«Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника

Революция в «Реале» не состоялась
Издание Marca отметило, что статус «товарищеский матч» отошел в данном случае на второй план:
«"Атлетико" унизил "Реал" в заокеанском дерби. Разгром получился таким, что на второй план отошел факт, что это просто предсезонный поединок.
Обе команды серьезно обновились этим летом, но у Диего Симеоне все работает — Диего Коста, Жоау Фелиш, Витоло... В стане мадридцев все наоборот. Команды просто не видно на поле, а революция так и не состоялась. При этом времени становится все меньше.
Что касается Диего Косты, то форвард показал, что планирует провести яркий сезон. Невозможно выглядеть более эффективным и выступить лучше, чем это было в минувшей игре. В такой форме Коста способен приносить "Атлетико" трофеи».
«Без идеи, без характера, без плана»
Жестко по выступлению «Реала» прошлись в AS:
«Атлетико» мог только мечтать о таком прекрасном вечере с классной игрой Жоау Фелиша. В итоге команда получила это против соперника, который вышел на поле без идеи, без характера, без плана. Команда Зидана была повержена и морально, и физически.
Да, этот поединок — не более чем подготовка к новому сезону, о чем думают многие. Но тревога фанатов «Реала» только усилилась после провалов прошлого сезона. Позорное выступление команды останется в истории клуба.
С другой стороны, великолепный «Атлетико», у которой есть прекрасные Сауль и Коке, талантливый Жоау Фелиш и целая система, которая вызывает восторг. Блестящая игра с мячом и без него«.
"Атлетико" наказывал "Реал" практически за каждую ошибку
В Mundo Deportivo отметили, что команды отнеслись к игре по-разному:
"Это дерби войдет в историю как первое, сыгранное в Северной Америки, но все запомнят именно результат.
'Атлетико' вышел на поле с должны отношением — это мадридское дерби, а уже потом — товарищеская игра. У игроков 'Реала' явно было желание поскорее все закончить и вернуться в Испанию. Такое впечатление осталось от игры команды.
Практически каждая осечка, каждая ошибка сзади или в центре поля превращались в забитые голы 'Атлетико'. В качестве примера можно привести гол Фелиша на восьмой минуте, когда Сауль совершил перехват и отдал пас в штрафную на португальца. Марсело в этом эпизоде оказался просто зрителем".
Урок футбола от "Атлетико"
Аналогичное мнение было и у издания Sport.es:
"Атлетико" преподал "Реалу" настоящий урок футбола, установив разгромный счет еще в первом тайме.
Несмотря на то, что это был просто товарищеский матч, впечатление от игры "Реала" болельщики хотят поскорее забыть. А вот команда Диего Симеоне сумела показать себя — сразу четыре гола на свой счет записал Диего Коста.
Бывают просто матчи, а бывают — дерби. И дерби никогда не станет рядовым событием, что прекрасно понимали футболисты "Атлетико", подойдя к делу всерьез. "Реал" действовал снисходительно, за что и поплатился». 0