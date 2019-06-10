Португалия установила гегемонию в Европе

Накануне сборная Португалии со счетом 1:0 одолела команду Нидерландов в финале Лиги наций. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

На Нидерландах, вероятно, сказался тяжелый сезон

«В каком-то смысле сборная Португалии залечила душевные раны, полученные в 2004 году, когда проиграла финал домашнего Евро. По игре надо сказать, что победила она заслуженно. Фернанду Сантуш идеально выбрал состав, Гонсалу Гедеш отплатил за доверие красивым победным голом, а Данилу проделал колоссальную работу в полузащите», — убежден Дерек Брукман в материале сайта УЕФА.

«Мы не увидели динамичной и смелой игры, какой привыкли ожидать от футболистов Нидерландов. У Френки де Йонга не было возможностей диктовать ритм, Жорджинио Вейналдум опаздывал на долю секунды, тогда как у сборной были слишком большие разрывы между линиями. Может, на игроках наконец сказался долгий сезон, хотя вместе с тем, команда может гордиться тем, какого прогресса добилась», — считает Джо Уокер там же.

Португалия стала доминировать в Европе

«В его третьем финале за сборную Португалии у Криштиану Роналду не было слез. Если какие-то и появились, то это были слезы радости. Ничего общего с Евро-2004, когда он и его команда проиграли решающий поединок команде Греции, равно как и с 2016-м годом, когда бордово-зеленые переиграли Францию, однако сам супербомбардир получил травму в первом тайме», — вспоминает испанская Marca.

«Пиренейская сборная доминирует в Европе, став ее королем. Старательно работающий коллектив Фернанду Сантуша, который выиграл континентальное первенство три года назад благодаря слаженной обороне и редкими голами, повторил эту стратегию успеха для того, чтобы стать первым чемпионом Лиги наций».

За год Роналду выиграл еще три трофея

«Возможно, потребуется некоторое время, чтобы Лига наций получила такой же престиж, как и чемпионат Европы. Но история запомнит, что Португалия выиграла это новое континентальное соревнование через три года после победы на главном турнире Старого Света во Франции», — отмечает французская L’Équipe.

«Даже не оставив заметного следа, Криштиану Роналду добавляет на свою полку трофеев, уже пополнившейся в минувшем сезоне Суперкубком Италии и чемпионским титулом Серии А в "Ювентусе", первый кубок победителей Лиги наций», — перечисляет новые достижения форварда Gazzetta dello Sport.

Португалия способна замахнуться на хет-трик в Европе

«В финале Лиги наций голландская команда хотела подтвердить сезон собственного воскрешения подвигом против Португалии на "Эштадиу ду Драгау" в Порту. Но действующий чемпион Европы еще раз доказал, что может способен выигрывать топ-трофеи», — сетует нидерландская de Volkskrant.

«Хотя было бы глупо предполагать, что в следующем году Португалия — фаворит в том, чтобы отстоять свой титул чемпиона Европы, если у Роналду будет хорошая форма, а в его качестве не случится спада, команда снова будет претендентом на трофей. Кто знает, этот турнир может оказаться предшественником их кубкового хет-трика», — предполагает ESPN. 0