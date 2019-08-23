Сарри — единственный шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»

Борьба за выживание
Две напрямую вышедшие в Серию А команды возвращаются к элитному футболу после относительно продолжительного отсутствия. Чемпион Серии В «Брешия» отсутствовала восемь лет, а «Лечче» — семь. «Верона» же вернулась за один год через поединки плей-офф.
Самое большое имя в составе «Брешии» — Марио Балотелли, который этим летом вернулся в регион, где он родился и вырос. Он будет партнером лучшему бомбардиру Серии B 2018/2019 Альфредо Доннарумме. Их дуэт должен помочь ломбардцам бросить вызов котировкам букмекеров, которые считают их вторым наиболее вероятным претендентом на понижение в классе.
Наиболее вероятный — это «Лечче», в котором сочетается нехватка опыта выступлений в элите и состав, который, кажется, лучше подходит для второго дивизиона кальчо.
«Вероне», которая потрясла мир, выиграв чемпионат в 1985 году, дают шанс на выживание. Однако отсутствие инвестиций в команду и трудности, с которыми она сталкивалась во время предыдущего пребывания в Серии А, позволяют предположить, что у нее будут проблемы.
Борьба за еврокубки
Так же, как и в английской Премьер-лиге, здесь есть группа претендентов, которые борются за желанную четвертую путевку в Лигу чемпионов. Тремя наиболее вероятными кандидатами на нее сейчас являются «Рома», «Милан» и «Аталанта».
«Россонери» в прошлом сезоне заняли пятое место, уступив право сыграть в ЛЧ своим соседям по городу, но в любом случае выступать в еврокубках этого сезона им было запрещено из-за нарушения правил финансового фэйр плэй. С учетом отсутствия необходимости выступать где-то еще, кроме итальянских турниров, а также — впечатляющих подписаний в лице форварда Рафаэла Леао и защитника Тео Эрнандеза, у дружины Марко Джампаоло хорошие шансы на успех.
«Джаллоросси», с другой стороны, отходят от неутешительного сезона, в котором тяжелое поражение от «Лацио» в марте стоило работы наставнику Эусебио Ди Франческо. За этим последовал финиш на шестом месте.
В течение лета произошел массовый отток игроков, в том числе ключевого защитника Костаса Маноласа, легендарного полузащитника Даниэля Де Росси и звездного форварда Стефана Эль Шаарави. Учитывая определенную нехватку усиления команды, неизвестно, смогут ли «Волки» под руководством экс-рулевого донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки вернуться в топ-4.
Темная лошадка борьбы за Лигу чемпионов — «Аталанта», которая впервые в прошлом сезоне вышла на главный турнир Старого света с впечатляющей третьей позиции. Коллектив потерял несколько звезд, чьи арендные соглашения закончились, но подписание таких исполнителей, как нападающий Луис Муриэль из «Севильи», поможет бергамаски идти в ногу с более твердо стоящими на ногах соперниками.
Борьба за чемпионство
«Ювентус» выиграл Серию А 35 раз (или 37 раз, если вы спросите тех его фанатов, которые не упускают титулы, снятые с клуба после скандала с «Кальчополи») и является фаворитом на то, чтобы завоевать скудетто в девятый сезон подряд. И летняя трансферная кампания «бьянконери» сделала их сильную команду еще сильнее.
Самое главное подписание — 19-летний центральный защитник Маттейс де Лигт, который умело справился с Криштиану Роналду, когда «Аякс» выбил «Старую Синьору» из четвертьфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Голландец был целью нескольких мощных клубов Европы, и «Юве» заявил о своем намерении доминировать на континенте, заплатив 75 миллионов евро. Стареющей обороне также призван помочь трансфер многообещающего центрбека Мериха Демирала из «Сассуоло».
Чтобы финансировать эти подписания, команду покинула пара очень полезных игроков: Жоао Канселу был заменен на Данило из «Манчестер Сити», а подающая надежды звезда Мойзе Кин теперь играет в «Эвертоне». Несмотря на потери, состав стал более сбалансированным. И туринцы получат импульс от возвращения Джиджи Буффона, 41-летней легенды клуба, которая поддержит Войцеха Щенсны в воротах.
У «Юве» также есть новый наставник в лице Маурицио Сарри, который, как ожидается, будет играть в привлекательный, атакующий футбол, который помог его «Наполи» почти украсть титул Серии А в 2018 году. Оборонительный полузащитник — пожалуй, самый важный исполнитель в системе Сарри, и роль Жоржиньо сыграет ветеран Миралем Пьянич. Это почти наверняка обновление, но насколько оно будет эффективным — есть вопрос.
Если быть реалистичным, только у двух команд есть шансы побороться с «бьянконери» за скудетто. «Наполи» составил пару из Маноласа и Калиду Кулибали в обороны, чтобы сформировать один из лучших дуэтов центрбеков в лиге. Атаку, между тем, усилит мексиканский вингер Ирвинг Лосано — в своем втором сезоне во главе «адзурри» у Карло Анчелотти есть ингредиенты, которые помогут ему занять второе место.
Однако эту задачу усложнит «Интер». Антонио Конте заменил на тренерском мостике Лучано Спаллетти, и множество новых подписаний усилили команду. Ромелу Лукаку прибыл за сумму в 65 миллионов евро, в то время как его бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, как сообщается, намерен отправиться в том же направлении.
Интер также потратил большие деньги на полузащитников Валентино Лазаро, форварда Маттео Политано и ветерана-центрбека Диего Година. Звездный нападающий Мауро Икарди остается вне команды и, похоже, вряд ли перейдет в другой клуб, но в остальном все выглядит хорошо для миланского коллектива. 0