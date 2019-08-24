Долгосрочная перспектива. Стоит ли волноваться из-за доминирования «МанСити»?

На фоне невиданной ранее умной и подвижной позиционной игры венгры выиграли со счетом 6:3, вынудивв своей знаменитой книге написать следующее: «это нельзя было назвать началом краха английского футбола, скорее это был момент осознания всех проблем».

Главный тренер сборной Венгрии Густав Шебеш добавил дополнительную ложку дегтя в бочку с медом. Как вспоминает Уилсон, «он настаивал на том, что успех Венгрии, основанный на командной игре, а не на английском индивидуализме, был победой социализма».

Спустя 65 лет командный футбол вернулся к британским берегам. Просто в этот раз его спонсирует ближневосточная королевская семья, владеющая триллионами долларов и способная платить невиданные зарплаты даже по меркам Премьер-лиги. И если Венгрия уже более 30 лет не может выйти на чемпионат мира, то доминирование «Манчестер Сити» (без вмешательства извне со стороны, например, ФИФА) вряд ли закончится в ближайшее время.

Космический футбол

До сезона 2017/18 ни одна команда Премьер-лиги не могла за сезон преодолеть отметку в 95 набранных очков. «Горожане» с тех пор сделали это дважды, а в прошлом сезоне потеснили «Ливерпуль» с 97 баллами на вторую строчку и оформили домашний требл. В новом сезоне они претендуют на победу в АПЛ, Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов. Кстати, Суперкубок им уже покорился.

Любая потеря очков «Манчестер Сити» в этом сезоне будет сопровождаться либо голом-претендентом на премию Пушкаша, либо каким-то невероятно спорным моментом. Естественный порядок вещей — победа «горожан», все остальное — отклонение от нормы.

Другими командами, достигшими подобного космического уровня в этом десятилетии, были «Бавария», «Барселона» и «Реал». Но «Бавария» имела костяк из игроков, победивших на чемпионате мира в составе сборной Германии, а также, вероятно, величайших вингеров своего поколения — Арьена Роббена и Франка Рибери. «Барселона» и «Реал»? Ну, у них были Лионель Месси и Криштиану Роналду — единственные игроки, которые были бесспорно лучше не только Роббена и Рибери, но и в значительной степени кого-либо другого за всю историю.

Незаменимых нет

После того, как «горожане» достигли отметки в 100 набранных очков и завоевали титул в сезоне 2017/18, многие сошлись во мнении, что ключевым игроком команды является Кевин де Брейне. В ежегодном рейтинге топ-100 лучших футболистов по версии Guardian он занял четвертое место и стал лучшим среди атакующих полузащитников, тогда как никто из его партнеров не попал даже в топ-15. Его умение играть в стиле нападающего из глубины (восемь голов и 16 результативных передач) выводило «Манчестер Сити» по уровню игры в стратосферу.

До начала прошлого сезона реальной причиной, способной помешать «горожанам» защитить титул, называлась травма де Брейне. Так уж вышло, что она случилась, а бельгиец за весь сезон сыграл менее 1000 минут. Однако «Сити» в целом был так же хорош, как и год назад. Фактически, по данным TruMedia, они забили даже больше голов, чем ожидалось. У Гвардиолы был третий суперсостав, но в этот раз не было незаменимой суперзвезды.

Футбольный консалтинг «21-й клуб» разработал систему рейтинга игроков, которая подсказывает нам, сколько очков принес своей команде каждый отдельный футболист в сравнении со средним уровнем лиги. Подобный вид статистики перекочевал из бейсбола.

«Стерлинг, Агуэро и де Брейне занимают пятое, восьмое и девятое места соответственно в наших рейтингах. В топ-4 входят: Месси, Салах, Неймар и Роналду», — сказал глава «21-го клуба» Омар Чаудхури.

С тех пор как владельцы из Абу-Даби приобрели английский клуб в 2008 году, «Сити» потратил на трансферы больше любого другого клуба, но ни одна сделка не входит даже в топ-20 самых дорогих за всю историю.

«У них есть группа выдающихся игроков, но нет настоящих суперзвезд», — отметил Чаудхури.

Такая команда, как «Пари Сен-Жермен», имеющая в составе Неймара и Килиана Мбаппе, двух самых дорогих футболистов мира, вынуждена жертвовать глубиной состава и терять качество на других участках поля из-за ограниченных ресурсов. Именно поэтому парижане столь уязвимы к потере звезды. Неймар дважды подряд травмировался во время плей-офф Лиги чемпионов, а его ПСЖ сразу же вылетал в 1/8 финала.

