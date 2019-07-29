Предсезонный тур «МЮ». Пять главных выводов

«Юнайтед» удалось обыграть «Тоттенхэм» в Шанхае после успехов в поединках с «Перт Глори», «Лидсом» и «Интером». У команды осталось впереди всего две недели и две игры — против «Кристиансунда» в Осло и «Милана» в Кардиффе, а затем 11 августа состоится стартовый матч АПЛ против «Челси» дома.

Уже сейчас можно увидеть, как будет выглядеть новый «Манчестер Юнайтед».

Требуются еще один-два новичка

Сульшер не стесняется говорить, что ему все еще нужны новые футболисты, но вряд ли стоит ждать от клуба чрезмерной активности на рынке.

«Мы работаем над усилением одной или двух позиций. Это может сделать нас лучше», — отметил тренер.

Ситуация осложняется туманным будущим Ромелу Лукаку и нежеланием «Интера» платить за форварда 80 миллионов фунтов. Если бельгиец уйдет, то Сульшеру потребуется новый форвард, а для этого надо будет действовать быстро.

Возможные замены? Пауло Дибала из «Ювентуса», Мауро Икарди из «Интера», Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» и другие, но пока это лишь слухи.

Марсьяль перемещен в центр

Антони Марсьяль globallookpress.com

Антони Марсьяль начинал свою карьеру в «Юнайтед» в качестве центрфорварда, но большую часть игр в последние годы он действовал на левом фланге. Предполагалось, что Маркус Рашфорд станет острием атак команды Сульшера, но во время тура на этой позиции чаще оказывался именно Марсьяль.

Перемещение француза ближе к бомбардирским позициям имеет смысл, потому что он — самый естественный финишер из всех, кто есть в команде. В то же время у Рашфорда лучше развита оборонительная дисциплина и он полезнее смотрится именно на фланге.

Дэниел Джеймс поможет команде уже сейчас

Дэниел Джеймс Sky Sports

Вингер был подписан из «Суонси» за 15 миллионов долларов летом, но парень никогда ранее не играл в Премьер-лиге, а проявил себя в Чемпионшипе.

Тем не менее, в туре не было никаких намеков на то, что Сульшер хочет оставить новичка в резерве на следующий сезон.

Джеймс провел на поле много минут, действуя на обоих флангах, и его потенциал на этом уровне выглядел прекрасно. В 21 год еще достаточно времени, чтобы прибавить в завершении атак и других сферах, но уже сейчас его темп просто пугает.

Чего стоит один спринт в игре с «Лидсом», который напоминал бег по стометровке в финале Олимпиады. Не стоит удивляться, если Джеймс окажется в старте на матч с «Челси» в АПЛ.

Лингард — ключевая фигура «МЮ»

Джесси Лингард globallookpress.com

У Джесси Лингарда оказался под шквалом критики этим летом, когда ролик с матами и алкоголем с отпуска футболиста оказался под прицелом СМИ.

Тем не менее, парень собрался, отказался от общения с журналистами и выглядел одним из лучших на тренировках.

Сульшер прилично нагружал подопечных в это межсезонье, но именно Лингард демонстрировал лучшую статистику. Норвежец хочет, чтобы «Юнайтед» постоянно прессинговал, а Лингард сыграет ключевую роль в этой тактике.

В этом сезоне, скорее всего, Джесси будет исполнять роль атакующего полузащитника, поэтому от него будет зависеть не только развитие атаки, но и прессинг, если команда остается без мяча.

Гринвуд — претендент на место в основе

Мейсон Гринвуд Sky Sports

Мейсон Гринвуд, которому только 17 лет, был одним из самых ярких открытий, когда забил первые два гола за основную команду, в том числе победный «Интеру».

Именно этот парень произвел наибольшее впечатление из всех молодых футболистов, которые отправились в тур.

Сульшер уже прямо сказал, что Мейсон будет претендовать на место в старте против «Челси». Пока сложно прогнозировать, но можно предположить, что с такими темпами он способен стать основным игроком «Юнайтед». 0