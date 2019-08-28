Не уровень Лиги чемпионов. «Краснодар» играл от сердца, но без головы

«Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» (1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте встречи: отличился полузащитник Даниил Уткин. Но уже в ответной атаке «Олимпиакос» усилиями Юссефа Эль-Араби сравнял счет. Начало второй половины встречи осталось за гостями: Эль-Араби оформил дубль после подачи экс-игрока «Динамо» Матье Вальбуэна. Таким образом, «Краснодар» во второй раз уступил греческой команде.

Радикально измененный «Краснодар»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает состав, выбранный тренерским штабом российского клуба на важнейший матч.

«Тренерский штаб "быков" в стремлении отыграть громадный гандикап соперника пошел на радикальные перестановки в стартовом составе. Место в воротах занял Станислав Крицюк — и здесь легко угадывалось желание наставников команды снять психологический груз с плеч юного Матвея Сафонова, допустившего грубейшую результативную ошибку в недавнем поединке с "Локомотивом".

Слева в обороне вместо Кристиана Рамиреса, работавшего на износ, вышел Дмитрий Стоцкий. В тройке полузащитников выбывшего на полгода из-за разрыва "крестов" Реми Кабелля и "перекормленного" футболом Руслана Камболова заменили Кристоффер Олссон и Даниил Уткин. В линии атаки в компанию к Вандерсону и Маркусу Бергу отправили начинающего футбольного мага и волшебника Магомеда-Шапи Сулейманова, оставив на скамейке Юнеса Намли.

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А вот наставник "Олимпиакоса" Педру Мартинш почти полностью повторил состав (лишь в атаке в самый последний момент вместо Мигеля Герреро появился Юссеф Эль-Араби), шестью днями ранее учинивший россиянам форменный разгром в Пирее. Элементы ротации в большей степени присутствовали в субботнем поединке первого тура чемпионата Греции с клубом "Астерас". В этом матче красно-белые без Вальбуэна и еще трех игроков еврокубковой "основы" победили малой кровью (1:0). И продлили до шести матчей сухую серию во всех турнирах нынешнего сезона».

Надежда родилась и умерла

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется тому, как всего за минуту «Краснодар» сумел подарить болельщикам веру в возможный успех, и тут же окончательно отобрать ее.

«Всем было понятно, что "Краснодару" необходимо побыстрее забить, но "Олимпиакос" всё равно оказался не готов к высокому прессингу хозяев и решительным проходам с ударами. С первых минут в игру по-настоящему включился Уткин: он и подыгрывал, и перехватывал, и отбирал (с этого началась голевая атака), и забил. К слову, Берг тоже поучаствовал в голевой комбинации.

Задача забить быстрый гол оказалась легче, чем задача справиться со своими эмоциями от него. Символично, что трансляция даже не поспела за голом "Олимпиакоса": разбираться, что произошло, пришлось с повторов.

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Очевидно, игроки "Краснодара" потеряли голову. Они хотели поскорее отобрать мяч и нестись забивать второй, кучей бегали вокруг Поденсе. Петров со Спайичем как оголтелые спринтовали к своим воротам, чтобы поспеть за Аль-Араби, а тот спокойно встал и дождался, пока соперники самоустранятся пролётом мимо. Похвально, что "Краснодар" играл от сердца, но голову отключать при таком гандикапе было противопоказано».

Травма Шапи

Корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин огорчен полученной на исходе получаса игры травмой главного любимца краснодарских болельщиков.

«Магомед-Шапи Сулейманов стал символом молодого поколения академии "Краснодара". Этот парень сейчас — главная любовь и надежда болельщиков. И дело не в том, что он отгружает соперникам шикарные голы. Мы говорим о его отношении к футболу, клубу и жизни. В первом тайме он попал в такой стык, что за его здоровье было страшно. Шапи поднялся и заявил, что всё хорошо. Пять минут он пытался побороть болевые ощущения, но в какой-то момент сложился пополам и упал.

Без контакта, просто бежал и понял, что больше двигаться не в состоянии. Полагаю, не нужно вам объяснять, как провожали его с поля фанаты клуба. Сейчас футбольный Краснодар — это Магомед-Шапи Сулейманов. В "Краснодаре" есть масса ребят опытнее него, но именно этот парнишка и был стрежнем команды. И не стало бы странным увидеть уже сейчас на его руке капитанскую повязку».

И снова Лига Европы

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев огорчен неудачным дебютом «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Больше всех проблем хозяевам доставляли державший в руках нити игры Вальбуэна и реактивный Поденсе. К перерыву в чудо уже не верилось, потому что пять голов за тайм — что-то из ненаучной фантастики. А едва началась вторая половина, вспомнился пирейский шок. Уж слишком простым получился второй гол "Олимпиакоса", который выжал максимум из вброса аута.

Вальбуэна перехитрил всех, включая не дотянушегося до прострела француза Спаича, и Эль-Араби оставалось лишь подставить ногу. Это уже был нокдаун, и останавливаться греки не собирались. Красно-белые играли так, словно это им требовалось побеждать с определенным счетом. Показательно, что лучшим в составе российского клуба оказался Крицюк, все же сменивший в воротах нуждавшегося в паузе Сафонова.

