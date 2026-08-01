В субботу, 1 августа, «Челси» и «Тоттенхэм» проведут выставочный выездной товарищеский матч в Австралии. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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39' Неудачная подача углового от Сандро Тонали («Тоттенхэм») — мяч покинул пределы поля.

38' Отличный дриблинг в исполнении Матиса Теля («Тоттенхэм») в штрафной, но удар с близкой дистанции был отбит Тедди Шерманом-Лоу («Челси»).

37' «Тоттенхэм» перешел в затяжную позиционную атаку, но пока ничего опасного создать у ворот соперника не получается.

35' Жоао Педро («Челси») подхватил мяч на линии штрафной и в борьбе пробил с носка, но не смог попасть в створ ворот.

34' Тедди Шерман-Лоу («Челси») зарядил сильно вперед, но передача оказалась неточной — мяч улетел за боковую.

32' Матис Тель («Тоттенхэм») обвел двоих в штрафной соперника, но отдать точную передачу на партнера не смог.

31' Уэсли Фофана («Челси») прервал дальний заброс из глубины поля на Манора Соломона («Тоттенхэм»).

30' Тедди Шерман-Лоу («Челси») неспешно установил мяч на линии вратарской и вынес его сильным ударом.

28' Сольный прорыв Джейми Байно-Гиттенса («Челси») по левой бровке был остановлен

26' Антонин Кински («Тоттенхэм») далеко вышел из ворот и помог защитникам выйти из обороны дальним забросом вперед.

25' Слишком активно Конор Галлахер («Тоттенхэм») сыграл в атаке и нарушил правила в чужой штрафной.

23' Конор Галлахер («Тоттенхэм») навесил с фланга в центр штрафной, но там надежно головой сыграл Уэсли Фофана («Челси»).

21' Г-ОООООООО-Л! «Челси» — 1:1! Эстевао! Джейми Байно-Гиттенс протянул мяч по левой бровке и навесил на дальнюю штангу, где набегающий Эстевао точно пробил головой, прошив вратаря.

20' Марко Палестра («Челси») классно поставил корпус Матису Телю («Тоттенхэм») на бровке и буквально выбросил соперника за пределы поля.

19' Футболисты «Челси» развели мяч с центра поля и всем составом отправились в атаку.

17' Г-ОООООООО-Л! «Тоттенхэм» — 0:1! Сандро Тонали! Манор Соломон скатил мяч на линию штрафной, а Сандро Тонали точно пробил в касание. Мяч с небольшим рикошетом от защитника влетел в дальний угол!

15' Марко Палестра («Челси») с левой ноги навесил в штрафную, но партнеры не откликнулись на эту перспективную передачу.

14' Жоао Педро («Челси») отыгрался в стеночку с партнером на правой бровке, но против него тут же были нарушены правила.

13' Сольный проход Коула Палмера («Челси») был прерван на линии штрафной. Антонин Кински («Тоттенхэм») выбил мяч, но не очень далеко.

12' Соломон Манор («Тоттенхэм») не смог обработать дальнюю передачу и мяч после его касания ушел за боковую линию. Пока у «шпор» совсем ничего не получается впереди.

10' Конор Галлахер («Тоттенхэм») жестко пошел в подкат и получил заслуженную желтую карточку.

09' Йоррель Хато («Челси») далеко бросил аут в штрафную соперника, но там Ян-Паул Ван Хекке («Тоттенхэм») вынес мяч.

08' Коул Палмер («Челси») пробил головой после навеса со штрафного, но не попал в створ ворот.

07' Жоао Педро («Челси») перехватил мяч и прорвался по левому флангу, однако его жестко сбили и это перспективный стандарт для «синих».

05' Ромео Лавия («Челси») зарядил по ногам Сандро Тонали («Тоттенхэм») в центре поля и судья зафиксировал нарушение правил.

03' Тедди Шерман-Лоу («Челси») сильным выносом мяча начал атаку своей команды, но партнеры не зацепились за эту передачу.

02' “Тоттенхэм” с первых секунд взял мяч под свой контроль и перешел в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч “Челси” — “Тоттенхэм” начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

12:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Аккор». Игра вот-вот начнется!

12:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

12:30 Сегодня в Сиднее комфортная погода, во время матча температура будет около +15℃.

12:20 Стартовый состав «Челси»: Шерман-Лоу Тедди, Педро Жоао, Фофана Уэсли, Колвилл Леви, Хато Йоррель, Лавия Ромео, Палестра Марко, Эссугу Дариу, Эстевао, Палмер Коул, Байно-Гиттенс Джейми.

12:15 Стартовый состав «Тоттенхэма»: Кински Антонин, Бен Дэвис, Ван Хекке Ян-Паул, Робертсон Эндрю, Тонали Сандро, Галлахер Конор, Бергвалль Лукас, Тель Матис, Грэй Андре, Манор Соломон, Соланке Доминик.

12:05 Сегодняшний матч пройдет в Сиднее на стадионе «Аккор», который вмещает 82 500 зрителей.

11:55 «Тоттенхэм» до этого провел блеклый матч против клуба «Сидней» (1:1, победа по пенальти 4:2). Команда Роберто Де Дзерби страдает от кадровых потерь: из-за травм и усталости после ЧМ-2026 матч пропускают Джеймс Мэддисон, Микки ван де Вен и новичок Матеуш Фернандеш. Из-за этого состав разбавлен игроками академии.

11:45 «Челси» в прошлой игре устроил голевое шоу, победив местный клуб «Вестерн Сидней Уондерерс» со счетом 6:4. Атака Алонсо выглядит мощно, но экспериментальная оборона пока совершает много ошибок.

11:40 «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» 6 матчей подряд в рамках официальных турниров. В прошлом сезоне «синие» дважды обыграл «шпор» в Премьер-лиге — 1:0 в гостях и 2:1 на «Стамфорд Бридж».

11:35 Товарищеский матч между лондонскими «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдет в австралийском Сиднее в рамках предсезонного турнира Sydney Super Cup. Это историческое событие, так как культовое лондонское дерби впервые в истории проводится за пределами Великобритании.

11:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90

11:25 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Челси — Тоттенхэм. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.