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    Азар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛ

    Реакция прессы на переход бельгийца

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    Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атаке
    Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атаке
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    Лидер «Челси» Эден Азар завершил свой трансфер в «Реал». Приводим самые интересные комментарии в медиа об этом событии.

    Азар оправдает вложенные «Реалом» деньги с нынешней формой

    «Эден Азар переходит в "Реал". Он наверняка оправдает вложенные в него деньги, если будет демонстрировать ту же форму, которая была у него в "Челси". Действуя в своей привычной позиции слева в атаке, он будет подстраиваться под правую ногу, смещаясь в центре, но бельгиец также способен опускаться в глубину поля, чтобы подхватывать сферу для организации наступления», - отмечает TalkSPORT.

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    • «Атакующий полузащитник совершил (1441) и завершил (909) больше попыток обвести соперников, чем любой другой игрок английской Премьер-лиги с начала сезона 2012/13 годов. А минувшая кампания выдалась самой продуктивной — 21 гол и 17 результативных передачах во всех турнирах».

    Азар приходит в «Реал» в период своей зрелости

    «Игрок, который может действовать слева в атаке или, если необходимо, чуть более центрально, Азар обладает всеми качествами Иско в своих лучших проявлениях (то, чего мы давно не видели), но гораздо быстрее и забивает чаще. Он, однако, приходит с мышлением, соответствующим его художественному стилю игры, и не является человеком, от которого тренеры могут легко выявить тактическую дисциплину. Зинедин Зидан, несомненно, знает об этом, и, возможно, ему просто все равно», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

    «В конце концов, "Мадрид" может позволить себе играть несколько хороших матчей в год, когда один человек освобождается от таких обязанностей, как Криштиану Роналду. Проблема с этим возникла, когда Карим Бензема и Гарет Бэйл посчитали целесообразным предоставить себе такую же привилегию, и оставили семь других полевых исполнителей безо всяких сил, когда они пытались восполнить этот оборонительный дефицит».

    «Однако в этот раз этого не произойдет, потому что от валлийца наверняка этим летом избавятся, даже если для этого понадобится выталкивать его из "Сантьяго Бернабеу". Кроме того, он ведет тихую жизнь вне поля, и в свои 28 лет сейчас в том возрасте, который можно назвать футбольной зрелостью. И это отличная покупка, хотя и одна из немногих более скромных, которые на трансферном рынке привык позволять себе президент королевского клуба Флорентино Перес».

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    • Азар — самый эффективный форвард в АПЛ

    «Азар был вовлечен в наибольшее число голов "Челси", чем кто-либо другой в АПЛ, забив или ассистировав партнерам в 31-м случае из 63-х мячей в лиге. Бельгиец практически в одиночку вел за собой наступление коллектива, лидируя по числу голов, ударов, забитых пенальти, результативных пасов и созданных моментов, и только по совершенным навесам его опередил Виллиан. У атакующего полузащитника наиболее сбалансированное распределение лидерских выступлений, согласно рейтингу Sky Sports Power», — утверждает в своем материале Адам Смит.

    «Его коэффициент конвертации действий в голы, равный 27 процентам, также подчеркивает остроту и эффективность футболиста в атаке, где только Садио Мане, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рахим Стерлинг дают схожую отдачу из 50-ти или более ударов. Хотя вингер среди лидеров по многим успешным показателям, один из менее известных, в которых он доминировал — передачи вперед, попыток сделать которые он совершил 387 — больше, чем любой другой нападающий в АПЛ. По голам и ассистам в этом сезоне он превзошел Бейла и почти соответствовал нацеленному на завершение атак центрфорварду Бензема».

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    • «Мадридцы в этом сезоне часто использовали Марко Асенсио и Лукаса Васкеса на флангах, и Азар явно превосходит обоих в статистике, хотя испанский дуэт "Реала", похоже, отходит назад чаще. Данные эффективных действий показывают, что только семь атакующих игроков в мире соответствуют или превосходят форму бельгийца: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Бензема и Луис Суарес. Этот красноречивый список только подчеркивает, почему королевский клуб обозначил его главной трансферной целью передачи этим летом». 0

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