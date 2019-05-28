Итоги сезона РПЛ: новый чемпион, старые проблемы

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19 завершился в воскресенье, 26 мая. Петербургский «Зенит» с 64 очками занял первое место, завоевав золотые медали. Серебро досталось московскому «Локомотиву» (56), а бронза — «Краснодару» (56). По итогам сезона премьер-лигу покинули «Анжи» и «Енисей».

Позитив: новый чемпион, яркие матчи, растущая посещаемость

Да, в этом сезоне чемпионская интрига не затянулась до последнего тура, питерский «Зенит» оформил победу в чемпионате досрочно, за три тура до конца турнира, во многом потому что просто был стабильнее конкурентов.

Зато за последние четыре года в России было 4 разных чемпиона — хоть в этом РПЛ могут позавидовать болельщики топ-5 европейских чемпионатов.

При этом, ярких матчей, которые не стыдно показать зарубежным фанатом тоже хватало. И речь не только о разгромах 4:0, которые есть на счету ЦСКА, «Краснодара» или «Арсенала».

Можно вспомнить шоу, которое устроили в Петербурге будущий чемпион и действующий обладатель титула: «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 5:3. Или же, как тульский «Арсенал» в Москве победил «Спартак» со счетом 3:2.

Ну а лучшим матчем сезона стала вырванная «Зенитом» на послед них минутах гостевая победа над «Краснодаром» (3:2), придавшая питерцам куража на чемпионское завершение турнира.

Календарь и таблица РПЛ

Еще одной положительной тенденцией стал рост посещаемости: в среднем матчи РПЛ собирали по 16 817 зрителей — почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом сезоне.

Немалую роль сыграло наследие ЧМ-2018 — намного больше народу стало приходить на новые арены в Самаре, Екатеринбурге, Ростове. И даже Петербург неплохо прибавил, хотя казалось бы, куда больше.

Негатив: уровень лиги упал, безденежье, скандальные игроки

Пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.

С отъездом дорогих и сильных в индивидуальном плане иностранных игроков, футбол в РПЛ заметно упростился, а участники чемпионата подравнялись в худшую сторону. Лидеры стали слабее, аутсайдеры освоили парковку «автобуса» в штрафной.

В 2010 году «Рубин» с двумя поражениями за сезон не вошел даже в тройку, в этом сезоне «Зенит» стал чемпионом проиграв шесть раз — просто остальные проигрывали еще больше. Принцип «каждый может обыграть каждого» — показывает в первую очередь отсутствие стабильности у команд-лидеров.

Безденежье остается бичом российских команд любой лиги. В прошлом сезоне в никуда растворились «Тосно» и «Амкар», а этом сезоне на глазах шокированных зрителей на части развалились от нищеты «Анжи» и «Рубин». Нет оснований предполагать, что ситуация улучшится в следующем сезоне.

Подпортили впечатления от чемпионата и художества отдельных игроков. Александр Кокорин и Павел Мамаев, кажется, до сих считают, что все происходящее с ними — веселое реалити-шоу. Аяз Гулиев, если не возьмется за ум, через пару лет приземлится в ту же камеру, что и старшие товарищи.

Ну самым многозадачным оказался Денис Глушаков, который умудрился вляпаться и в историю с угрозами расправой жене, и в разоблачение слива Карреры, и в войну с фанатами клуба.

Герои сезона: «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА

После чемпионского сезона от «Локомотива» ждали проседания, и осень оправдала ожидания скептиков, в первую очередь безвольным провалом «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

Тем не менее, концовку сезона бойцы Семина провели ударно, завоевав третий трофей за три последних сезона. Во многом случилось это благодаря тому, что прекратилась внутриклубная борьба между Ильей Геркусом и Юрием Семиным.

«Краснодар» продолжает поступательное движение вверх. Освоившись в Лиге Европы, быки впервые в своей истории завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Разумеется, им сначала надо пройти квалификацию, но и это будет очень полезный опыт. А в следующем сезоне «Краснодар» готов уже вмешаться и в борьбу за чемпионство.

