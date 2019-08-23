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    Сарри — единственный шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»

    Превью Серии А сезона 2019/2020 — зачем смотреть, за кем следить

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    В Италии 24 августа стартует новый сезон местного чемпионата. Представляем анонс Серии А.

    Борьба за выживание

    Две напрямую вышедшие в Серию А команды возвращаются к элитному футболу после относительно продолжительного отсутствия. Чемпион Серии В «Брешия» отсутствовала восемь лет, а «Лечче» — семь. «Верона» же вернулась за один год через поединки плей-офф.

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    • Самое большое имя в составе «Брешии» — Марио Балотелли, который этим летом вернулся в регион, где он родился и вырос. Он будет партнером лучшему бомбардиру Серии B 2018/2019 Альфредо Доннарумме. Их дуэт должен помочь ломбардцам бросить вызов котировкам букмекеров, которые считают их вторым наиболее вероятным претендентом на понижение в классе.

    Наиболее вероятный — это «Лечче», в котором сочетается нехватка опыта выступлений в элите и состав, который, кажется, лучше подходит для второго дивизиона кальчо.

    Календарь и таблица Серии А

    «Вероне», которая потрясла мир, выиграв чемпионат в 1985 году, дают шанс на выживание. Однако отсутствие инвестиций в команду и трудности, с которыми она сталкивалась во время предыдущего пребывания в Серии А, позволяют предположить, что у нее будут проблемы.

    Борьба за еврокубки

    Так же, как и в английской Премьер-лиге, здесь есть группа претендентов, которые борются за желанную четвертую путевку в Лигу чемпионов. Тремя наиболее вероятными кандидатами на нее сейчас являются «Рома», «Милан» и «Аталанта».

    «Россонери» в прошлом сезоне заняли пятое место, уступив право сыграть в ЛЧ своим соседям по городу, но в любом случае выступать в еврокубках этого сезона им было запрещено из-за нарушения правил финансового фэйр плэй. С учетом отсутствия необходимости выступать где-то еще, кроме итальянских турниров, а также — впечатляющих подписаний в лице форварда Рафаэла Леао и защитника Тео Эрнандеза, у дружины Марко Джампаоло хорошие шансы на успех.

    «Джаллоросси», с другой стороны, отходят от неутешительного сезона, в котором тяжелое поражение от «Лацио» в марте стоило работы наставнику Эусебио Ди Франческо. За этим последовал финиш на шестом месте.

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    • В течение лета произошел массовый отток игроков, в том числе ключевого защитника Костаса Маноласа, легендарного полузащитника Даниэля Де Росси и звездного форварда Стефана Эль Шаарави. Учитывая определенную нехватку усиления команды, неизвестно, смогут ли «Волки» под руководством экс-рулевого донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки вернуться в топ-4.

    Темная лошадка борьбы за Лигу чемпионов — «Аталанта», которая впервые в прошлом сезоне вышла на главный турнир Старого света с впечатляющей третьей позиции. Коллектив потерял несколько звезд, чьи арендные соглашения закончились, но подписание таких исполнителей, как нападающий Луис Муриэль из «Севильи», поможет бергамаски идти в ногу с более твердо стоящими на ногах соперниками.

    Борьба за чемпионство

    «Ювентус» выиграл Серию А 35 раз (или 37 раз, если вы спросите тех его фанатов, которые не упускают титулы, снятые с клуба после скандала с «Кальчополи») и является фаворитом на то, чтобы завоевать скудетто в девятый сезон подряд. И летняя трансферная кампания «бьянконери» сделала их сильную команду еще сильнее.

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    • Самое главное подписание — 19-летний центральный защитник Маттейс де Лигт, который умело справился с Криштиану Роналду, когда «Аякс» выбил «Старую Синьору» из четвертьфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Голландец был целью нескольких мощных клубов Европы, и «Юве» заявил о своем намерении доминировать на континенте, заплатив 75 миллионов евро. Стареющей обороне также призван помочь трансфер многообещающего центрбека Мериха Демирала из «Сассуоло».

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    Чтобы финансировать эти подписания, команду покинула пара очень полезных игроков: Жоао Канселу был заменен на Данило из «Манчестер Сити», а подающая надежды звезда Мойзе Кин теперь играет в «Эвертоне». Несмотря на потери, состав стал более сбалансированным. И туринцы получат импульс от возвращения Джиджи Буффона, 41-летней легенды клуба, которая поддержит Войцеха Щенсны в воротах.

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    • У «Юве» также есть новый наставник в лице Маурицио Сарри, который, как ожидается, будет играть в привлекательный, атакующий футбол, который помог его «Наполи» почти украсть титул Серии А в 2018 году. Оборонительный полузащитник — пожалуй, самый важный исполнитель в системе Сарри, и роль Жоржиньо сыграет ветеран Миралем Пьянич. Это почти наверняка обновление, но насколько оно будет эффективным — есть вопрос.

    Если быть реалистичным, только у двух команд есть шансы побороться с «бьянконери» за скудетто. «Наполи» составил пару из Маноласа и Калиду Кулибали в обороны, чтобы сформировать один из лучших дуэтов центрбеков в лиге. Атаку, между тем, усилит мексиканский вингер Ирвинг Лосано — в своем втором сезоне во главе «адзурри» у Карло Анчелотти есть ингредиенты, которые помогут ему занять второе место.

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    • Однако эту задачу усложнит «Интер». Антонио Конте заменил на тренерском мостике Лучано Спаллетти, и множество новых подписаний усилили команду. Ромелу Лукаку прибыл за сумму в 65 миллионов евро, в то время как его бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, как сообщается, намерен отправиться в том же направлении.

    Интер также потратил большие деньги на полузащитников Валентино Лазаро, форварда Маттео Политано и ветерана-центрбека Диего Година. Звездный нападающий Мауро Икарди остается вне команды и, похоже, вряд ли перейдет в другой клуб, но в остальном все выглядит хорошо для миланского коллектива. 0

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