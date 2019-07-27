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    «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника

    Реакция испанских СМИ на разгромную победу «Атлетико» над «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов

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    Диего Коста — герой матча
    Диего Коста — герой матча
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    Минувшей ночью в США состоялся поединок Международного кубка чемпионов, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды забили десять голов, а «матрасники» праздновали победу со счетом 7:3 благодаря покеру форварда Диего Косты.

    Революция в «Реале» не состоялась

    Издание Marca отметило, что статус «товарищеский матч» отошел в данном случае на второй план:

    «"Атлетико" унизил "Реал" в заокеанском дерби. Разгром получился таким, что на второй план отошел факт, что это просто предсезонный поединок.

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    • Обе команды серьезно обновились этим летом, но у Диего Симеоне все работает — Диего Коста, Жоау Фелиш, Витоло... В стане мадридцев все наоборот. Команды просто не видно на поле, а революция так и не состоялась. При этом времени становится все меньше.

    Что касается Диего Косты, то форвард показал, что планирует провести яркий сезон. Невозможно выглядеть более эффективным и выступить лучше, чем это было в минувшей игре. В такой форме Коста способен приносить "Атлетико" трофеи».

    «Без идеи, без характера, без плана»

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    Жестко по выступлению «Реала» прошлись в AS:

    «Атлетико» мог только мечтать о таком прекрасном вечере с классной игрой Жоау Фелиша. В итоге команда получила это против соперника, который вышел на поле без идеи, без характера, без плана. Команда Зидана была повержена и морально, и физически.

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    • Да, этот поединок — не более чем подготовка к новому сезону, о чем думают многие. Но тревога фанатов «Реала» только усилилась после провалов прошлого сезона. Позорное выступление команды останется в истории клуба.

    С другой стороны, великолепный «Атлетико», у которой есть прекрасные Сауль и Коке, талантливый Жоау Фелиш и целая система, которая вызывает восторг. Блестящая игра с мячом и без него«.

  • Диего Симеоне
  • Главный тренер «Атлетико»
  • Не делаю никаких поспешных выводов. Живу настоящим. Это был хороший матч, а теперь будем ждать следующего и проведем ротацию. Вижу энтузиазм игроков и восприятие моих идей. Не рассматриваю итог этого матча как реальный показатель разницы между клубами.

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    В Mundo Deportivo отметили, что команды отнеслись к игре по-разному:

    "Это дерби войдет в историю как первое, сыгранное в Северной Америки, но все запомнят именно результат.

    'Атлетико' вышел на поле с должны отношением — это мадридское дерби, а уже потом — товарищеская игра. У игроков 'Реала' явно было желание поскорее все закончить и вернуться в Испанию. Такое впечатление осталось от игры команды.

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    • Практически каждая осечка, каждая ошибка сзади или в центре поля превращались в забитые голы 'Атлетико'. В качестве примера можно привести гол Фелиша на восьмой минуте, когда Сауль совершил перехват и отдал пас в штрафную на португальца. Марсело в этом эпизоде оказался просто зрителем".

  • Зинедин Зидан
  • Главный тренер «Реала»
  • Так вышло, что мы плохо вошли в игру. К 8-й минуте уже проигрывали 0:2. Нам не хватало всего, особенно интенсивности, которая нужна на таком уровне. Мы будем мотивированы во время сезона, не сомневаюсь. Уверен, «Реал» проведет хороший сезон.

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    Аналогичное мнение было и у издания Sport.es:

    "Атлетико" преподал "Реалу" настоящий урок футбола, установив разгромный счет еще в первом тайме.

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    • Несмотря на то, что это был просто товарищеский матч, впечатление от игры "Реала" болельщики хотят поскорее забыть. А вот команда Диего Симеоне сумела показать себя — сразу четыре гола на свой счет записал Диего Коста.

    Бывают просто матчи, а бывают — дерби. И дерби никогда не станет рядовым событием, что прекрасно понимали футболисты "Атлетико", подойдя к делу всерьез. "Реал" действовал снисходительно, за что и поплатился». 0

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