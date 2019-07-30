Напряженное лето «Интера». У Конте хватает проблем

Десятки фанатов «Интера» слонялись в вестибюле отеля, в котором «нерадзурри» поселились в Сингапуре, когда команда возвращалась с утренней тренировки. Там были местные жители, приезжие и представители практически всех национальностей из Юго-Восточной Азии.

Они были одеты как в старые, так и в новые футболки «Интера». Один из болельщиков поверил в Андреа Пинамонти и купил футболку с его фамилией. У большинства остальных фанатов на спине красовалась фамилия Мауро Икарди.

Самого Икарди не было в автобусе, возвращавшемся со стадиона «Чоа Чу Канг», на котором «Интер» провел первую из двух ежедневных тренировок. Икарди, который был отправлен домой еще в ходе первого тренировочного лагеря «Интера» в Швейцарии, фактически оказался на карантине. Он тренируется индивидуально как можно дальше от команды, а клуб в это время надеется (и пока что напрасно) на хорошее предложение, чтобы продать аргентинца.

Мауро Икарди globallookpress.com

В феврале после серии провокаций, из-за которых раздевалка команды разделилась на два лагеря, Икарди был лишен капитанской повязки. И сейчас для игрока, который в свои 26 лет уже занимает восьмое место в числе лучших бомбардиров в истории клуба, точно нет пути назад. А ведь в конечном итоге Икарди имел все шансы, чтобы превзойти рекорд Джузеппе Меацца...

«Ситуация с Икарди весьма прозрачна, клуб был предельно ясен. Икарди — вне нашего проекта», — сказал Антонио Конте 20 июля на пресс-конференции перед матчем против «Манчестер Юнайтед» в рамках Международного кубка чемпионов.

Несмотря на расстояние более чем в 10 тысяч километров Икарди все равно нашел вариант, чтобы разозлить клуб, совершив импровизированную поездку на Ибицу, тогда как вся остальная команда усердно работала в Сингапуре.

Когда автобус с командой наконец прибыл к отелю, а игроки и тренерский штаб вошли в вестибюль, охране пришлось вмещаться, чтобы защитить лишь одного игрока от натиска желающих сделать селфи и взять автограф.

Раджа Наингголан вырос в Бельгии, но имеет индонезийское происхождение. И у него есть огромное количество фанатов в этой части планеты. Полузащитник остановился, раздал автографы, улыбнулся и стал главным конкурентом припаркованного у отеля Lamborghini Urus, окрашенного в цвета «Интера», за звание самой популярной мишени для фото среди болельщиков. И все же, когда наступил день матча, Наингголан не вышел на поле даже на замену.

Раджа Наингголан globallookpress.com

Конте и генеральный менеджер «Интера» Беппе Марротта на презентации тренера две недели назад ясно дали понять: Наингголан находится в той же лодке, что и Икарди. В прошлом сезоне он перешел черту. И неважно, что его навыки на поле — это именно то, что хочет видеть от полузащитника Конте. Гол Наингголана, забитый в последнем туре Серии А, который помог «Интеру» квалифицироваться в Лигу чемпионов, видимо, ничего не меняет. Как и присутствие Наингголана в туре команды.

Те, кто считал, что поездка Наингголана с командой свидетельствует о том, что клуб все переосмыслил, оказались неправы. Несмотря на все сострадание, проявленное по отношению к бельгийцу на фоне известий о том, что его жена больна раком молочной железы, клуб не колеблется в вопросе будущего футболиста.

У Конте уже есть идеи касательно того, как будет играть его полузащита, и 31-летний парень, который любит курить, в планы тренера не входит.

Настроение фанатов в Сингапуре сводилось к следующему: команда здесь, но не совсем та, которую все надеялись увидеть. Одно дело — что так чувствовали фанаты, другое — что никто не чувствовал этого больше, чем Конте.

«Интер» уже купил для своего тренера четырех игроков, и это, не считая уругвайского защитника Диего Година, который перешел в команду бесплатно. Клуб потратил уже 101 миллион евро на подписание новых футболистов. А если ряд бонусов будет активирован, то покупка полузащитника «Кальяри» Николо Бареллы может стать самым дорогим подписанием в истории клуба.

Николо Барелла globallookpress.com

Проблема команды, с точки зрения Конте, была четко видна в матчах против «Лугано» и «МЮ». В обоих поединках в атаке команды на поле выходили Самуэле Лонго и Себастьяно Эспозито. Первый — 27-летний нападающий, который может перейти в аренду в десятый раз в карьере. Второй — 17-летний воспитанник клубной академии «Интера», который уже является клиентом Мино Райолы, но, несмотря на всю шумиху вокруг его персоны, пока по-прежнему выглядит, как мальчик, который играет против мужчин.

По мнению Конте, решение может быть найдено на «Олд Траффорд». Ромелу Лукаку, по слухам, был близок к переходу в «Интер», а после матча обменялся футболками и покидал поле в футболке «нерадзурри». Однако он остается игроком «МЮ». На вопрос, разочарован ли Конте отсутствием прогресса в заключении сделки между клубами, тренер ответил: «Разочарован — это громкое слово».

