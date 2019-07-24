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    Внутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферы

    Манкунианцы покинули Европу и плодотворно готовятся к сезону, выступая в Международном кубке чемпионов

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    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер
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    Автор ESPN Роб Доусон рассказывает об атмосферее в «Манчестер Юнайтед» во время летней подготовки к следующему сезону.

    При Моуринью все было иначе

    Год назад в Лос-Анджелесе Жозе Моуринью в первую очередь заявил, что «предсезонная подготовка проходит плохо». На этот раз наставник команды Уле Гуннар Сульшер взял более позитивный тон.

    «Пока все очень хорошо», — отметил тренер с улыбкой. Этого очень не хватало команде прошлым и позапрошлым летом. Больше интенсивности на поле и релакса — за его пределами.

    Подготовка прошлым летом не помогла Моуринью и он был уволен пять месяцев спустя. Сульшер поймет, правильно ли он работает с командой, когда начнутся настоящие поединки, в том числе встреча с «Челси» на «Олд Траффорд» 11 августа. Но норвежец, по крайней мере, пытается что-то изменить.

    Цель номер один — физические кондиции

    Игрокам периодами было тяжело. Сульшер и его тренерский штаб объясняли спад прошлой весной плохой физической подготовкой. Показатели бега резко упали после впечатляющего старта команды с новым главным тренером.

    За 14 победами в 17 матчах последовали всего две в 12-ти. Интенсивный прессинг и атакующий футбол работают лишь тогда, когда у игроков есть силы. Три мышечных травмы за 20 минут поединка с «Ливерпулем» в конце февраля были первым звоночком, что команда столкнется с проблемами. Проще говоря, игроки выдохлись.

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    • Сульшер пытается исправить это с помощью летнего перерыва, делая акцент на физической форме. За девять дней в Перте команда провела 14 тренировок. Каждая из них начиналась с упражнений, которые помогают избегать травмы, чтобы проблемы прошлого сезона в будущем обошли игроков стороной.

    Каждому футболисту была прописана индивидуальная программа для занятий в спортзале. В частных беседах многие футболисты одобряют эти перемены и считают их необходимыми.

    Особенно хорош Джесси Лингард, который уже сейчас набрал прекрасную форму, так как тренировался во время отпуска.

    Полный релакс

    В команде прекрасная атмосфера
    twitter.com/manutd

    В прошлом году в Лос-Анджелесе некоторые из работников клуба заметили, что во время утренних бесед с ними Моуринью стоит к ним очень близко. Он пытался уловить запах алкоголя. На этот раз сотрудники «МЮ» чувствуют себя более расслабленно и могут позволить себе выпить между играми МКЧ.

    Клуб даже устроил покерный вечер в одном из казино Перта и предоставил участникам реальные фишки на 20 тысяч фунтов, чтобы просто повеселиться.

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    • Тем временем игроки проводят свободное время в общей комнате, которая оборудована столом для пинг-понга и игровыми приставками, на которых можно свободно рубиться в FIFA. При этом чемпионом в настольном теннисе является Андреас Перейра.

    В один из дней после полудня в Перте несколько футболистов отправились за покупками в Gucci. Поль Погба с несколькими партнерами посетил пляж. После прибытия в Сингапур команде посоветовали быть более осторожными, но это не помешало Погба, Де Хеа и компании спокойно пообедать в ресторане после победы над «Миланом» (1:0).

    Погба не подтверждает слова агента

    Погба отдает на тренировках и в матчах все силы
    twitter.com/manutd

    Впрочем, и проблем у Сульшера хватает. После того, как агент Мино Райола публично заявил о желании Погба покинуть клуб, возникла искренняя обеспокоенность, что француз может не прибыть на рейс в Австралию.

    Но Поль был на месте и присоединился к команде, усердно работая на тренировках.

    Один из источников сообщил ESPN, что Погба стал настоящей душой команды во время тура. Клуб решил запретить ему отвечать на вопросы журналистов во время мероприятия Adidas, но других проблем не возникало. Скорее Ромелу Лукаку стал главной головной болью тренера, поскольку получил травму голеностопа и пропустил первые три матча на фоне интереса «Интера».

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    • Бельгиец не смог сыграть против «Интера», но его все равно заметили на стадионе. Лукаку готов покинуть «Юнайтед», но английский клуб хочет на этом заработать, а у «Интера» может не оказаться нужных ресурсов для сделки.

    Мейсон Гринвуд, которому только 17 лет, был одним из самых ярких открытий, когда забил первые два гола за основную команду, в том числе победный «Интеру». И ему аналогично не дали общаться с прессой сотрудники «МЮ», чтобы уберечь таланта от лишнего давления.

    Тур «Юнайтед» начался на роскошном самолете. Планирование заняло почти год, а команда из шести человек разрабатывала каждую деталь, вплоть до размеров кроватей в отелях.

    Сульшер вместе со своими помощниками разработал идеальные тренировки для решения конкретных проблем прошлого сезона. Остается только надеяться, что все сделано правильно и команда сможет раскрыть весь свой потенциал.

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