Разгрузили календарь. «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы

Московский «Спартак» на своем поле проиграл португальской «Браге» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Дублем в первом тайме отметился нападающий Рикарду Орта, который также забил в ворота красно-белых в первом матче. Под занавес встречи Зелимхан Бакаев сумел отыграть один мяч, но уйти от поражения москвичи не сумели. Этот результат не позволил команде Олега Кононова попасть в групповой этап Лиги Европы.

Взять нахрапом «Брагу» не вышло

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что «Спартаку» не удалось с первых минут матча занять доминирующие позиции и задавить оппонента.

«Кононов бросил в бой всех сильнейших исполнителей, имеющихся у него под рукой. Атакующую четверку составили Зелимхан Бакаев (на излюбленном правом фланге), Андре Шюррле (в центре), Резиуан Мирзов (справа) и пропустивший из-за дисквалификации три матча в РПЛ Эсекьель Понсе (на острие).

Понимая сложность поставленной задачи и подогреваемые заполненными трибунами хозяева с первых минут завладели мячом, но стартового натиска организовать не удалось. Португальцы хладнокровно оборонялись и не торопились расставаться с мячом. Спартаковцы же излишне торопились найти впереди Шюррле, поднимавшегося на одну линию с Понсе, но немцу все время немного не хватало, чтобы зацепиться.

В итоге первый по-настоящему опасный момент случился у ворот Александра Максименко в результате контратаки и классического уже провала в опорной зоне. Этот-то момент и завел спартаковец по-настоящему. Полузащитникам наконец удалось доставить мяч Шюррле в свободную зону в штрафной. Изящный пас немца должен был замыкать Понсе, но он действовал нерасторопно и момент загубил. Следом Самюэль Жиго немного не хватило точности после подачи с углового Гулиева».

Главный соперник «Браги» — газон

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов критикует качество газона на «Открытие Арене», из-за которого команда гостей потеряла сразу двух игроков.

«В расследовании инсайдера "Бизнес-Онлайн" Ивана Карпова о переменах в структуре "Спартака" немало времени уделялось сокращению расходов на подготовку поля: штат агрономов и выделяемые ресурсы сократились, прежние сотрудники уволились или были уволены.

Кажется, "Брага" ощутила последствия этих решений на себе: на 20-й минуте из-за травмы задней поверхности бедра пришлось менять Уилсона, на 39-й по той же причине — Тормену. Неудачно приземлился и вратарь Матеус. У Са Пинту на второй тайм осталась только одна замена.

Календарь и таблица Лиги Европы

Казалось, "Спартак" должен извлечь из этого пользу, надавить на озадаченного соперника, на зону, куда только что вышел неразогретый футболист, но получилось как всегда».

Два гола от Орты

Автор «Спорт-Экспресса» удивляется тому, как вынужденные замены перевернули игру в пользу «Браги», хотя должно было случиться все наоборот.

«Тут и произошло страшное. После второй замены "Брага" неожиданно начала нагнетать, слушая летающего по всей бровке главного тренера Рикарду Са Пинту. Первый гол получился очень красивым: после провала спартаковцев в опорной зоне на ударную позицию вывели Орту, и тот эффектно отправил мяч в дальнюю "девятку".

Трибуны умолкли, "Спартак" — остановился. Са Пинту кричал своим футболистам, указывая на часы: мол, не останавливайтесь, до перерыва еще несколько минут. И "Брага" не остановилась: в первом тайме португальцы забили еще один гол, в целом несильно отличающийся от первого. Снова обрез в центре поля, снова опоздавший Ещенко, снова точный удар Орты.

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"Спартак" оказался в положении "Краснодара": красно-белым тоже нужно было забивать четыре мяча. С одной лишь только разницей, что у "быков" на это было 90 минут, а у спартаковцев — в два раза меньше. В то, что российский клуб сможет отыграться, могли верить только преданные болельщики. Сразу после второго мяча на трибунах образовались очереди на выход. Стоит ли писать, что на второй тайм вернулись не все?»

Неизобретательный «Спартак»

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров проходится по персоналиям игроков, проваливших матч, не забывая раскритиковать тактическую скудность замыслов Олега Кононова.

«Левый фланг "Спартака" — это вообще паноптикум. Вот есть Аиртон — один из самых быстрых футболистов в России. Он способен открываться, обыгрывать и простреливать, но не может — потому что в этой зоне уже есть дублирующий его Мирзов. Вдвоем они не просто мешают друг другу дышать, но и абсолютно не "заужают", делая невыносимой игру для центральных полузащитников.

Так и случился первый гол "Браги". Мирзов опять в кого-то уткнулся, Аиртон был отыгран, Шюрле не успел сесть ниже — и всё, тащи в девять от Орты. Да, конечно, можно сказать, что до этого "Спартак" имел два хороших момента с участием Понсе и Жиго, но ЦСКА в дерби тоже мог забивать трёшку — такие отговорки в футболе не работают.