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Лига чемпионов, оказавшаяся на расстоянии вытянутой руки после подвига на "Драгау", скрылась за горизонтом. Больно, обидно, но "быки" не первые и не последние».

Вынужденные замены и несвоевременные голы

Автор «Соккер.ру» Синклейр сетует на проблемы «Краснодара» с составом и на неудачный тайминг пропущенных мячей.

«Продолжая тему потерь, можно снова посетовать на отсутствие Газинского в центре поля и Ари в нападении. Все-таки ось Мартынович-Газинский-Ари смогла бы стать тем остовом, к которому прицепились бы все остальные детали игры. Но Вилена в центре начал теряться, не имея должной поддержки, Вандерсон оказался оторванным на своем краю атаки, а Берг… про Берга уже так много сказано, что неприлично повторяться. Можно продолжать в него верить как в игрока стартового состава, конечно, но теперь уже придется это делать в Лиге Европы. Не в последнюю очередь и из-за него.

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Да даже по ходу конкретно этого матча "Краснодар" понес очередную тяжелую потерю. Сулейманов, который был в значительной мере вдохновителем активного старта, получил травму. Это заметно снизило азарт впереди. С другой стороны, у "Олимпиакоса" прямо перед матчем тоже случилась вынужденная замена. Ведь заявлен в старт был Герреро, но он получил повреждение. Его заменил Эль-Араби, а дальше сами знаете, что было — Юссеф забил два мяча. И не верь после этого в карму.

В продолжение темы: очень невовремя "Краснодар" получал эти голы Эль-Араби. Сначала вроде начал исполняться план, оптимисты даже в чудо уверовали — через минуту Юссеф все обламывает. Причем окончательно, потому что и оптимисты вряд ли в шесть безответных голов "Краснодара" верили. Игра "быков" ощутимо угасла после этого гола, который оказался крайне своевременным для греков. Ну, хорошо, можно было хотя бы просто победить ради болельщиков. Для этого наверняка прошел хороший разговор в перерыве. Но тут же, из раздевалки, "Краснодар" пропускает второй от Эль-Араби. И опять ударяется в уныние. Юссеф словно ощущал мгновения подъема противника и пригвождал его своими голами».

Обошлось без пенальти

Редакция Sport24 отмечает, что результат матча мог оказаться еще более печальным для «Краснодара», если бы не игра голкипера и не благосклонность судьи.

«Второй тайм даже описывать смысла нет. Одна команда понимала, что вышла в Лигу чемпионов. Другая — что шансов просто нет. Логично, что в таком сюжете "Олимпиакос" был бодрее, позитивнее, конструктивнее и просто лучше. Эль-Араби сочинил второй гол уже на 48-й — ассист Вальбуэна, и форвард греков вносит мяч в сетку ворот. А может, это сделал и краснодарец Спайич, но какая теперь разница.

Зачем стоило смотреть последние полчаса? Ну, были качественные эпизоды. Крицюк выдал мегасейв после удара Вальбуэна. Метров с пяти. В противоход. Головой, кстати, — и такое бывает в жизни малыша Матье. Еще у "Краснодара" вышли Скопинцев и Игнатьев — тоже ведь события матча. На Поденсе, кажется, был пенальти, но его судья Скомина не назначил. И правильно — "Краснодару" и так сегодня грустно.

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В итоге 1:2 — российский клуб проиграл и дома. 1:6 за два матча — не самый позитивный финиш Лиги чемпионов для "Краснодара". Но такова реальность — в групповом этапе будет играть вполне заслуженно "Олимпиакос". У "Краснодара" теперь Лига Европы».

Непохожий на себя «Краснодар»

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев критикует кубанцев за несвойственную им игру, показанную ими в еврокубках.

«В отборе Лиги чемпионов мы ни разу не увидели "Краснодар", к которому привыкли в РПЛ — острый, комбинирующий, небанальный. И против "Порту", и против "Олимпиакоса" выходила обычная команда. Только в первом случае — собранная и волевая, а во втором — разобранная и не проявившая характер. Это давняя проблема "Краснодара".

Фиаско "быков" против греков — не показатель слабости нашего футбола, а лишь демонстрация текущего состояния "Краснодара". "Олимпиакос" — не лучше наших лидеров. Стоимость состава на transfermarkt.de (у греческих красно-белых он почти в два раза дешевле краснодарского) — не истина, но разве пирейцы показали что-то выдающееся? Неплохой футбол, но, конечно, не супертоп. Это россияне сыграли слабо. А во втором тайме домашнего матча команда просто встала.

В прошлом сезоне "Краснодар" творил на поле. Можно вспомнить матч с "Зенитом", командой более высокого класса, чем "Олимпаикос". Да, "быки" уступили 2:3, но играли стильно. Тот "Краснодар", с Маурисио Перейрой и Классоном, был готов к Лиге чемпионов. А этот — с перекроенным составом, с несыгранными новичками и переполненным лазаретом — все же нет. Даже несмотря на подвиг в Порту». 0