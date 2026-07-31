прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.90

1 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 12:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.

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«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» минувший сезон полностью провалили, финишировав на 10-м месте в АПЛ. Отставание от еврозоны составило один балл.

При этом «Челси» победила всего 14 раз в 38 матчах. Забила команда 58 мячей при 52 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Челси» в контрольной встрече одолел «ВС Уондерерс» (6:4).

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В том поединке хет-трик на свой счет записал Жоао Педро. А вот счет удалось открыть казахскому форварду Дастану Сатпаеву.

При этом «Челси» пока не собрался в оптимальном кадровом сочетании. Некоторые игроки еще отдыхают после перипетий чемпионата мира.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Челси» в новом сезоне твердо намерен побороться за попадание в Лигу чемпионов. «Аристократы» под руководством Хаби Алонсо полностью переформатируются.

Нет сомнений, что «Челси» будет действовать с позиции силы. К тому же «Тоттенхэм» для «аристократов» сладкая булочка: в шести последних очных поединках команда одолела «шпор».

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» в минувшем сезоне выступили не лучшим образом. Команда заняла лишь 17-е место в АПЛ, с трудом сохранив прописку в элите.

Причем «Тоттенхэм» всего на 2 очка опередил зону вылета. К тому же забила команда 48 мячей при 57 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в последнем спарринге «шпоры» в основное время не сумели переиграть «Сидней» (1:1), но были точнее в серии пенальти.

До того команда Роберто Де Дзерби нанесла поражение «Окленду» (2:0). Да и скромный «Милтон Кинс» был обыгран (1:0).

Нынче «Тоттенхэм» только набирает обороты. В трех контрольных матчах команда победила 2 раза при одном паритете.

Состояние команды: «Шпоры» в кадровом плане смотрятся выгодно. На месте и Ришарлисон, поразивший ворота «Окленда».

Тем не менее, «шпоры» уже три с половиной года не могут обыграть «Челси». В четырех последних очных поединках команда уступила землякам с разницей в один мяч.

При этом «Тоттенхэм», в отличие от оппонента, уже несколько оббился в контрольных матчах. Да и хитрец Де Дзерби что-то да придумает!

На что ставят в матче Челси — Тоттенхэм Букмекерские коэффициенты на матч Челси — Тоттенхэм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челси» фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Тоттенхэма» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.53 и 2.38.

Прогноз: «Шпоры» уверенно выглядят в летних контрольных поединках, и уж точно постараются продолжить столь приятную тенденцию.

2.90 Победа «Тоттенхэма» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Челси» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.63 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Челси» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Обе не забьют за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет