Трансферный дайджест. 16-22 июля

Гарет Бейл

«Реал», вингер, 30 лет

Сага с уходом Гарета Бейла из «Реала» набрала новые обороты в последние несколько дней, когда Зинедин Зидан в открытую заявил о желании продать валлийца.

Это случилось сразу после игры с «Баварией», которую сам вингер пропустил, не попав в заявку.

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» Бейл не сыграл, потому что он очень близок к уходу. Надеемся, скоро он уйдет. Это будет лучшим решением для всех. Мы работаем над его трансфером в другую команду. У меня нет ничего личного против него, но настало время сделать то, что должно быть сделано. Мне нужно принимать решения. Нужно делать изменения. Его уход — это решение тренера, но и самого игрока, который осознает свое положение. Ситуация изменится. Не знаю, в течение суток или двух, но изменится. И это хороший момент для всех.

Вслед за этим агент Бейла назвала слова Зидана «позором». По его мнению, наставник не должен был высказываться в таком тоне о футболисте, который так много сделал для «Реала».

Среди главных претендентов на игрока является его бывший клуб — «Тоттенхэм». Впрочем, Маурисио Почеттино пока не уверен, что именно «шпоры» смогут договориться о трансфере валлийца.

По данным Radio Estadio, представители Бейла начали переговоры с китайскими клубами, которые готовы платить футболисту большую зарплату. Речь идет о «Цзянсу Сунин» и «Бейцзин Гуоань».

The Telegraph сообщил, что «Бейцзин Гуоань» даже готов сделать Бейла самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Китая.

История еще не завершена, но, похоже, в «Реале» валлиец точно не останется. Ему придется выбирать между более скромной зарплатой в Европе и солидным окладом в Китае, и что-то нам подсказывает, что он выберет деньги.

Наш прогноз: Китай.

Гонсало Игуаин

«Ювентус», нападающий, 31 год

Гонсало Игуаин globallookpress.com

На аргентинского форварда в последнее время всерьез претендовали «Вест Хэм» и «Рома», к которым сам Гонсало Игуаин относился скептически.

Сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с нападающим, чтобы получить дополнительные средства на покупку Мауро Икарди, хотя теперь появились сомнения, что «старая синьора» хочет видеть в своем составе столь скандального игрока.

Вскоре пресс-служба туринского клуба сообщила о том, что Игуаин отправляется с командой на предсезонные сборы. Это говорит о том, что Маурицио Сарри сохраняет веру в своего старого знакомого, с которым поработал в «Наполи».

Не исключаем, что Игуаин хорошо себя проявит в товарищеских матчах, после которых тренерский штаб передумает его продавать.

Наш прогноз: «Ювентус».

Лоран Косельни

«Арсенал», защитник, 33 года

Лоран Косельни globallookpress.com

Лоран Косельни серьезно поскандалил с руководством «Арсенала» отказавшись ехать с командой в предсезонное турне.

Камнем преткновения стало то, что «канониры» не предложили французу продлить контракт. Игрок обиделся и решил устроить забастовку.

Унаи Эмери Главный тренер «Арсенала» Я трижды разговаривал с ним об этой ситуации. Мы хотели, чтобы Лоран поехал с нами, но он решил этого не делать. Для меня сейчас все ясно. Мы должны продолжать двигаться вперед. Сейчас это дело только игрока и клуба. Они должны обсуждать эту ситуацию и уже делают это. Я жду итогов их диалога и решения, которое они примут. Не могу больше ничего добавить.

Клуб не пошел на поводу у капитана команды, подыскав ему замену в лице Гранита Джаки, из чего можно сделать вывод, что Лоран сменит клуб этим летом.

Как стало известно RMC, Косельни уже согласовал личный контракт с «Ренном», куда с большой долей вероятности и перейдет, если клубы обо всем договорятся.

«Арсеналу» нет смысла всеми силами удерживать бунтаря, который через год и так станет свободным агентом, так что ждем Косельни на родине.

Наш прогноз: «Ренн».

Дэнни Роуз

«Тоттенхэм», защитник, 29 лет

Дэнни Роуз globallookpress.com

Совершенно точно из «Тоттенхэма» уйдет защитник Дэнни Роуз, которого клуб не взял на предсезонные сборы, позволив подыскивать новую команду.

По информации Sky Sports, главным претендентом на англичанина является «Пари Сен-Жермен». Еще одним вариантом для игрока может стать «Шальке», но он вряд ли согласится совершать трансфер 29-летнего защитника за 20 миллионов евро.

Сам Роуз, как пишет Diario Sport, предложил свои услуги «Барселоне» в качестве сменщика для Жорди Альбы, но каталонский клуб, хорошенько все обдумав, ответил отказом.

Пока сложно сказать, куда занесет Роуза, тем более с таким огромным ценником, но теоретически парижане могут его подписать, если в результате переговоров смогут сбить цену.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

Поль Погба globallookpress.com

Не секрет, что в услугах Поля Погба заинтересованы такие гранды, как «Реал» и «Ювентус», но пока «Манчестер Юнайтед» успешно отбивается от их предложений.

«Красные дьяволы» заявили, что не намерены отпускать своего лидера за сумму, меньшую чем 200 миллионов евро.

Финансовые аппетиты «МЮ», безусловно, многих разочаровали. Даже Флорентино Перес сказал Зинедину Зидану, что подписать 26-летнего француза этим летом будет очень трудно, пишет ESPN.

Маурицио Сарри Главный тренер «Ювентуса» Погба мне очень нравится. Но он игрок «Манчестер Юнайтед». А я не директор и не знаю всей ситуации.

Сам Погба сейчас находится в турне с английским клубом и, похоже, не форсирует свою продажу, так что шансы на его уход уменьшаются.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Вильфрид Заа

«Кристал Пэлас», вингер, 26 лет

Вильфрид Заа globallookpress.com

«Арсенал» уже давно претендует на Вильфрида Заа, но он до сих пор его не приобрел, поскольку «Кристал Пэлас» настаивает на том, чтобы «канониры» заплатили 80 миллионов евро.

Долгое время «Арсеналу» не удавалось найти общий язык со «стекольщиками», но на минувшей неделе, вероятно, ситуация изменилась, когда Унаи Эмери прямо анонсировал прибытие сильных новичков.

Унаи Эмери Главный тренер «Арсенала» Наша цель состоит в том, чтобы подписать трех-четырех игроков, чтобы действительно улучшить нашу команду. Мы очень требовательны и сначала говорим о возможности подписать очень крупных игроков, очень дорогих.

Идет ли речь о Заа? Безусловно, тем более что ивуариец, по данным Sky Sports, после возвращения с Кубка Африки сообщил руководству клуба, что хочет сменить команду.

Наш прогноз: «Арсенал».

Анхель Корреа

«Атлетико», полузащитник, 24 года

Анхель Корреа globallookpress.com

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа этим летом привлек внимание «Наполи» и «Тоттенхэма», но самым активным претендентом на него пока выглядит «Милан».

Как стало известно Sky Italia, «россонери» уже согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом.

Теперь осталось договориться с «матрасниками», которые рассчитывают заработать на трансфере хавбека 50 миллионов евро.

Где «Милану» взять такие деньги? Скорее всего, с продажи Андре Силвы, который может перейти в «Монако» за 30 миллионов евро.

Наш прогноз: «Милан». 0