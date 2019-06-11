Возвращение Моуринью в «Челси». Реальность или безумие?

Намеки на перемены

В преддверии финала Лиги чемпионов Жозе Моуринью дал интервью Eleven Sports в Португалии, но этот разговор в значительной степени был проигнорирован британскими СМИ.

Никто не тиражировал его слова, но бывший тренер «Челси» намекнул на третье в своей карьере возвращение на «Стэмфорд Бридж», что должно вызвать дебаты среди болельщиков «синих».

И хотя его приход сейчас маловероятен, тем более что лондонский клуб, похоже, нацелился на Фрэнка Лэмпарда, слова Моуринью поднимают интересный вопрос: готовы ли фанаты принять его с распростертыми объятиями?

Критики скажут, что продажа Эдена Азара в сочетании с потенциальным трансферным запретом означают, что Моуринью не является лучшим кандидатом на пост наставника в нынешних условиях. Впрочем, в своем интервью португалец, похоже, говорил о новом подходе к работе.

Безусловно, его репутация основана на способности выигрывать трофеи в прагматичном стиле, хотя он и утверждает, что его «Челси» с Дэмьеном Даффом и Арьеном Роббеном, а также забивной «Реал», не раз веселили публику.

Интерес заключается в том, что португальский специалист имеет желание адаптироваться к трудным условиям.

«Я использовал время, чтобы поработать над своим будущем, усилить свой штаб, найти новые схемы в работе, не теряя при этом того, кем я являюсь. Именно я, будучи таким, какой я есть, и думая так, как я думаю, оказался на нынешнем уровне. Я хочу быть еще лучше, хочу адаптироваться, хочу найти что-то новое. Этим я и занимался», — сказал Моуринью в интервью Eleven Sports.

Подражание Клоппу и Почеттино

Слова об адаптации могут быть связаны с хорошим восприятием работы Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме» соответственно.

Почеттино до сих пор не выиграл ни одного трофея со «шпорами», но его команда имеет хорошую репутацию, и такое ощущение, что клуб развивается в правильном направлении под его руководством.

Клопп не побеждал с «Ливерпулем» в крупных турнирах до недавнего финала Лиги чемпионов, зато он медленно выстраивал сильный коллектив, что дало ему платформу для того, чтобы занять в будущем сильную позицию.

Ожидается, что «шпоры» этим летом заявят о себе на трансферном рынке. Клопп в последнее время хорошо поработал над усилением состава. При этом эти тренеры имели терпение.

Прекрасным примером стала история с трансфером Алиссона, которого приобрели далеко не сразу после того, как возникли проблемы с Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом. Спросите у любого фаната «Манчестер Юнайтед» или «Челси», согласился бы Моуринью ждать столько же? Неужели сейчас ситуация изменилась?

«Победить в пятом по счету чемпионате или выиграть Лигу чемпионов с третьим по счету клубом — это то, что я хотел бы сделать, но я не одержим этой идеей. Мне просто должен нравиться проект. Я хочу быть счастливым. Я не хочу принимать предложение, не будучи уверенным в своих силах. И быть счастливым не обязательно означает, что я должен всегда побеждать. Если бы мне сказали: "сегодня нет условий для победы, но мы хотим, чтобы вы их создали", я бы оценил такое предложение», — отметил Моуринью.

Работа с молодежью

«Челси» как раз может попасть в эту категорию из-за трансферного запрета и необходимости сформировать долгосрочную стратегию. Может ли Моуринью достаточно быстро адаптироваться к таким условиям? Его харизмы наверняка хватит, чтобы воодушевить молодых игроков «Челси», и он способен выжать из них максимум.

Тот же Джо Коул заявлял, что Моуринью отлично понимал его как молодого игрока. В то же время Карим Бензема тоже высоко оценил свой период становления в футболе под руководством португальца.

«Челси» может пополнить состав рядом перспективных игроков, которые в прошлом сезоне выступали в арендах, включая Тэмми Абрахама, Миши Батшуайи, Альваро Морату, Виктора Мозеса, Кенеди, Тьемуэ Бакайоко и Курта Зума.

«Синие» также приобрели Кристиана Пулишича на замену Эдена Азара и взяли в аренду больше десяти молодых игроков.

Все признаки указывают на то, что Лэмпарду почти наверняка будет помогать Джоди Моррис, который лучше всех знает, что такое Академия «Челси». Однако должен ли Моуринью, имеющий желание меняться, бороться за пост главного тренера? 0