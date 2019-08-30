30 августа «Краснодар» и ЦСКА узнают соперников по групповому раунду Лиги Европы.

Онлайн жеребьевки Жеребьевка начнется в 14:00 мск. Страница будет обновляться автоматически

Россия

РПЛ будет представлена всего двумя командами: ЦСКА попал в турнир напрямую по итогам прошлого сезона, а «Краснодар» — путем вылета из Лиги чемпионов. Могли тут быть тульский «Арсенал» и московский «Спартак», но они не справились с соперниками по квалификации.

Турнир

Как и прежде, в групповом этапе Лиги Европы примут участие 48 команд. Она будут разбиты на 12 групп по 4. Согласно правилам, в одну группу не смогут попасть команды из одного национального чемпионата. Не смогут встретиться друг с другом представители России и Украины.

В плей-офф выйдут команды, занявшие 1-2 места в группах. В 1/16 финала к ним добавятся клубы, оказавшиеся на третьем месте в группах Лиги чемпионов.

Перед жеребьевкой все команды разделены на 4 корзины, согласно их рейтингу в таблице УЕФА.

Корзина 1: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» Киев (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия) , «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Голландия), «Краснодар» (Россия) , «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Германия).

Календарь и таблица Лиги Европы

Корзина 3: «Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Голландия), «Хетафе» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул» (Турция), АЗ (Голландия), «Трабзонспор» (Турция).

Корзина 4: «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Витория Гимараэш» (Португалия), ЧФР (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Эспаньол» (Испания), «Вулверхэмптон» (Англия).

Даты

Матчи будут проходить по четвергам в два временных слота.

Тур 1: 19 сентября

Тур 2: 3 октября

Тур 3: 24 октября

Тур 4: 7 ноября

Тур 5: 28 ноября

Тур 6: 12 декабря

Жеребьевка 1/16 финала — 16 декабря 2019 года. Финал Лиги Европы 2019/2020 состоится 27 мая 2020 года в польском Гданьске.

Что еще интересного

Будет вручен приз лучшему игроку Лиги Европы прошлого сезона. 0