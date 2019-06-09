Апатия чемпионов мира. Французы проиграли в Конье

Сборная Турции одержала неожиданную победу над командой Франции в домашнем матче квалификации Евро-2020. Пропустив в первом тайме голы от Кана Айхана и Дженгиза Ундера, действующие чемпионы мира сникли, так и не сумев нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Враждебная Конья

Корреспонденты L’Equipe в своей статье заявили, что французской команде пришлось играть во враждебной атмосфере.

«На фоне тревожной оборонительной лихорадки и внезапной пропажи нападающих, сборная Франции впервые в своей истории потерпела поражение от команды Турции (0:2), с которой провела пять встреч.

Для "ле блё" это также первое поражение в квалификации Евро с 3 сентября 2010 года, когда команда дома уступила Белоруссии (0:1). Подопечные Дидье Дешама отдали туркам первое место в группе H, по крайней мере до игры с Андоррой 11 июня.

Чемпионы мира сейчас далеки от подтверждения своего статуса. Не забываем, как 16 ноября они проиграли Нидерландам в Лиге наций (0:2). Во враждебной обстановке в Конье, где местная публика освистывала "Марсельезу", все сразу пошло не по плану.

Уже на стартовых минутах Оливье Жиру получил несколько жестких фолов, как, например, от Мериха Демирала, ударившего форварда в колено на 11-й минуте. Не сумев подстроиться под стиль соперника, "ле блё" страдали в течение всех 90 минут, пропустив два гола в первом тайме в результате ужаснейших действий защитников.

На 30-й минуте Бенжамен Павар нарушил правила, последовал навес со штрафного, после которого Люка Динь проиграл верховую борьбу, а Кан Айхан нанес удар головой — сборная Турции получила преимущество.

На эйфории Дженгиз Ундер удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись серией ошибок французской обороны. Самюэль Умтити отдал пас просто в ноги сопернику, Поль Погба поскользнулся на ровном месте, а Динь попросту не успел за турецким вингером, который забил на 40-й минуте.

Дидье Дешам Главный тренер сборной Франции Когда вся команда показывает игру такого уровня, из такого матча не получается извлечь ничего положительного. Мы не сделали того, что должны были, в матче с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет. Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Во вторник у нас другой матч, я могу только поздравить сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам.

Недовольный Дешам сделал две замены уже после перерыва: Блез Матюиди и Кингсли Коман вышли вместо Ферлана Менди и Диня. Впрочем, ситуация не сильно изменилась, и если бы не сейвы Уго Льориса на 55-й, 56-й и 70-й минутах, то "синие" потерпели бы еще более крупное поражение», — говорится в материале.

Старался только Льорис

Журналист Le Figaro Тедди Вадеевалоо в составе сборной Франции похвалил только вратаря Уго Льориса, выполнившего несколько ярких сейвов.

«Хотя Франция и пропустила два гола, репутация Уго Льориса никак не пострадала, поскольку капитан "синих" помог команде избежать еще более крупного поражения. Одеревеневшие защитники оставили своего вратаря на произвол судьбы во втором тайме, но даже в безвыходных положениях он умудрялся выполнять сейвы. Свой высокий класс он продемонстрировал на 55-й и 56-й минутах, когда отразил удары Йилмаза и Карамана, а на 70-й минуте не позволил забить Текдемиру пушечным выстрелом. Как же жаль, что его старания оказались напрасны.

Французы, вероятно, попросту не подготовились к выезду в Турцию. Слишком скромно начав встречу, они в конечном итоге утонули в кипящей атмосфере в Конье. Все очень просто: "трехцветные" не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Поль Погба Полузащитник сборной Франции Ничего не получалось. Владея мячом, мы не создавали опасности и не били по воротам. Тем не менее команда готовилась к игре и понимала, что предстоит сложный матч высокого уровня. Мы играли очень очень низко, поэтому не создавали опасных моментов. Не помню, когда в последний раз мы играли так плохо. Нужно проанализировать игру и найти решение, какой-то ответ.

Никто из защитников не избежал провала в этом матче, и второй пропущенный гол, несомненно, является символом проблемы. Варан неверно рассчитал полет мяча, Умтити проиграл свою дуэль, а Динь не смог удержать Ундера. И этом мы не вспоминаем регулярные потери Погба и тусклую игру Муссы Сиссоко, призванного заменить Нголо Канте», — отмечает Вадеевалоо.

Общая апатия

Обозреватель Le Parisien Доминик Северак раскритиковал сборную Франции, особенно нападающих, которые растворились на поле.

«Случилось какое-то безумие: чемпионы мира завершили игру с нулем в графе "удары с створ ворот". А ведь на поле были не Товен с Лемаром, а три привычных форварда: Гризманн, Жиру и Мбаппе, которые попросту не знали, что им делать.

Удивительно, но трио просто растворилось на поле. У игрока "Пари Сен-Жермен" наметился непростой конец сезона, особенно после заявлений на церемонии вручения наград UNFP. Жиру в начале встречи испытал шок, после которого так и не нашел себя. Гризманн был призраком, который, вероятно, до сих пор думает о расставании с "Атлетико".

В команде царила общая апатия. Конечно, поражения случаются. Даже чемпионы мира имеют слабости, особенно в конце сезона. Все думают об отпуске, но почему в Турции мы не увидели даже минимума агрессии? Понятно, ноги весят вдвое больше, но ведь можно же организовать хотя бы одну достойную атаку!

Антуан Гризманн Форвард сборной Франции Не понимаем, что произошло. Старались немного поговорить об этом после матча. Мы полностью отклонились от намеченного курса. У нас не было практически ни единого шанса. За весь матч мы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, ошибались в исполнении элементарных технических элементов и выглядели плохо.

Это одна из худших игр в эпоху Дешама наряду с нулевой ничьей против Люксембурга в Тулузе в сентябре 2017 года», — считает Северак.

Отсутствие воинственного духа

Колумнист Eurosport Венсан Брежвен указал на потерю французами привычного воинственного духа, который помог стать команде сильнейшей на ЧМ-2018.

«Стартовый состав сборной Франции был почти чемпионским: сразу девять человек, сыгравших со старта против Хорватии в финале ЧМ-2018 вышли на матч в Конье. Впрочем, двое отсутствовавших имеют довольно большое влияние.

Как оказалось, бойцовских качеств Люки Эрнандеса и Нголо Канте как раз и не хватило французской команде в Турции. Отсутствие Канте оказало особенно разрушительный эффект. Без него Погба так и не показал привычной для себя игры, да и вся команда пострадала.

И все же отсутствием неутомимого полузащитника нельзя оправдать провал "трехцветных". Французы просто потерялись на поле, как это случилось в матче против Нидерландов прошлой осенью. Они не проявили тот воинственный дух, который был так силен в России летом 2018 года.

Без этого духа, несмотря на качество отдельных игроков, они не имеют большого запаса прочности. Французы не должны об этом забывать», — подчеркивает Брежвен. 0