Еврокубки 2019/2020: расписание жеребьевок и квалификационных раундов

Новый еврокубковый сезон стартует уже 25 июня матчами предварительного раунда Лиги чемпионов. От России в этой еврокубковой компании сыграют шесть клубов. Три в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Накануне, 11 июня, прошла жеребьевка предварительного раунда нового сезона Лиги чемпионов. В этом раунде примут участие четыре команды: чемпионы Косово, Гибралтара, Сан-Марино и Андорры. Жеребьевка принесла следующие результаты:

«Фероникели» (Косово) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Санта-Колома» (Андорра)

На этом этапе команды проведут по одному поединку, которые пройдут в Приштине (Косово). Игры полуфинальной стадии состоятся 25 июня, а финал мини-турнира разыграют 28 июня. Победитель финального матча выйдет в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов (Путь чемпионов), а проигравшие отправятся во второй отборочный раунд Лиги Европы (Путь чемпионов).

Жеребьевка первого и второго квалификационных раундов пройдет 18 июня. Поединки первого раунда отбора состоятся 9-10 июля и 16-17 июля. На этом этапе начнут свой путь чемпионы 31 стран Европы.

Матчи второго квалификационного раунда состоятся 23-24 июля и 30-31 июля. Также на этом этапе стартует Путь представителей лиг, где сыграют «Базель» (Швейцария), «Виктория» (Чехия), ПСВ (Голландия), «Олимпиакос» (Греция).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда, в котором начнет свой путь в сетке представителей лиг российский «Краснодар», состоится 22 июля, а матчи — 6-7 августа и 13-14 августа.

На этой стадии по Пути представителей лиг вступят в борьбу также еще пять команд — «Порту» (Португалия), «Динамо» (Киев, Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Истанбул» (Турция) и ЛАСК (Австрия). По Пути чемпионов начнут играть «Аякс» (Голландия) и ПАОК (Греция).

«Быки» не окажутся в числе «сеяных», поэтому их соперниками по отбору могут стать один из двух победителей второго раунда или «Порту» (российские и украинские команды в еврокубках по решению УЕФА разведены между собой).

Если «Краснодар» выйдет в раунд плей-офф, то оппонентами кубанцев за путевку в заветный групповой этап Лиги чемпионов станет один из победителей трех других пар. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 5 августа, а матчи — 20-21 августа и 27-28 августа.

Но если краснодарский клуб проиграет на любом из этих раундов, то он отправится в групповой раунд Лиги Европы.

На групповом этапе Лиги чемпионов уже забронировали себе места два клуба из России — питерский «Зенит» и московский «Локомотив». Жеребьевка группового раунда состоится 29 августа в Монако, а первый тур состоится 17-18 сентября.

Лига Европы

27 июня стартует новый сезон Лиги Европы. Жеребьевка предварительного раунда также состоялась 11 июня. Первые матчи пройдут 27 июня, ответные — 4 июля.

Предварительный раунд:

«Прогрес» (Люксембург) — «Кардифф Мет Юниверсити» (Уэльс)

«Ла-Фиорита» (Сан-Марино) — «Энгордани» (Андорра)

«Сан-Хулиа» (Андорра) — ФК «Европа» (Гибралтар)

«Баллимина Юнайтед» (Северная Ирландия) — «Рунавик» (Фарерские острова)

«Приштина» (Косово) — «Сент-Джозефс» (Гибралтар)

«Тре Фиори»(Сан-Марино) — «Клаксвик» (Фарерские острова)

«Барри Таун» (Уэльс) — «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)

Победители поединков этой стадии выйдут в первый квалификационный раунд Лиги Европы (Путь чемпионов). Жеребьевка первого и второго квалификационных раундов пройдет 18 июня. Поединки первого раунда отбора состоятся 11 и 18 июля. На этом этапе начнут свой путь 87 клубов из тридцати шести ассоциаций.

Второй квалификационный раунд пройдет 25 июля и 1 августа. С этого раунда стартует Путь представителей лиг. В этой ветке со второго раунда отбора стартуют 27 клубов (среди них — «Рома», «Вулверхэмптон» , «Эспаньол» , «Айнтрахт»). Также на этой стадии начнет свой еврокубковый путь и тульский «Арсенал».

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 22 июля, а матчи — 8 и 15 августа. На этой стадии по Пути представителей лиг начнет свой путь 13 команд, в том числе и московский «Спартак».

Победители третьего раунда отбора выйдут в плей-офф, который определит участников групповой стадии. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 5 августа, а матчи — 22 и 29 августа.

Место на групповом этапе Лиги Европы уже забронировал за собой московский ЦСКА, жеребьевка которого пройдет 30 августа в Монако, а первый тур сыграют 19 сентября. 0