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    Без фантазии и почти без Эриксена. «Тоттенхэм» неожиданно провалился

    «Тоттенхэм» потерпел сенсационное поражение в матче с «Ньюкаслом»

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    «Шпоры» стартовали в АПЛ с победы над «Астон Виллой» (3:1), далее была чудесная ничья с «Манчестер Сити» (2:2), а в третьем туре «шпоры» дома уступили «Ньюкаслу» — 0:1. Автор ESPN Том Уильямс сделал выводы по минувшему поединку.

    «Ньюкасл» выстоял на характере

    Это был очень скромный «Ньюкасл», который на 27-й минуте усилиями новичка Жоэлинтона открыл счет и в дальнейшем удержал преимущество в унылой и жаркой атмосфере стадиона «Тоттенхэма».

    В каждом из таймов «шпоры» по разу требовали назначить пенальти в ворота гостей, но арбитр Майк Дин проигнорировал апелляции игроков. Свести поединок к очередному спору о VAR означало бы лишить «Ньюкасл» поздравлений с победой, которую они заслужили своим характером и тем, что позволили финалисту ЛЧ с владением мячом 80% нанести всего два удара в створ.

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    • Как и в игре с «Виллой», Почеттино оставил в запасе главного плеймейкера команды Кристиана Эриксена и только на 62-й минуте датчанин все-таки появился, когда «шпоры» всем составом отправились штурмовать ворота соперника. 27-летний Эриксен ранее заявил, что отказывается продлевать контракт и хочет попробовать что-то новое, а уже следующим летом он может стать свободным агентом.

    Эриксен остался в запасе не из-за контракта. Так говорит тренер

    «Шпоры» нанесли всего два удара в створ
    twitter.com/spursofficial

    Почеттино признал наличие проблемы и отметил, трансферное окно в некоторых странах еще открыто, поэтому он все еще может потерять кого-то из обоймы. При этом контрактные дела Эриксена, по словам тренера, не являются причиной того, что хавбек сидит в запасе.

    «Я не могу выбрать больше 11 игроков. Понимаю, почему вы спрашиваете меня об этом. Если бы мы победили 3:0, то таких вопросов не возникало бы. Футболисты из резерва всегда хороши, когда основа не может победить. Я не хочу объяснять таким образом нашу неудачу», — отметил наставник «шпор».

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    • В состав после дисквалификации вернулся Сон Хын Мин, который однажды проверил реакцию голкипера Дубравки, но к тому моменту хозяева уже уступали в счете. Также тренер снова предпочел Давинсона Санчеса в центре защиты Яну Вертонгену, а колумбиец стал одним из тех, кто не смог остановить голевую атаку «Ньюкасла». Мяч дошел до Жоэлинтона, а тот застал врасплох Роуза и голкипера Льориса, записав на свой счет дебютный мяч в Англии после трансфера из «Хоффенхайма».

    Во втором тайме «шпоры» устроили тотальное перекатывание мяча с фланга на фланг, а «Ньюкасл» всем составом отошел в защиту. Стив Брюс перестроил схему с 3-4-2-1 на 5-4-1 с глубокой защитой — даже вингеры Кристиан Атсу и Мигель Альмирон отошли назад. Каждый из игроков «сорок» бросался на любой свободный мяч, а единственный игрок в атаке Жоэлинтон трудился, чтобы получить возможность хотя бы попытаться пробить по воротам Льориса.

    Впереди — «Арсенал»

    «Ньюкасл» боролся каждый мяч
    twitter.com/spursofficial

    Защитники гостей Шер и Ласселлс дважды рисковали привезти пенальти, фоля на Соне и Кейне. В обоих эпизодах защитникам не удалось четко достать мяч, но Дин не поставил 11-метровый, а работники VAR не заметили причин для пересмотра повторов главным арбитром.

    Выход Эриксена и Джовани Ло Чельсо позволили «шпорам» начать создавать голевые моменты. Не очень точно пробивали Лукас Моура и Кейн, Эриксен пытал счастья, но Дубравка отразил угрозу.

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    • У «шпор» теперь есть неделя, чтобы отойти от провала и настроиться на дерби с «Арсеналом» на следующих выходных. У Почеттино после игры спросили, провел ли Эриксен свой последний матч за команду, на что тренер прямо ответил, что не знает.

    Играть без творческого потенциала датчанина — то, с чем, скорее всего, «Тоттенхэму» придется смириться. 0

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