У Гвардиолы такой проблемы нет. По данным «21-го клуба», пять игроков «Сити» входят в топ-20 их рейтинга: три уже упомянутых Чаудхури, плюс Лерой Сане и Давид Сильва. «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» (по три) — единственные другие клубы, у которых больше двух игроков в топ-20.

Де Брейне получает травму и тут же появляется Бернарду Силва, сразу становясь одним из лучших полузащитников в мире. Если Серхио Агуэро, один из величайших бомбардиров в истории АПЛ, окажется в лазарете, то угадайте, кто его заменит? Да, Габриэл Жезус, форвард с еще лучшими показателями по забитым мячам. Сане, который в прошлом сезоне был вторым в лиге по среднему количеству голов (без пенальти) и результативных передач за 90 минут, рискует пропустить весь сезон, но это не имеет большого значения, потому что Стерлинг, Бернарду и Рияд Марез готовы распределить между собой его игровые минуты.

Удачные приобретения

О, и этим летом «горожане» потратили рекордную сумму в 63 миллиона фунтов стерлингов на Родри, чтобы ответить на давний вопрос о том, что же произойдет, когда разрядится батарея у Фернандиньо. Жуан Канселу приехал из «Ювентуса», чтобы обеспечить прикрытие для вездесущего Кайла Уокера.

«Эта команда поражает соперника двойным ударом. "Сити" имеет сильных футболистов на каждой позиции, притом они очень стабильны», — сказал Марк Тейлор, аналитик, сотрудничающий с различными клубами Премьер-лиги.

Согласно рейтингу самого Тейлора, большинство игроков «Сити» редко выступают ниже своего среднего уровня. «Вам не удастся подловить "горожан" на расслабленности», — заявил он.

Даже когда имеется список вопросов без четкого ответа, Гвардиола все равно их находит.

Два сезона назад Бенжамен Менди, левый защитник, приобретенный у «Монако» за 52 миллиона фунтов, получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона. Гвардиола сразу же переквалифицировал Фабиана Делфа, который в тот момент был игроком центра поля с призрачными перспективами, в достаточно хорошего защитника, чтобы регулярно играть в стартовом составе. В прошлом сезоне Фернандиньо после февраля провел на поле всего 90 минут, но и без него «Сити» финишировал с серией побед из 14 матчей.

«Клуб достиг нынешних высот во многом благодаря прогрессу многих имеющихся игроков. Нет ни одного футболиста, который стал бы хуже играть при Пепе, что еще раз доказывает, что клубы могут добиться успеха благодаря правильным тренировкам, а не трансферам, в которых многие видят панацею», — отметил Чаудхури.

Гвардиола — творец успеха

Конечно, Гвардиола — единственная сквозная линия, соединяющая великие команды «Барселоны», «Баварии» и нынешнего «Манчестер Сити». Здесь, как и во время пребывания в Германии, ему осталось сделать лишь одну вещь, чтобы его работа действительно была оценена по заслугам, — выиграть Лигу чемпионов.

Однако в эпоху, когда в Премьер-лиге скопилось небывалое количество денег и тренерского таланта, Гвардиола и его партнеры провели лучший сезон в истории клуба, имея в составе лишь одного игрока, финишировавшего в топ-15 по итогам голосования за «Золотой мяч».

Глобализация и ранее немыслимые суммы денег изменили спорт, и особенно этот клуб. Но работа «Сити», пусть и причудливо, действительно напоминает успех той венгерской сборной Шебеша. Учитывая все ресурсы, стоящие за Гвардиолой, и то, как его команда смогла доминировать в самой конкурентоспособной лиге Европы благодаря успешной ротации, трудно представить, что какой-то другой английский клуб способен составить «Манчестер Сити» достойную конкуренцию.

«Для меня главной трагедией была полная беспомощность, неспособность что-то сделать, чтобы изменить мрачное мировоззрение», — написал в своей автобиографии Гарри Джонстон, один из защитников сборной Англии, игравший против Венгрии. Спустя полвека все остальные клубы Премьер-лиги могут начать испытывать те же чувства в отношении «Манчестер Сити», если они еще этого не сделали. 0