионов на будущий сезон, победа в Кубке, проход в далёкие стадии плей-офф Лиги Европы. До скольких целей дотянулся Кононов? Вот и самый правдивый ответ. Точка.

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    • Улучшения в качестве футбола? Специально ещё раз прокрутил в голове все весенние матчи "Спартака" и попытался вспомнить: хоть одна цельная игра у команды за спиной имеется? Пожалуй, с натяжкой можно назвать лишь битву с "Зенитом", где красно-белые ровно провели оба тайма. Во всех остальных случаях "Спартак" мог выдать плюс-минус достойный футбол в стартовые 45 минут, но провалиться и показать всякое отсутствие класса и характера после перерыва.

    Строительство новой команды? О’кей, можно согласиться с тем, что "ресурсы чемпионской команды исчерпаны" и теперь нужно строить новый "Спартак" (хотя я никогда не соглашусь, что нынешний состав, который до отъезда Промеса и травмы Жиго называли сильнейшим в стране, не был способен бороться при должной организации хотя бы за третье место и Лигу чемпионов). Но ведь Кононов начал эту работу ещё зимой. И зимой у него для этого имелись два с лишним месяца и четыре сбора. Хоть какой-то вектор заметен? Хотя бы минимальное движение вперёд? Разве всё не осталось на том же уровне? И есть ли предпосылки, что во время более короткой летней межсезонки Кононову удастся более качественная работа?», — задается вопросом Гончаров.

    Кононов долго не протянет

    Колумнист «Спорта День за Днем» Сергей Бавли убежден, что Олег Кононов в любом случае не задержится надолго в «Спартаке», поэтому его отставки можно ждать уже в начале следующего сезона.

    «Провал в последнем туре, в матче, много значившем для "красно-белых", в котором у "Оренбурга" не было турнирной мотивации, Кононов свалил на молодого голкипера Александра Максименко, убедительно продемонстрировав, что завершает он сезон психологически раздавленным, в состоянии грогги. Сколько времени нужно, чтоб обрести себя, едва ли можно предсказать сегодня. Вообще в современном футболе тренеру — добровольному заложнику единственной тактической схемы, чьим именем ее ни освящай, добиться результата сложно, практически невозможно.

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    • У Леонида Федуна довольно странная привычка менять главного тренера в ходе чемпионата, обычно — перед Новым годом, чтоб болельщикам было что обсудить в ходе застолья (Микаэль Лаудруп, Унаи Эмери), редко позже (Валерий Карпин), иногда пораньше (Массимо Каррера, Рауль Рианчо). Рекордсмен, разумеется, Дмитрий Аленичев (на самом старте первенства, после поражения в квалификации Лиги Европы).

    И я уверен, что достижение Дмитрия Анатольевича устоит. А вот результат Карреры в 2018-м (отставка после 11-го тура) под угрозой», — подчеркивает Бавли.

    Ищем замену

    Дмитрий Егоров сразу же принялся искать замену Олегу Кононову, притом в его списке оказался не только Массимо Каррера.

    «Черчесов? Отлично! Это дисциплина и прогресс почти во всех командах, включая сборную России. Сам Станислав тоже хочет тренировать "Спартак". Ведь всё-таки сделать родной клуб чемпионом — подходящая цель для нарциссического типа личности. Но вплоть до 2020 года Черчесов занимается куда более важным, национальным проектом — и совмещение на данный момент просто невозможно.

    Карпин? Ну и? 9-е место и 25 голов в 30 матчах — тот результат, после которого идут на повышение? Тогда уж логичнее обратиться к Федотову из "Оренбурга".

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    • Бердыев? Отношения с ним у Федуна закончились. Можно было бы предложить ещё и Аленичева, но об этом тренере сейчас либо хорошо, либо ничего.

    Есть же ещё иностранец. Одна проблема — кто бы дал денег на неустойку. На маленький и короткий контракт в Россию никто не поедет, а увольнять всё равно придётся.У Федуна уже были были успешные Якин и Лаудруп– и что, много построили? А Эмери? Замечательную команду создал в "Зените" чемпион АПЛ Манчини. Навсегда запомнят в "Рубине" и усиления имени успешного в Англии Хави Грасии. Шикарно пил кофе в "Анжи" Гус Хиддинк. А уж как плакал в Петербурге великолепный весельчак Мирча Луческу — этого мы никогда не забудем. Хотя нет, серьёзно, может, у кого-то из вас есть какая-то ещё кандидатура?», — спрашивает Егоров. 0

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