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Мирзова, кстати, немного жалко. Который матч у парня явно не идет, он пока не готов к игре на новом уровне, его по делу освистывают болельщики, но Кононов всё равно ставит его именно в основу. И этот неисчерпаемый кредит доверия вызывает домыслы о любимчиках и может просто сломать психологию футболиста.

Также непонятно, чего именно в матче с "Брагой" хотел добиться тренерский штаб. В очередном матче Лиги Европы Кононов выставил примерно тот же состав, который показывал примерно тот же футбол и совершал те же ошибки. Са Пинту, по сути, мог вообще не готовиться — просто попросить поплотнее сыграть с Шюррле и Бакаевым, что тренер "Браги", похоже, и сделал. На этом изобретательность еврокубкового "Спартака" закончилась».

Во втором тайме «Спартак» капитулировал

Автор Sport24 Ярослав Кулемин огорченно констатирует, что в концовке встречи красно-белые отказались от борьбы.

«В перерыве диктор напомнил, что "Открытие Арена" — территория без мата, и это выглядело издевательством. Кононов тем временем удвоил присутствие на поле Бакаевых: пострадал много, но бесполезно двигавшийся Мирзов — новость о его замене трибуны встретили бурными (реально бурными) аплодисментами.

Сам Кононов начал второй тайм, опустившись в кресло. Свободным пространством воспользовался лайнсмен, который стал хозяйничать в технической зоне. За полчаса до конца Олег Георгиевич снял с игры Понсе — и это можно было считать вполне официальным актом капитуляции. "Спартак" доигрывал матч. И даже гол Бакаева (того, который Зелимхан) на 89-й не мог этого изменить.

Игра у красно-белых не получилась. Но ждать феерии было наивно. Давайте уже признаем: на уровне еврокубков "Спартак" пишет историю с нуля. Архивные видео с победами над "Реалом" и "Арсеналом" хороши, но все это было слишком давно, чтобы как-то влиять на бренд "Спартака" сегодня. В актуальном составе команды вообще мало людей, которые чего-то достигли на европейском уровне. По большому счету, это один Шюррле.

"Спартак" меняется, это видно. Но это непростой и точно не быстрый процесс. К Лиге Европы в том виде, в котором она его застала, команда оказалась не готова».

Полезный вылет

Автор «Спорта День за Днем» Сергей Летов пытается найти позитивные моменты в вылете красно-белых из еврокубков.

«Вылет пойдет на пользу "Спартаку". Ситуация, как в сезоне-2016/17. Тогда красно-белые также вылетели из Лиги Европы в раунде плей-офф, но досрочно выиграли чемпионат. Москвичи отлично усилились в это трансферное окно, вот-вот должен перейти за 12 млн евро один из главных талантов Чехии — 21-летний полузащитник "Славии" Алекс Крал.

"Спартак" продолжит сезон в комфортном графике. Конкуренты — нет. Все российские клубы, традиционно претендующие на чемпионство, остались в еврокубках. А у "Спартака" появилось преимущество в РПЛ. Правда, теперь в Европе у России 4 команды из 6 и вылет от прямого конкурента за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Болельщики других российских команд будут долго припоминать это "Спартаку".

Календарь и таблица РПЛ

Три года назад красно-белые вылетели от кипрского АЕКа. Но сезон закончился так, что фанаты "Спартака" вряд ли злятся на тот вылет. Правда, тогда после вылета из еврокубков "Спартак" сменил тренера».

Опоздали с трансферами

Автор «Соккер.ру» Синклейр винит в провале «Спартака» в еврокубках запоздалую трансферную кампанию красно-белых.

«Занявшись развлечениями на рынке запоздало, "Спартак" лишил себя надежной опорной зоны, слаженности впереди и определенности для тренера: Мирзов или Бакаев, Гулиев или Умяров. Потому что "съезжала" вся схема и структура. Так что вылет от "Браги" — это не поражение по недоразумению. Бомба под это противостояние была заложена, когда кому-то пришло в голову учинить пертурбации со стартовым свистком в первом туре РПЛ.

Вполне возможно, что "Спартак" разыграется, этот состав разгуляется и покажет класс в чемпионате, но пара недель промедления стоила целого турнира. Надо думать об этом, когда в следующий раз возникнет вопрос о роли деталей в футболе. А "Брага" победила абсолютно по делу. Она слаженно и четко выполняла свою установку. При этом не обладая очень надежной обороной. Португальцы просто смогли сыграть внимательно и не позволить не самым изобретательным подходам "Спартака" становиться фатальными.

А в ответ "Спартак" предоставлял гектары пространства перед владениями Максименко. Такие противостояния решаются либо на очень большом везении, либо на очень хорошей подготовке. Лимиты удачи красно-белые исчерпали, видимо, чуть раньше, когда иногда чудом "отскакивали" от "Туна", но тот был на порядок менее классным, чем "Брага". И здесь уже нужна была подготовка, хотя бы способность не ошибаться на ровном месте. Даже этого "Спартак" из себя не смог выдавить». 0