Все прогнозы на футбол

ЦСКА пролетел мимо главного еврокубка, заняв четвертое место, но учитывая омоложение состава, которое он пережил летом, расставшись с целым рядом ключевых игроков, Виктор Гончаренко заслуживает за сезон лишь положительную оценку.

Молодежь и новички на кураже сумели достойно выступить в чемпионате, и пусть провалили выступление в Лиге чемпионов, но такой хлопок дверью, как разгром «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», дорогого стоит.

Провал сезона: «Спартак», «Енисей»

Красно-белые уже второй сезон подряд оказываются главным разочарованием сезона, а причины все те же — слабость спортивного менеджмента и интриги в коллективе.

Клуб проваливался в еврокубках, по два раза за сезон менял тренеров, не дождавшись конца сезона менял директоров, воевал с фанатами, заминал скандалы вокруг игроков.

Итоговое пятое место стало откровенно незаслуженным чудом, а Олег Кононов окончательно развеял созданную в «Краснодаре» репутацию интеллигентного тактика.

В нижней половине таблицы свои антигерои. «Енисей», усилившийся под РПЛ, так и не сумел сыграться за сезон, в раздевалке не было лидера — что капитаном команды успело побывать аж 7 человек.

Хотя красноярцев можно назвать скорее жертвами «тренерского гения» Дмитрия Аленичева, который отправляет в ФНЛ уже вторую команду, и останавливаться явно не собирается.

Апофеоз его работы в «Енисее» пришелся на конец сезона, когда при имеющихся шансах на спасение тренер заявлял, что «Спартаку» очки нужнее, и что не нужно было пытаться обыгрывать «Локомотив». Какие еще комментарии тут нужны...

Открытие сезона: «Арсенал» и «Оренбург»

Туляки провели просто феноменальный сезон и теперь выступят в Лиге Европы, хотя за это тренерский тандем Черевченко-Семшов должен благодарить Юрия Семина и его парней. Тем не менее, шестое место еще нужно было занять — «Арсенал» стал грозой топ-клубов, особенно на своем поле.

Бакаев, Мирзов, Левашов, Беляев — все сыграли выше своих привычных возможностей и теперь будут защищать честь сборной России в ближайших отборочных матчах на Евро-2020. Фанат «Зенита» Мечтают о возвращении Луки Джорджевича.

Теперь тулякам важно не впасть в эйфорию, не растерять игроков, а продолжить поступательное движение, чтобы достойно выступить на европейской арене.

Еще одной приятной неожиданностью стал «Оренбург», который, выйдя из ФНЛ, не только удержался в РПЛ, но и финишировал на седьмой строчке.

Львиная доля успеха — заслуга главного тренера Владимира Федотова и его современного подхода к работе. Его футболисты прогрессируют: хотя в команде и нет ярких звезд, в отдельных, но многочисленных матчах она показывает игру не уступающую топ-клубам РПЛ.

Надежды на будущее?

Главной новинкой следующего сезона может стать введение системы видеопомощи арбитров (VAR) в РПЛ. РФС уже подал заявку на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-лиге в следующем сезоне.

VAR уже использовали в полуфиналах кубка России. В первом матче «Локомотива» и «Ростова» благодаря видеоарбитру Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Локо».

По словам президента РПЛ Сергей Прядкин, в начале июня будет собрана группа, на которой будет решаться вопрос о запуске VAR в начале следующего сезона. По словам Прядкина, стоимость VAR для одного клуба составит 15 миллионов рублей.

Еще одно важное нововведение стоит ждать не раньше сезона 20/21 — изменение лимита на легионеров. Текущий лимит (не более 6 иностранцев на поле) был принят в июле 2015 года и с тех пор его критикуют с каждым годом все больше.

В этом году общее собрание РПЛ проголосовало за вариант 8+17 — заявка на сезон остается из числа 25 игроков, а на поле может выходить неограниченное число иностранцев. Окончательное решение будет принимать исполком РФС. 0