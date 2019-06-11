Двери в Лигу чемпионов закрываются? Россию напугали реформой

Слухи о запланированных реформах в еврокубках ходят довольно давно, однако до сих пор никто даже косвенно не упоминал Россию. В начале июня ситуация изменилась.

Громкое заявление

В конце прошлой недели официальный представитель испанской Примеры Даниэль Серехидо выступил с громким заявлением.

Комментируя возможную реформу сильнейшего клубного турнира Европы, которая, как полагается, вступит в силу в 2024 году, Серехидо заявил, что российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов.

Даниэль Серехидо Официальный представитель испанской Примеры В плюсе будут только гранды чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов.

За реформой стоит ECA

Слова Серехидо касаются реформы, которую предложила Европейская ассоциация клубов (ECA). За ней стоят президенты «Ювентуса» и «Барселоны».

Мы уже рассказывали о планах по реформированию Лиги чемпионов, но вкратце напомним, вокруг чего идут дебаты.

Итак, ECA предлагает разбить 32 участника турнира не на восемь групп, а на четыре группы по восемь команд, которые проведут по 14 встреч. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, после чего турнир продолжится по стандартной схеме.

Ожидается, что шестерка лучших команд каждой группы автоматически попадет в групповой этап следующего сезона. Двое неудачников на следующий сезон отправятся в Лигу Европы, если не отберутся в Лигу чемпионов через местный чемпионат. Впрочем, сделать это станет намного сложнее, ведь останется лишь четыре вакантных места на 55 лиг. Четыре путевки в Лигу чемпионов получат полуфиналисты Лиги Европы.

Чтобы максимизировать глобальную прибыль, отдельные матчи на стадии плей-офф, вероятно, будут проводиться по выходным.

Большие деньги

Реформа задумалась в первую очередь для того, чтобы заработать больше денег. Предполагается, что новая Лига чемпионов принесет ее участникам огромные доходы.

За счет чего? В турнире будет больше топ-матчей, которые привлекут дополнительных болельщиков из перспективных рынков, например, Азии.

Большие клубы прекрасно понимают, что новый формат позволит им гарантированно играть в Лиге чемпионов в течение многих лет.

Противники

Пока реформа Лиги чемпионов является лишь проектом, который нужно детально изучить и утвердить.

У этого проекта есть много противников, среди которым явно выделяется английская Премьер-лига, руководство которой недовольно не только предложенным календарем и увеличением количества матчей, но и тем, что Лига чемпионов внесет серьезный дисбаланс в бюджеты клубов.

Если судить по словам Даниэля Серехидо, то в испанской Примере тоже не слишком впечатлены идеями ECA.

Даниэль Серехидо Официальный представитель испанской Примеры Наше беспокойство вызвано тем, что создание закрытой ЛЧ только для «лучших клубов» вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами. По мере того как все больше телевизионных денег уйдет от национальных соревнований для финансирования ЛЧ, еще больше будут страдать внутренние первенства. Кроме того, более мелким клубам откажут в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, в то время как богатые клубы будут отдавать приоритет ЛЧ, переводя национальные лиги в соревнования второго эшелона. Европейский футбол не может пойти по пути баскетбольной Евролиги, где львиная доля участников выступает в турнире вне зависимости от места в национальном чемпионате.

Очевидно, что подавляющее большинство клубов, не входящих в топ-5 европейских чемпионатов, тоже будут против реформы.

Российская реакция

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что пока рано оценивать этот проект, но призвал Россию защищать свои интересы в различных структурах.

Вячеслав Колосков Почетный президент РФС Непростая ситуация. Европейский футбол давно будоражат разные новаторские идеи. К сожалению, это затея грандов. Было бы очень хорошо, чтобы наши клубы входили в их состав, а для этого нужно очень активно работать. Необходимо отстаивать свои интересы более активно и жестко. Все делается в интересах ведущих клубов, а не национальных лиг. А в Исполкоме РФС должны заниматься не вопросами расширения РПЛ и лимитом, а конкретными делами, связанными с защитой интересов наших клубов на европейской арене. Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется. Очень много зависит от активности наших руководителей клубов и федераций.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что паниковать не стоит, поскольку у реформы достаточно противников.

Василий Кикнадзе Генеральный директор «Локомотива» Есть сильнейшая оппозиция. До 2024 года нынешний формат Лиги чемпионов утвержден. Речь идет о том, что будет после этого срока. Наверное, вы в курсе, что ФИФА выступила с идеей проведения чемпионата мира среди клубных команд. УЕФА считает, что клубы — приоритет региональных конфедераций и решил, что нужно усиливать свое соревнование. Вновь вытащена идея G14, трансформирована определенным образом — ее пытаются реанимировать. Абсолютно согласен со многими национальными лигами, федерациями, и российской, в том числе, что внедрение того, что предлагает ЕCА — серьезнейшая угроза национальным чемпионатам. Такое мнение разделяют национальные лиги Испании, Англии. В последней — чуть ли не на правительственном уровне обсуждалась тема и вызвала категорическое возражение. А в Германии «Бавария» категорически против. Реакция большая, и негативная. Очень активную роль в этом всем играет Ла Лига во главе с ее руководителем Хавьером Тебасом.

Перспективы

Очевидно, что в ближайшие пять лет перемен не будет, но годы пролетят быстро, так что всему европейскому сообществу нужно согласовывать планы на будущее.

Категорически негативная реакция многих членов сообщества на предложенные реформы говорит нам о том, что Лигу чемпионов вряд ли затронут серьезные перемены.

И все же многое будет зависеть от УЕФА, который пока предпочитает держать нейтралитет.

В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге Чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе. Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА. Заявление УЕФА

Совсем недавно своим заявлением порадовал президент УЕФА Александр Чеферин, сказавший, что выступает против перемен.

Александр Чеферин Президент УЕФА Если хотите мое мнение, ничего не должно меняться. Футбол — это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в своем роде в мире. Лига чемпионов — глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для футбола. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще.

Попытки протолкнуть свои идеи со стороны отдельных топ-клубов Европы продолжатся, но паниковать по этому поводу не стоит, поскольку сторонники реформы находятся в меньшинстве. 0