Ромелу Лукаку globallookpress.com

«Интер» пока купил не всех игроков, которых хочет, и продал тоже не всех игроков, от которых хотел бы избавиться. Лукаку и Эдин Джеко не перешли в «Интер», а Икарди и Наингголан все еще в составе команды. Покупателей на Жоау Марио и Борху Валеро еще предстоит найти. А время идет. Без денег от продаж «Интер» не сможет подписать главные цели Конте.

«Я настроен оптимистично, — блефовал Конте, — Тем не менее, я ожидал, что мы продвинемся дальше. Проблемы должны быть решены. Мы отстаем и сейчас должны сплотиться, потому что время никого не ждет. Вы все знаете, как важно для меня иметь игроков в своем распоряжении».

Стратегия Конте по наращиванию напряжения продолжилась и после поражения от «Ювентуса» со счетом 0:1. Тогда тренер публично пришел к выводу, что Иван Перишич не может играть в роли левого защитника по всему флангу в его системе.

Давление нарастает, и Конте, кажется, задался вопросом, чувствуют ли это люди, принимающие решения в клубе, так же, как чувствует он. Конте обладает репутацией победителя (три титула Серии А в качестве главного тренера «Ювентуса» и победа в АПЛ с «Челси»). Это значит, что люди ждут от него мгновенного успеха. И Конте прекрасно понимает это.

Антонио Конте globallookpress.com

Абонементы на домашние матчи «Интера» в этом сезоне были распроданы в мгновение ока. Девять лет без чемпионского титула лишь усиливают ожидания. Миллионы фанов «Интера» по всему миру считают Конте лучшей возможность для клуба положить конец этой засухе.

Любой, кто знаком с Конте, знает, что его не устроит второе место. И слова, которые мы слышим из лагеря «Интера», очень отличаются от того, что было до прихода итальянца.

«У меня есть уверенность», — сказал Антонио Кандрева после поражения от «МЮ». И он не единственный. Его партнер по команде Роберто Гальярдини пошел еще дальше: «Я убежден, что нас ждет отличный сезон. Мы только в начале пути, предстоит проделать еще много работы. Когда начнутся важные матчи — мы будем готовы».

Что касается Бареллы, то он мог и не перейти в «Интер». «Кальяри» уже принял предложение «Ромы», прежде чем договориться с «нерадзурри». Но у самого игрока никогда не возникало сомнений относительного того, где он хочет играть. «Я был полностью убежден проектом "Интера", а я очень амбициозен. Думаю, что перешел в амбициозный клуб с отличным тренером. "Интер" хочет добиваться прогресса, я хочу того же, поэтому, думаю, перешел в лучший для меня клуб», — сказал Баррелла.

«Интеру» предстоит провести еще много работы как на поле, так и за его пределами. «МЮ», «Ювентус» и даже «Тоттенхэм» привлекли большее число фанатов в Сингапуре. The Straits Times описала приезд «Интера», как «в общем-то, неприметную историю».

А в матче против «МЮ» на «Национальном стадионе» подавляющее число фанатов были одеты в красное. «Сегодня здесь был "Олд Траффорд". Мне казалось, что мы играли дома. Невероятная атмосфера», — отметил Уле-Гуннар Сульшер.

«Интер» — «МЮ» globallookpress.com

Когда вратари «Интера» вышли на разминку, Томмазо Берни поблагодарил фанатов аплодисментами, думая, что рев трибун адресован в их адрес. Он просто не знал, что сразу за ним бежали игроки «МЮ».

Когда диктор по стадиону объявлял фамилии игроков, то наибольшую реакцию вызвали имена Давида Де Хеа, Поля Погба и новичка «МЮ» Аарона Ван-Биссаки. Когда он переключился на «Интер», то стало очевидно, что такие отличные игроки, как Самир Ханданович и Стефан де Врий, не поражают воображение болельщиков.

Отсутствие в команде суперзвезды международного уровня не смущало лишь великолепный фан-клуб «Интера» в Индонезии (Inter Club Indonesia). Они пели песни и развернули на трибуне плакаты, которые привезли с собой из Джакарты.

В китайском Нанкине, «втором доме» «Интера» в аэропорту команду встретили около пяти тысяч фанатов. «Ювентус» ожидал, что матч будет немного похож на игру на «Сан-Сиро», поэтому стало неожиданностью то, что китайские фанаты по численности превзошли болельщиков «Интера».

Можете назвать это эффектом Криштиану Роналду, наложенным на десятилетие, принадлежащее в итальянском футболе «Ювентусу», а также тот фактор, какие усилия были предприняты для глобализации клубов.

В общем, это стало напоминанием о той задаче, которая стоит перед Конте и «Интером». «Маленькая военная машина», которую Конте создал в «Юве», теперь является мировым гигантом. И превзойти этого гиганта — самый большой вызов в карьере тренера. 0